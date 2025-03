Dezamăgire pentru Raul Opruț la meciul 150 în SuperLiga: „Am avut ghinion! La anul ne vom propune mult mai mult”

„Roș-albaștrii” au câștigat din nou pe Arena Națională, împotriva rivalilor din „Ștefan cel Mare”, iar complexul pe care „câinii roșii” l-au dezvoltat în fața celor de la FCSB continuă. „Eternul Derby” a însemnat pentru Raul Opruț meciul cu numărul 150 în prima divizie din România, însă nu a avut ocazia să sărbătorească această bornă la finalul duelului dintre cele două echipe.

Borna cu numărul 150, cu ghinion pentru Raul Opruț în Dinamo – FCSB 1-2: „Îmi pare rău că nu am putut face acest lucru”

Raul Opruț s-a reinventat la Dinamo după experiența eșuată la Kortrijk, echipă din prima ligă din Belgia care la acel moment era ultima în clasament. Lateralul bucureștenilor are evoluții din ce în ce mai bune la Dinamo, iar în meciul de duminică seară a atins o bornă personală importantă.

Fundașul stânga a ajuns la 150 de meciuri jucate în SuperLiga României, însă acest lucru nu i-a purtat noroc împotriva rivalilor de la FCSB, care continuă seria invincibilității în „Derby de România”. Astfel, Opruț a ratat șansa să celebreze la finalul meciului alături de suporteri, însă rămâne optimist pentru meciurile viitoare:

„Din păcate cred că am avut puțin ghinion. Acel gol din minutul 43 nu ne-a picat tocmai bine. Am avut în a doua repriză o ocazie mare, după care a dat Baba acel gol senzațional. Avem multe lucruri bune de luat din această partidă. Ei au o echipă foarte bună. Noi în acest an am luat-o de la zero, să fiu sincer. Încercăm să construim ceva frumos aici. Mi-aș fi dorit să sărbătoresc cu suporterii cele 150 de meciuri în SuperLiga, îmi pare rău că nu am putut să fac acest lucru”, a declarat Raul Opruț la finalul partidei cu FCSB.

Oamenii lui Dinamo au căzut pe capete în derby-ul cu FCSB

Căpitanul „câinilor roșii”, Dennis Politic, a suferit a patra accidentare musculară din acest sezon, iar pe lângă el, Homawoo și Mărginean s-au accidentat și au părăsit terenul înainte de fluierul final:

„Ne-a lipsit și Boateng, are personalitate, este un lider, dar cred că Mărginean a intrat foarte bine în locul lui, până în momentul în care a ieșit. Din păcate, Dennis s-a accidentat, dar sunt sigur că va reveni mai puternic, așa cum a fost și data trecută.

Nu știu dacă este o problemă fizică la noi, am folosit cam aceiași jucători. Cred că am folosit cel mai des același prim „11” dintre toate echipele, dar sunt lucruri care se întâmplă. Nu ni le dorim, dar trebuie să trecem peste și sper ca băieții să revină mai puternici.

Fanii au fost extraordinari. Fie că jucăm acasă, fie că jucăm în deplasare, suntem mereu pe primul loc la suporteri. FCSB și CFR au jucători cu experiență mult mai mare, dar de la anul ne vom propune și noi mai mult decât play-off-ul. Trebuie să creștem sănătos. În trecut, multe echipe care au ajuns în play-off s-au desființat sau au ajuns în Liga a doua”, a mai spus Opruț.