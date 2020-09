Dezamăgire totală după FC Botoșani – Shkendija 0-1. Ce a zis Marius Croitoru: „Sunt mai supărat decât patronul”

Dezamăgire totală după FC Botoșani – Shkendija 0-1. Înfrângerea din turul doi preliminar al Europa League i-a oprit pe cei de la FC Botoșani să dea piept cu Tottenham Hotspur în turul trei.

Înfrângerea moldovenilor este una surprinzătoare, mai ales că echipa din Macedonia de Nord nu era văzută decât ca un ultim hop ușor de trecut înaintea duelului cu englezii.

Echipa lui Marius Croitoru a primit gol în minutul 2, după o greșeală mare a lui Eduard Pap, care a fost surprins de Ibraimi cu un lob din lateral. Botoșani a evoluat și cu un om în plus din minutul 67, dar nu a reușit să înscrie în poarta lui Zahov.

Dezamăgire totală după FC Botoșani – Shkendija 0-1. Marius Croitoru, negru de supărare după meci

Antrenorul celor de la FC Botoșani a fost un car de nervi la finalul partidei și și-a rupt tricoul după fluierul final al arbitrului. Tehnicianul Botoșaniului pregătise și penalty-urile pentru meciul cu echipa din Macedonia de Nord.

După meci, Croitoru i-a adunat pe jucători în apropierea băncii tehnice și le-a ținut un discurs care a părut a fi foarte dur. Tehnicianul a comentat și el cele întâmplate pe terenul de la Botoșani.

„Sunt trist, supărat, dar asta este viața. Nu am putut face mai mult azi. Îmi pare rău pentru băieți, pentru coeficientul țării. N-am putut să ajutăm cu absolut nimic din punctul acesta de vedere. N-am fost limpezi în careu, nu am dat gol când am avut ocazii.

Nici nu vreau să mă gândesc că s-au gândit la meciul cu Tottenham. Știam că eram în fața unui moment istoric pentru club și pentru ei ca jucătorii, dar atât s-a putut. Băieții au avut atitudine, dar au luat gol în minutul 2 și… Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Cred că e cea mai tristă seară din viața mea”, a spus Croitoru la Digisport.

Antrenorul nu a vrut să comenteze faza golului primit de echipa sa și nu a acuzat arbitrajul, chiar dacă echipa sa a avut un penalty clar neacordat în prima repriză.

„Cum să mi se pară faza golului? N-aș vrea să vorbesc la cald, voi avea discuții în interiorul vestiarului. Nu am ce să le reproșez acum jucătorilor. Am avut penalty, dar din păcate arbitrii n-au văzut. Probabil am fost și noi avantajați în anumite meciuri, iar acum au greșit contra noastră.

Normal n-ar trebui să fie acesta nivelul fotbalului românesc. Nu consider că echipa din Macedonia ne-a fost superioară, dar tot ce contează este scorul. Nu știu cât de supărat este patronul, dar mai supărat decât mine nu cred că poate fi”, a mai spus antrenorul.

Ce a spus Pap după încă un gol primit din lob

După ce a încasat un gol fabulos de la spaniolul lui Dinamo, Borja Valle, care l-a surprins cu un șut de la 60 de metri, Eduard Pap a fost prins încă o dată pe picior greșit. Vârful celor de la Shkendija, Besart Ibraimi, a marcat cu un lob în minutul 2.

„Din nou gol prin lob, așa este. Nu știu dacă am greșit, o să văd golul și o să analizăm. Asta este viața de portar. Dacă nu ești atent și nu te poziționezi bine, greșești. O să analizăm faza, dar orice a fost, nu mai contează”, a comentat Pap faza golului primit.

Portarul celor de la FC Botoșani a vorbit și despre motivele pentru care el și colegii săi au ratat calificarea în turul trei preliminar al Europa League, dar și despre ce urmează pentru echipa sa.

„Nu cred că eram cu gândul la meciul cu Tottenham, pentru că el n-ar fi putut avea loc dacă nu câștiga astăzi. Am avut un joc destul de bun, am mers peste adversari, am avut ocazii mari, om în plus. Dar nu am putut să marcăm. Ne este rușine că am pierdut meciul acesta. Nu aveam voie să îl pierdem, e clar.

Nu cred că este asta imaginea fotbalului românesc. Am fost mai buni azi, dar din păcate nu câștiga mereu cel mai bun. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, avem meci greu cu Clinceni duminică. iar play-off-ul. Ne-au rămas doar campionatul și Cupa României. Antrenorul este nervos, supărat, nici n-a fost în vestiar încă, nu ne-a zis nimic”, a mai spus Eduard Pap la Digisport.

Dezamăgire totală după FC Botoșani – Shkendija 0-1. Andrei Chindriș recunoaște că cei de la Botoșani s-au gândit la Tottenham

Chiar dacă Marius Croitoru și Eduard Pap au spus că cei de la Botoșani nu au stat cu gândul la meciul pe care l-ar fi putut juca împotriva celor de la Tottenham Hotspur, dacă s-ar fi calificat, fundașul Andrei Chindriș nu a exclus acest factor.

„O seară cât se poate de tristă. Toți ne doream victoria, dar am început prost și n-am reușit să revenim. Am avut tot meciul la dispoziție să dăm un gol. Poate fi un factor mental viitorul meci, cu Tottenham despre care s-a discutat foarte mult. Poate ne-a afectat puțin, dar nu e o scuză. Suntem foarte supărați, toți ne doream să mergem mai departe și să jucăm cu Tottenham, dar am terminat așa.

Nu se aștepta nimeni, dar e fotbal și orice se poate întâmpla. În turul trecut, au ratat adversarii o ocazie incredibilă, azi am ratat noi prin Patache. Nu cred că asta e valoarea fotbalului românesc, azi am ratat prea mult. Ne-a lipsit dinamica în față, limpezimea la finalizare.

Trebuie să începem să marcăm mai multe goluri, să facem puncte, să ajungem în play-off și să ne batem iar pentru un loc în cupele europene. Se poate să reușim iar asta, avem un lot bun”, a declarat fundașul de 21 de ani.