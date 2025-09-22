Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură: “Nu jucăm ceea ce pregătim la antrenament!”. Când revine Louis Munteanu

Cristi Balaj s-a arătat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, extrem de dezamăgit după partida CFR Cluj - UTA 1-1. Ce spune președintele feroviarilor despre rezultatul înregistrat.
Iulian Stoica
22.09.2025 | 12:44
Cristi Balaj, dezamăgit după remiza dintre CFR Cluj și UTA. Sursă foto: Colaj Fanatik

CFR Cluj nu reușește să treacă peste criza de rezultate, iar partida cu UTA, din etapa a 10-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Ce spune Cristi Balaj după un nou meci fără victorie.

Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură după remiza cu UTA

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că echipa nu reușește să iasă din această criză. Președintele feroviarilor consideră că nu există prospețime, asta în ciuda faptului că elevii lui Andrea Mandorlini nu mai evoluează în cupele europene.

Cât despre situația lui Louis Munteanu, Cristi Balaj a transmis că a revenit la antrenamente după accidentarea suferită la echipa națională și că atacantul va fi, cel mai probabil, pe teren în etapa următoare.

„(n.r. – Ați făcut 1-1 cu UTA) E puțin, aveam nevoie de o victorie! Acel penalty făcut de Coco din etapa trecută e discutabil, iar la meciul de ieri evoluția lui nu a fost rea. Mie îmi dă speranțe! Din punctul meu de vedere, Coco va reuși să se impună într-un final la CFR Cluj.

„Louis Munteanu a început antrenamentele și va juca în etapa următoare”

Din păcate, suferim la capitolul prospețime, asta chiar dacă nu mai jucăm în cupele europene. Nu jucăm ceea ce se pregătește la antrenament. Întâmplarea face că sunt prezent la antrenamente zilnic, dar nu avem acele relații de joc pe care s-a lucrat la pregătirea meciului.

Avem jucători accidentați, pregătim anumiți jucători și ne trezim că sunt toți accidentați. Aici mă refer la Ilie, a făcut o toxinfecție, a avut vărsături, stări de greață și febră. Fică și Șfaiț au avut câteva probleme musculare.

Louis Munteanu este încă nerefăcut după accidentarea de la echipa națională. E nerefăcut pentru a juca, de altfel el a început antrenamentele alături de colegi, iar în etapa următoare va juca”, a declarat Cristi Balaj.

Cristi Balaj, dezamăgit după CFR Cluj - UTA 1-1

Iulian Stoica
