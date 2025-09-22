Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură: “Nu jucăm ceea ce pregătim la antrenament!”. Când revine Louis Munteanu

CFR Cluj nu reușește să treacă peste criza de rezultate, iar partida cu UTA, din etapa a 10-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Ce spune Cristi Balaj după un nou meci fără victorie.

ADVERTISEMENT

Dezamăgire uriaşă la CFR Cluj! Cristi Balaj, analiză dură după remiza cu UTA

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că echipa nu reușește să iasă din această criză. Președintele feroviarilor consideră că nu există prospețime, asta în ciuda faptului că .

Cât despre situația lui și că atacantul va fi, cel mai probabil, pe teren în etapa următoare.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ați făcut 1-1 cu UTA) E puțin, aveam nevoie de o victorie! Acel penalty făcut de Coco din etapa trecută e discutabil, iar la meciul de ieri evoluția lui nu a fost rea. Mie îmi dă speranțe! Din punctul meu de vedere, Coco va reuși să se impună într-un final la CFR Cluj.

„Louis Munteanu a început antrenamentele și va juca în etapa următoare”

Din păcate, suferim la capitolul prospețime, asta chiar dacă nu mai jucăm în cupele europene. Nu jucăm ceea ce se pregătește la antrenament. Întâmplarea face că sunt prezent la antrenamente zilnic, dar nu avem acele relații de joc pe care s-a lucrat la pregătirea meciului.

ADVERTISEMENT

Avem jucători accidentați, pregătim anumiți jucători și ne trezim că sunt toți accidentați. Aici mă refer la Ilie, a făcut o toxinfecție, a avut vărsături, stări de greață și febră. Fică și Șfaiț au avut câteva probleme musculare.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu este încă nerefăcut după accidentarea de la echipa națională. E nerefăcut pentru a juca, de altfel el a început antrenamentele alături de colegi, iar în etapa următoare va juca”, a declarat Cristi Balaj.