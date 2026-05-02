Dezamăgire uriașă pentru Adrian Șut sub privirile lui Cosmin Olăroiu! Ce s-a întâmplat în finala Cupei Ligii din Emirate

Echipa lui Adrian Șut (27 de ani), Al Ain, a fost învinsă în finala Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite de Al Wahda. După 0-0 la finalul timpului regulamentar, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde echipa românului a cedat cu 2-4. Duelul a fost urmărit din tribune de selecționerul naționalei din EAU, Cosmin Olăroiu.

Adrian Șut a ratat șansa de a cuceri primul trofeu în Emirate

Transferat în iarnă de Al Ain, care a plătit 1.4 milioane de euro celor de la FCSB în schimbul său, Adrian Șut a evoluat foarte puțin în ultima lună, iar antrenorul Vladimir Ivic a decis să îl lase pe bancă în startul finalei cu Al Wahda. Mijlocașul român a fost introdus foarte târziu, în minutul 90+4, chiar înainte de finalul timpului regulamentar.

Nu au existat reprize de prelungiri, așadar, Șut ar fi putut să contribuie doar la loviturile de la 11 metri, însă acest lucru nu s-a întâmplat, Al Ain fiind învinsă cu 4-2. Pentru Al Wahda au transformat primii patru executanți, doi dintre ei fiind „veterani” cu echipe importante din Europa în CV: Christian Benteke (ex-Liverpool și Aston Villa) și Dusan Tadic (ex-Ajax și Southampton).

Din nefericire pentru Adrian Șut, doi dintre coechipierii săi, egipteanul Rami Rabia și marocanul El Houssine Rahimi, au ratat, iar trofeul a fost cucerit de cei de la Al Wahda. Totuși, mijlocașul român are în continuare șanse importante de a cuceri cel puțin un trofeu în acest sezon, deoarece Al Ain este lider în campionat și va juca pe 22 mai în finala Cupei Președintelui. .

Cosmin Olăroiu, prezent în tribună la finala Al Ain – Al Wahda

Partida dintre Al Ain și Al Wahda a fost urmărită din tribune și de Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite. Acesta a urmărit prestațiile internaționalilor, mai mulți jucători importanți de la prima reprezentativă fiind prezenți pe gazon. De asemenea, tehnicianul a pregătit-o pe Al Ain în perioada 2011-2013, cucerind două titluri și o Supercupă.

Cosmin Olăroiu a preluat naționala Emiratelor în 2025, obiectivul fiind calificarea la Cupa Mondială din acest an, însă echipa a fost eliminată în ultimul baraj din Asia, fiind învinsă de Irak cu scorul general de 3-2. În cazul în care , există posibilitatea ca reprezentativa din EAU să preia locul.