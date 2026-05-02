Sport

Dezamăgire uriașă pentru Adrian Șut sub privirile lui Cosmin Olăroiu! Ce s-a întâmplat în finala Cupei Ligii din Emirate

Echipa lui Adrian Șut, Al Ain, a fost învinsă la loviturile de departajare de Al Wahda în finala Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite. Cum s-a descurcat mijlocașul român.
Bogdan Mariș
02.05.2026 | 07:15
Dezamagire uriasa pentru Adrian Sut sub privirile lui Cosmin Olaroiu Ce sa intamplat in finala Cupei Ligii din Emirate
ULTIMA ORĂ
Echipa lui Adrian Șut (27 de ani), Al Ain, a fost învinsă în finala Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite de Al Wahda. Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost prezent în tribună.
ADVERTISEMENT

Echipa lui Adrian Șut (27 de ani), Al Ain, a fost învinsă în finala Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite de Al Wahda. După 0-0 la finalul timpului regulamentar, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde echipa românului a cedat cu 2-4. Duelul a fost urmărit din tribune de selecționerul naționalei din EAU, Cosmin Olăroiu.

Adrian Șut a ratat șansa de a cuceri primul trofeu în Emirate

Transferat în iarnă de Al Ain, care a plătit 1.4 milioane de euro celor de la FCSB în schimbul său, Adrian Șut a evoluat foarte puțin în ultima lună, iar antrenorul Vladimir Ivic a decis să îl lase pe bancă în startul finalei cu Al Wahda. Mijlocașul român a fost introdus foarte târziu, în minutul 90+4, chiar înainte de finalul timpului regulamentar.

ADVERTISEMENT

Nu au existat reprize de prelungiri, așadar, Șut ar fi putut să contribuie doar la loviturile de la 11 metri, însă acest lucru nu s-a întâmplat, Al Ain fiind învinsă cu 4-2. Pentru Al Wahda au transformat primii patru executanți, doi dintre ei fiind „veterani” cu echipe importante din Europa în CV: Christian Benteke (ex-Liverpool și Aston Villa) și Dusan Tadic (ex-Ajax și Southampton).

Din nefericire pentru Adrian Șut, doi dintre coechipierii săi, egipteanul Rami Rabia și marocanul El Houssine Rahimi, au ratat, iar trofeul a fost cucerit de cei de la Al Wahda. Totuși, mijlocașul român are în continuare șanse importante de a cuceri cel puțin un trofeu în acest sezon, deoarece Al Ain este lider în campionat și va juca pe 22 mai în finala Cupei Președintelui. E posibil ca acel meci să fie ultimul pentru Șut în Emirate.

ADVERTISEMENT
Cosmin Olăroiu, prezent în tribună la finala Al Ain – Al Wahda

Partida dintre Al Ain și Al Wahda a fost urmărită din tribune și de Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite. Acesta a urmărit prestațiile internaționalilor, mai mulți jucători importanți de la prima reprezentativă fiind prezenți pe gazon. De asemenea, tehnicianul a pregătit-o pe Al Ain în perioada 2011-2013, cucerind două titluri și o Supercupă.

ADVERTISEMENT
Cosmin Olăroiu a preluat naționala Emiratelor în 2025, obiectivul fiind calificarea la Cupa Mondială din acest an, însă echipa a fost eliminată în ultimul baraj din Asia, fiind învinsă de Irak cu scorul general de 3-2. În cazul în care naționala Iranului se va retrage de la turneul final din cauza războiului cu SUA, există posibilitatea ca reprezentativa din EAU să preia locul.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
