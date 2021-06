Dezamăgire uriașă pentru Florin Dumitrescu în finala Chefi la Cuțite. Nu se aștepta să treacă prin asta

Ștefan Borleanu, cuțitul de aur din echipa albastră, nu a reușit să se califice mai departe. Concurentul lui chef Florin Dumitrescu a pierdut șansa de a pune mâna pe marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Mentorul s-a arătat dezamăgit că nu a avut ocazia să ajungă direct în ultima probă unul dintre cei mai buni candidați ai săi de până acum.

Florin Dumitrescu, tristețe maximă în finala Chefi la Cuțite. Nu i-a venit să creadă

Din fericire, Florin Dumitrescu are un participant în , care se va desfășura miercuri, 16 iunie, începând cu ora 20:30, numai pe Antena 1!

Din partea echipei albastre a ajuns la ultima probă a emisiunii culinare Cătălin Amarandei, căruia mentorul său i-a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare.

„💪practic masatul pentru #lamafina💙! Bravo, omule! Felicitări pentru tot parcursul tău până aici!”, a scris chef Florin Dumitrescu pe pagina sa de Instagram.

Totodată, ceilalți doi rivali concurează tot cu o persoană, după cum arată noile reguli ale concursului. Mai exact, din echipa verde, cea a lui Sorin Bontea, face parte Elena Matei, o tânără în vârstă de 22 de ani.

Cătălin Scărlătescu luptă pentru trofeul de la Chefi la cuțite alături de Narcisa Birjaru, pentru care are numai cuvinte de laudă și chiar o vrea în bucătăria restaurantului pe care îl va deschide curând.

Concurenta din echipa mov este văzută de majoritatea telespectatorilor ca cea care va pleca acasă cu premiul pus la bătaie de producătorii show-ului culinar.

Cine este Ștefan Borleanu, concurentul care i-a adus tristețe lui Florin Dumitrescu

Ștefan Borleanu i-a impresionat pe cei trei jurați de la Antena 1 încă din audiții datorită preparatului său culinar, dar și poveștii sale de viață. Concurentul a fost un om de bază pentru echipa albastră și a luat mereu note mari.

Din păcate, tânărul originar din Vâlcea a pierdut oportunitatea de a lupta în marea finală de la Chefi la cuțite. Se pare că experiența de numai 2 ani în bucătărie a cântărit destul de mult în cazul său.

Participantul este pasionat de gastronomie, domeniu pe care l-a descoperit în urmă cu câțiva ani după ce a renunțat la Facultatea de Construcții. În anul 2017 avea să facă primul curs de specializare în această artă culinară.

„În America am fost să lucrez la un restaurant destul de bun, cu produse super ok. Acolo este un chef care a lucrat în New York, timp de 20 de ani, la un local cu trei stele Michelin. Deci am avut de la cine să învăț, să fur.

Apoi am lucrat la un hotel de patru stele, m-a ajutat foarte mult și chestia asta. Am încercat să învăț cât mai mult(…). Nu aspir la cuțitul de aur, nu vreau să-mi fac speranțe ca să am apoi deziluzii”, spunea Ștefan Borleanu în audițiile de la Chefi la cuțite, conform .