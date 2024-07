Dezamăgirea lui Andrei Burcă după eliminarea României de la EURO 2024: ”Că nu i-am putut face pe oameni să meargă acasă bucuroși”

După ce și-au câștigat grupa, ”tricolorii” au pierdut în fața Olandei, scor 0-3, într-un meci controlat în majoritate de adversari. Delegația noastră a ajuns acasă în miez de noapte, iar .

Andrei Burcă, concluzii după ce România a ajuns în optimi la EURO 2024

După ce s-au risipit emoțiile participării la EURO 2024, fundașul central al naționalei României, Andrei Burcă, a vorbit despre cea mai mare dezamăgire a sa și despre ce așteptări sunt acum la prima reprezentativă.

”Ne bucurăm că am oferit aceste emoții românilor, că i-am făcut mândri să fim români, cred că duceam lipsă de așa ceva. Suntem și noi puțin supărați, că nu am reușit să-i încântăm și să trecem de Olanda.

Eu nu am realizat ce am reușit și cum am i-am făcut mândri pe români. Am aflat că nu mai circula nimeni pe străzi, pe la Cluj. Acest turneu final vine cu o responsabilitate uriașă, acum pretențiile sunt foarte ridicate, trebuie să progresăm și să facem lucruri mai importante pe viitor.

A fost cea mai frumoasă perioadă din cariera mea și din viața mea. Au fost trăiri incredibile, totul a fost senzațional. La finalul meciului am fost mai mult supărat că nu i-am putut face pe oameni să meargă acasă bucuroși”, a declarat Burcă, la emisiunea ”La Măruță” de la .

Burcă urmează să se căsătorească

În finalul intervenției, jucătorul în vârstă de 31 de ani a anunțat că în data de 16 iulie se va căsători cu iubita sa Mara-Iulia Cîmpean și îi pare că nu a putut să strice acest eveniment cu o calificare în finala EURO 2024.

”Pe data de 16 iulie am programat nunta cu Mara. Evenimentul va avea loc la Cluj, la un restaurant. Am stabilit această dată dinainte de EURO și am decis această dată ca să fie după turneul final.

Știu că Ianis (n.r. – Ianis Hagi) are nunta programată pe 14 iulie. Da, ar fi trebuit să amâne dacă am fi ajuns să jucăm finala. Dar îmi pare rău că nu avem aceste probleme. Ambele evenimente, și al lui, și al meu, nu au de suferit”, a spus Andrei Burcă.

Ajuns la final de contract cu formația saudită Al Okhdood, fundașul naționalei României este dorit de o altă echipă din zona Golfului. lui Burcă și îl așteaptă la reunirea lotului din această lună dacă este de acord cu termenii.