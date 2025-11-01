Dezamăgirea lui Ciprian Marica față de acțiunile lui Rădoi la Universitatea Craiova: „Părea că poate!”

ADVERTISEMENT

Oltenia a stat pe „un butoi cu pulbere“ în ultima săptămână, cu Mirel Rădoi în prim plan, așa cum ne-a și obișnuit. Rezultatul nefast de la Clinceni, cu Metaloglobus, a adus multă gălăgie în rândul fanilor sau, mai degrabă, o nemulțumire apăsătoare. Chiar și Ciprian Marica, fostul internațional român, a fost deranjat de problemele de la Craiova și a evidențiat faptul că Mirel nu prea poate să împace pe toată lumea.

Ciprian Marica, dezamăgit de anumite acțiuni ale lui Rădoi la Universitatea Craiova

Acțiunile din ultima vreme ale lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova nu l-au mulțumit deloc pe Ciprian Marica, cel care credea că tehnicianul oltenilor poate să împace pe toată lumea. Acesta a simțit anumite tensiuni care s-au creat la nivel intern în Bănie și le-a transmis un mesaj conducătorilor Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Țin pumnii Craiovei în lupta asta destul de strânsă. Mirel Rădoi, în primul rând, părea că poate să împace pe toată lumea. Din păcate, văd că nici el nu mai reușește. Sunt tensiuni care vin, ca de obicei, din interior, Sper, totuși, să existe echilibru. Până la urmă, Craiova și oltenii, în general, sunt fierbinți, au sânge care „clocotește“.

Dacă cei din conducere vor înțelege că doar împreună pot construi lucruri, atunci Craiova are o șansă la campionat. Altfel, va fi foarte greu. Mă aștept oricând ca Mirel să fie dat afară sau să plece el singur. Așa pare din exterior. Ar fi un real șoc pentru echipă și eu cred că numai de așa ceva nu este nevoie la Craiova. Sunt meciuri bune, sunt jucători excelenți aici”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Marica, avertisment pentru Rădoi: „Trăim în secolul vitezei, nimeni nu are răbdare!“

Marica a mai scos în evidență o anume încăpățânare a lui Mirel Rădoi, care nu-i poate decât cauza în relația cu oficialii clubului din Bănie. În același timp, fostul atacant este de părere că și răbdarea la Craiova are o anumită limită.

ADVERTISEMENT

„Pare că nu toată lumea trage la aceeași căruță. Discuțiile sunt problema, că pare că nu toată lumea vorbește aceeași limbă. Întotdeauna trebuie să existe discuții și cred că la marile echipe antrenorul avea o relație directă cu conducerea, aveau discuții permanente. Din păcate, Mirel Rădoi a demonstrat că are problema asta și are experiența necesară și capacitatea să înțeleagă că nu poate de unul singur și că nu doar el este șef, iar restul nu contează. Important este să găsească „cheia“, astfel încât să existe dialog.

Trăim în secolul vitezei, nimeni nu are răbdare. Nici la echipe mici nu mai este răbdare, dar la Craiova, o formație care își propune să câștige campionatul? Tensiunea, orgoliile sunt eminente și, dacă nu știi să le gestionezi, nu are nimeni răbdare. Mirel nu e la primul mandat, știe ce înseamnă Universitatea Craiova, cunoaște oamenii și cred că ar trebui să fie mai maleabil“, a mai spus Ciprian Marica.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă un rezultat negativ cu Rapid i-ar fi „fatal“ lui Rădoi, Ciprian a răspuns: „Nu va fi decisiv meciul cu Rapid pentru Mirel. El a venit și cu un staff. Dacă el ar pleca, atunci Craiova ar însemna să rămână descoperită rău de tot. Depinde doar de el cum gestionează lucrurile, dar pare că întreaga conducere are încredere în el“

Marica, mesaj direct pentru Ștefan Baiaram după șicanele cu Rădoi

Fostul atacant al naționalei , de săptămâna trecută. Acesta nu s-a ferit de cuvinte și i-a transmis câteva sfaturi „decarului“ Universității Craiova.

„Aș vrea să-i spun lui Fane ceva. Am văzut tensiuni. E foarte important să te concentrezi, să-ți concentrezi energia pe echipă și pe joc, nu în lupte pe care nu le poți câștiga. Nu are de ce să se irosească pe tot felul de lupte și războaie pe care nu le poate câștiga și care nu-și au rostul“, a mai spus Marica.

Ce sfat are Ioan Andone pentru Baiaram după divergențele cu Mirel Rădoi

în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a numit echipele favorite la top 6. Acesta a vorbit și despre problemele care s-au consumat la Universitatea Craiova dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.

„Baiaram trebuie să respecte antrenorul și să înțeleagă ca orice alt jucător. Nu sunt probleme la Craiova din ce văd eu și dacă merge așa bine în continuare e principala candidată la campionat. E un mic foc acolo, iar Craiova nu e obișnuită cu ritmul acesta de cupe europene, campionat și așa. E și asta o chestie.

FC Botoșani e o surpriză și nu cred că vor pierde play-off-ul, nu mai au cum. Au fost cred că doar cu Marius Croitoru în play-off. La ce joacă echipa nu va scăpa play-off-ul. La celelalte mai vedem. Slobozia a pierdut cu 4-0 spre exemplu. Botoșani are o echipă bună, muncitoare și se pot gândi mai departe la o cupă europeană”, a spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.