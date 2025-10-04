Dezamăgirea lui Denis Alibec la adresa lui Gigi Becali, comentată din interior. „Sunt ca frații”. Dezvăluiri din vestiarul FCSB. Exclusiv

Denis Alibec a revenit la FCSB în vara acestui an, însă nu a jucat atât de mult pe cât și-ar fi dorit. . Ce a spus Mihai Stoica despre jucătorul de 34 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce crede Mihai Stoica despre Denis Alibec. „Trebuie să-l facă pe Gigi să înțeleagă!”

Mihai Stoica este conștient de valoarea și calitățile lui Denis Alibec. Oficialul „roș-albaștrilor” i-a transmis jucătorului să lupte pentru a se impune în fața lui Daniel Bîrligea și pentru a-i demonstra astfel patronului Gigi Becali că merită să joace mai mult.

„Alibec este un jucător care ne poate ajuta în anumite meciuri când are spații. Poate că îi este mai dificil să joace împotriva unor adversari care se aglomerează. El este un jucător pentru o echipă de răspuns, care face o tranziție foarte rapidă. Alibec, la momentul acesta, trebuie să se impună în fața lui Bîrligea ca să joace mai mult.

ADVERTISEMENT

Bîrligea fiind… golgheterul nostru, fiind probabil titularul echipei naționale, fiind jucătorul care în cea mai importantă dublă de anul ăsta, dubla cu Aberdeen, a decis cumva, să zicem, prima manșă, cu golul marcat la 0-0. Cu acțiunea fenomenală pe care a creat-o la golul de 2-0 a lui Olaru. Pentru că o acțiune cum a făcut Bîrligea în partea dreaptă acolo, vezi mai rar.

E bine să ai posturile acoperite, jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie, și o spun cu absolută nonșalanță, trebuie să-l facă pe Gigi să înțeleagă, dom’le, eu sunt mai bun decât cel pe care îl văd. De exemplu, eu, George Popescu, sunt mai bun decât Thiam, eu, Thiam, sunt mai bun decât Politic, eu, Politic, sunt mai bun decât George Popescu!”, a spus inițial Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Cine este cel mai bun prieten al lui Denis Alibec la FCSB

Denis Alibec nu este străin față de jucătorii de la FCSB, acesta fie colaborând cu unii dintre ei la echipa națională, fie cunoscându-se deja din trecut. Mihai Stoica a dezvăluit însă că Alibec este prieten foarte bun cu Daniel Bîrligea, rivalul său pe postul de atacant.

ADVERTISEMENT

„Alibec este un băiat admirabil, se antrenează bine, face parte din grup, e simpatizat în vestiar. E prieten cu Bîrligea, îi văd împreună de multe ori,sunt ca frații. Este în creștere de formă, a jucat foarte bine acolo, și aici a fost activ!”, a spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

Ce a spus Denis Alibec despre Gigi Becali după ce a fost scos la pauza meciului FCSB – Young Boys

După fluierul final al meciului FCSB – Young Boys 0-2, Denis Alibec a venit la flash interviu. Fotbalistul campioanei României a lansat un atac către conducere, reproșând minutele puține jucate și schimbarea sa la pauză.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară, și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren. Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a spus Alibec.

Gigi Becali a spus de ce l-a scos pe Denis Alibec la pauză în FCSB – Young Boys

Auzind ce a spus jucătorul său, Latifundiarul din Pipera a precizat că schimbarea lui Alibec fusese stabilită în strategia inițială.

„Așa trebuia. Așa era strategia. Strategia de la început a fost, numai că s-a accidentat Edjouma. Trebuia să intre Șut în ultimele 10-20 de minute. Și trebuia să intre doar Tănase sau Olaru, nu amândoi”, a spus Gigi Becali.