Dezamăgirea proverbială a lui Dicu: Rădoi, VAR-ul nu merge de două ori la apă!

Optimismul părea frate cu românul. Chiar dacă Mirel Rădoi anunța pe FANATIK că șansele sunt împărțite în mod egal, la București atmosfera părea destinsă. Chiar voioasă, pentru că am întâlnit un amic care a pariat un sfert din salariu pe calificarea „Tricolorilor”…

Într-adevăr, România avea trei atuuri: entuziasmul național, discursul motivațional al selecționerului și aplombul jucătorilor, în fața unei echipe despre care s-a spus că și-a trăit traiul, și-a mâncat mălaiul. Doar că „proverbiada” s-a schimbat, pentru că… VAR-ul nu merge de două ori la apă.

Islanda este țara în care Aurora Boreală își face apariția, incandescentă, timp de opt luni pe an și ne aștepta, așadar, învăluită în dorința noastră de a ne (re)lumina. Dragostea dintre stele și amorul dintre sori s-a beznit, însă, într-un meci în care, cu excepția penalty-ului transformat de Maxim, n-am avut niciun șut pe spațiul porții.

Dilema lui Rădoi: A fi sau a nu fi VAR, ori bezna inspirației?

Sintagma „Acum ori niciodată!” , preluată de suporteri pe străzile capitalei și pe terasele unde așteptau, picurați pe suflete în acest octombrie ploios și revanșard, a rămas încolăcită de ghinionul care ne-a însoțit de fiecare dată, în partidele de baraj. „Ghinion”, ziceam? Păi, să ai posesie de 57% și să obții 11 lovituri libere în fața unei echipe care a alergat cu grația unui zid de gheață, să tragi abia de trei ori spre poartă, dar să nimerești ținta doar o dată, iar asta din penalty, nu mai e ghinion. E bezneală, într-adevăr, proverbială.

Fără ambii fundași centrali prezenți la victoria cu Austria, dar cu o linie ofensivă alcătuită din Maxim, Mitriță, Deac și Alibec, la care s-a adăugat și noutatea primului jucător naturalizat, defensivul – ofensiv Camora, am simțit, la începutul jocului, o infinitate de salve de miros de măr.

Ceea ce s-a întâmplat pe parcurs a ținut de stări paroxistice, semn că teatrul absurdului, inventat de Eugen Ionesco, își regăsește actorii în trupa ambulantă a regizorului Mirel Rădoi. Am sesizat o lipsă de inspirație colosală, în sânul întregului angrenaj. Ba mai mult, am trăit situația jenantă în care, atât jucătorii din iarbă, cât și selecționerul și chiar și noi, cei de acasă, speram într-o nouă izbăvire, din partea sistemului VAR. Ei bine, păstrând tonul, tehnica ne-a dat, dar nu ne-a băgat în traistă. Am redus din diferență grație intervenției arbitrajului electronic. În condițiile în care acesta n-ar fi existat, scorul devenea nu 2-1, ci 3-0 pentru „icebergi”.

Dați-ne și nouă încă un „unșpe metri”, dom’ arbitru!

Războiul nu se duce cu rafinamente (deși, să fim sinceri, atât de lăudații noștri „mingicari”, în frunte cu Deac, Mitriță, Hagi etc, n-au prea depășit condiția amatorismului), ci cu soluții radicale. Alibec și Pușcaș (atât cât a jucat) n-au părut, niciodată, turnuri de control, ci jaloane de poligon militar.

Până când Damir Skomina a dictat acel penalty, după ce liliputanul Burcă a fost lovit de un uriaș, secundele au defilat ca o armată. Mai târziu, am crezut, naivi, că izbăvirea va veni tot din partea arbitrului sloven. Ne rugam, hulpavi, să mai primim un „unșpe metri”, poate chiar unul meritat, dar… cum ziceam, VAR-ul nu merge de multe ori la apă. Niciodată, un arbitru nu va dicta de două ori penalty, în același mod, pe terenul echipei gazdă, după o fază ambiguă și de asemenea, Skomina n-ar fi riscat să-l elimine pe Sigurdsson, pentru două cartonașe galbene, într-un moment în care meciul s-ar fi dus, discutabil, în prelungiri.

Pe margine, Mirel Rădoi spumega cu un fir de flăcări lungi, stingându-și amarul cu apă plată. Problema sa nu a fost, însă, decizia „centralului” și nici a omului aflat în spatele acvariului cu patimă, zis și „VAR”. Chestiunea care trebuie să-i trezească nopțile selecționerului ține de dezorganizarea aiuritoare, de lipsa jocului ofensiv practic și nu a aceluia declarativ, de penuria șuturilor pe poartă și de totala ineficacitate atât pe benzi, cât și pe centru.

Aurora Boreală nu apare din „reconstrucții”

Cu toții ne doream să fim martorii unui pas mic pentru fotbaliști și ai unui pas mare către Euro. Doar că, până la urmă, cifrele vorbesc, iar dacă tânjeam, neapărat, să fim martorii sutelor de șiroaie luminoase ale Aurorei Boreale despre care vorbeam, ar fi trebuit să ne numărăm, dinainte, angoasele.

Dacă Mirel Rădoi a făcut minuni la Naționala U21, acest fenomen cosmic nu s-a mai petrecut și acum. Iar asta s-a întâmplat și din pricina faptului că Echipa Națională se află, mereu, într-o permanentă „reconstrucție”. Nu poți croi miracole din reconstrucții perene, așa cum este la fel de impardonabil să-l lași pe Sigurdsson singur în careu și apoi să-ți pui mâinile în cap. Totul ține de aceeași mentalitate și de aceeași educație.

Sigur, am mai simțit același coșmar cu alte detalii și în alte ansambluri. Doar că, în alte meciuri decisive pe care le-am ratat glorios, măcar echipa a jucat, a atacat, a riscat. Acum, am avut impresia că vedem câțiva puști din fața blocului, care bat mingea de-a latul terenului improvizat, ca nu cumva să lovească parbrizul vreunei mașini din parcare.

Tătărușanule, respectul n-are arbitraj electronic!

Probabil că, într-adevăr, arbitrul Skomina s-a ferit să consulte VAR-ul în acel moment fatidic. Dar, la câte speranțe și, mai ales, la câte aere aveam, până atunci situația de pe tabelă trebuia să fie alta. E bine, însă, că și în asemenea momente, ne păstrăm un soi de sânge rece, ca să nu-i spunem, pe față, aroganță. „Nu sunt dezamăgit!”, a declarat, stupefiant, Tătărușanu. Măi, Cipriane, tu știi să mergi în mâini? Că nouă, unora, ni s-au muiat picioarele. Dar, respectul față de românii care au sperat că măcar pe unii dintre voi vă frisonează conștiințele, n-are arbitraj electronic…

Până la urmă, a trecut și acest meci. N-am trăit niciun șoc. Suntem obișnuiți. Dincolo de mici pusee iluzorii, precum o victorie cu Austria, rămânem un fel de curcubeu neîndoit până la capăt, dar perceptibil în toate culorile lacrimei.