Dezamăgit că nu intră în vederile selecționerului Edi Iordănescu, un fotbalist de la Sepsi nu ar refuza naționala Ungariei. ”Nu am de ce să fiu arătat cu degetul”

Portarul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, Roland Niczuly, a refuzat să ducă mâna la inimă în momentul intonării imnului național, înaintea finalei de Cupă cu FC Voluntari. Gestul lui a stârnit controverse.

Roland Niczuly, nu ar refuza o convocare la naționala Ungariei: ”Nu am primit niciun semn de la selecționer”

Pentru Roland Niczuly sezonul s-a încheiat cum nu se poate mai bine. Echipa lui, Sepsi Sfântu Gheorghe a terminat pe primul loc în play-out și , primul trofeu din carieră.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 26 de ani, Niczuly evoluează la gruparea covăsneană de șase ani și a devenit jucător de bază, indiferent de numele antrenorilor care au pregătit echipa.

Titular de drept, cu evoluții constant bune și foarte bune, portarul se aștepta să fie în vederile selecționerului Edi Iordănesci, însă până în acest moment nu a primit nici un semn din partea acestuia.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a spus imediat după finala de Cupă cu FC Voluntari că nu ar refuza naționala Ungariei, dar că prima opțiune rămâne, totuși, naționala ”tricoloră”.

”Nu am de ce să fiu arătat cu degetul, consider că am făcut un sezon bun și nu am primit niciun semn de la naționala României. Nu am vrut să supăr pe nimeni (prin faptul că nu a dus mâna la inimă în momentul intonării imnului României – n.r.), știți cum sunt și conducătorii noștri. Asta a fost decizia mea, mi-o asum.

ADVERTISEMENT

Degeaba o spun eu (că așteaptă să fie convocat – n.r.) dacă nu vede cine trebuie. Asta e, o să muncesc în continuare, sperăm să facem de această dată o figură frumoasă în Conference League.

Poate după asta va veni și o convocare. Nu am avut o discuție cu nimeni, nu a existat acest subiect. Prima opțiune este România, dar dacă ar veni un semn din partea Ungariei, nu o voi refuza.

ADVERTISEMENT

E o onoare pentru fiecare jucător să joace la o națională, orice națională îți ridică cota. Dacă nu sunt dorit în țară, unde îmi doresc să ajung la națională, voi merge în altă parte, în caz că va veni un semn”, a spus Niczuly.

ADVERTISEMENT

Format la Universitatea Cluj, Roland Niczuly este evaluat la 950.000 de euro, de site-ul de specialitate transfermarkt. Fotbalistul este sub contract cu până în 2025.