Dezastru de 4,6 miliarde de euro la lansarea primului model Ferrari full-electric! Val de nemulțumire în comentarii

Lansarea noului model Ferrari full-electric a fost primită cu un val negativ de comentarii. Dezastru financiar pentru producătorul gamei de mașini de curse.
Iulian Stoica
28.05.2026 | 06:06
Ferrari a lansat prima mașină 100% electrică din istoria brandului. Noul model este intitulat „Luce”, iar constructorii se așteptau ca publicul să primească această veste cu foarte mult entuziasm. În schimb, reacțiile au fost mai mult negative decât pozitive, iar acțiunile brand-ului au scăzut semnificativ.

Fanii Ferrari, dezamăgiți de modelul „Luce”

Modelul „Luce” este unul revoluționar, acesta fiind primul 100% electric din istoria giganticului brand italian de mașini. Cum așteptările erau foarte înalte, producătorii au rămas surprinși de faptul că iubitorii mașinilor nu au primit cu brațele deschise noul prototip marca Ferarri. Nu doar motorul electric a fost criticat, ci și designul.

În momentul lansării au apărut zeci de comentarii negative, printre care: Arată ca un autobuz”, „Unde e butonul de dislike?”, „Îmi pare rău că unii trebuie să cumpere asemenea porcărie pentru a avea o șansă la mașina pe care chiar o vor”, „Arată ca un telefon”, „Acum știm de ce a fost prezentat interiorul mai întâi”, „E chiar mai rău decât m-am gândit”, „N-are nicio legătură cu Ferrari”, „E groaznică”.

Dezastru de 4,6 miliarde de euro pentru Ferrari

Nu doar comentariile negative au afectat brandul Ferrari, ci și listarea de pe bursă. Mai exact, acțiunile Ferrari au cunoscut o scădere considerabilă după lansarea modelului „Luce”. Conform Carwow, Ferrari a cunoscut o pierdere de nu mai puțin de 4,6 miliarde de euro după ce acțiunile au scăzut cu 8% în primele 24 de ore de la lansarea modelului electric.

Noul model electric de la Ferrari este un adevărat monstru al șoselelor din punct de vedere tehnic. Propulsat de patru motoare independente, plasate pe fiecare roată, vehiculul dezvoltă o putere impresionantă de 1.035 CP. Performanțele sale sunt uluitoare: accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 2,5 secunde și poate atinge o viteză de top de 310 km/h. Evident, exclusivitatea vine cu un cost, prețul de pornire fiind stabilit la 600.000 de euro.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
