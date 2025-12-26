Sport

Dezastru de Boxing Day! Schimbare radicală în programul zilei mult așteptate de microbiști

26 decembrie era o zi în care, în Premier League, se jucau meciuri pe bandă rulantă, dar anul acesta situația este cu mult schimbată, spre dezamăgirea fanilor
Catalin Oprea
26.12.2025 | 08:20
Dezastru de Boxing Day Schimbare radicala in programul zilei mult asteptate de microbisti
SPECIAL FANATIK
Manchester United - Newcastle este singurul meci care se joacă de Boxing Day FOTO X
Acest 26 decembrie va fi primul din ultimele decenii în care se va juca un singur meci din Premier League. Această dată, adânc înrădăcinată în Crăciunul britanic, este sinonimă cu reuniunile de familie, cumpărăturile, sărbătorile, dar și cu fotbalul.

Un singur meci se joacă de Boxing Day 2025

Situația se schimbă radical în 2025. De obicei, pe 26 decembrie se jucau între cinci și opt meciuri. Ultima dată când 26 decembrie a căzut într-o zi de vineri, în 2014, cele zece meciuri din Premier League s-au jucat în aceeași zi.

Federația Engleză a încercat întotdeauna ca echipele din același oraș sau din apropiere să se înfrunte în această zi. Astfel, fanii nu au fost nevoiți să piardă mult timp în deplasări, iar prezența la stadioane în „Boxing Day” a fost de aproximativ 97%. Ceea ce a sporit succesul zilei de 26 decembrie.

Totuși, anul acesta nu va exista „Boxing Day” în Premier League așa a fost până acum. Schimbarea se datorează extinderii calendarului UEFA de competiții europene, care la rândul său afectează desfășurarea campionatului englez.

Manchester United – Newcastle, de la ora 21.00

Pe scurt, pentru Premier League au fost disponibile doar 33 de weekenduri. Iar în contractul de televiziune din Premier League scrie că cel puțin 33 din cele 38 de meciuri trebuie jucate în weekend. Prin urmare, cea mai mare parte a acestei etape – șapte meciuri – trebuie jucată sâmbătă, 27 decembrie.

În acest fel, singurul meci din Premier League care se va juca azi la aduce față față în față pe Manchester United și Newcastle, în disputa de pe Old Trafford. Șapte partide se vor juca sâmbătă, iar restul de două duminică.

Drăgușin poate reveni duminică pe teren

După 17 etape, Arsenal conduce în clasamentul din Anglia, cu 39 de puncte. Ea este urmată de Manchester City, cu 37 de puncte. Pe locul trei este Aston Villa, cu 36 de puncte. Chelsea și Liverpool împart pozițiile 4 și 5, la egalitate de puncte – 29.

Tottenham, echipa la care Radu Drăgușin a revenit în lot, are un sezon modest. Este abia pe locul 14, cu doar 22 de puncte. Cea mai slabă echipă din campionat este Wolverhampton, care a acumulat doar două puncta, fiind deja virtual retrogradată.

Etapa 18 a Premier League

Vineri, 26 decembrie

21:00 Manchester United -Newcastle

Sâmbătă, 27 decembrie

13:30 Nottingham Forest – Manchester City
16:00 West Ham – Fulham
16:00 Brentford – Bournemouth
16:00 Liverpool – Wolves
16:00 Arsenal – Brighton
16:00 Burnley – Everton
18:30 Chelsea – Aston Villa

Duminică, 28 decembrie

15:00 Sunderland – Leeds
17:30 Crystal Palace – Tottenham

Ziua de 26 decembrie aduce însă multe meciuri în Championship, liga a doua engleză, dar și în Pro League, prima divizie din Belgia. De asemenea, se reia Cupa Africii, capul de afiș al zilei fiind Egipt-Africa de Sud.

