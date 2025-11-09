Sport

Dezastru defensiv la FCSB! Campioana a încasat două goluri după greşeli uriaşe cu Hermannstadt

FCSB a comis-o, din nou, în apărare. Doi dintre stâlpii defensivei din sezonul trecut, Ngezana și Radunovic, au făcut ca roș-albaștrii să ia două goluri de la Hermannstadt
Cristian Măciucă
09.11.2025 | 22:06
FCSB a făcut din nou greșeli grave în apărare. Campioana en-titre a avut o abordare sinucigașă în partida de la Hermannstadt și a luat două goluri uluitoare.

Ngezana și Radunovic, greșeli uluitoare în Hermannstadt – FCSB

FCSB a început ca din pușcă la Sibiu. Campioana României a deschis scorul în minutul 4 prin Mamadou Thiam. Roș-albaștrii s-au relaxat, iar Hermannstadt a reușit să întoarcă rezultatul. O mare contribuție la golurile sibienilor l-a avut haosul defensiv de la FCSB.

Mai întâi, echipa lui Marius Măldărășanu a restabilit egalitatea în minutul 26. Gazdele au profitat de o nouă eroare defensivă a lui Siyabonga Ngezana, dar și de un pas la ofsaid făcut greșit de Daniel Graovac, și au înscris prin Aurelian Chițu.

Cum la FCSB singura variantă pentru meciul de la Sibiu era victoria, staff-ul campioanei a făcut la pauză o schimbare ultra-ofensivă. Echipa lui Elias Charalambous a ales să joace fără niciun „închizător”. A fost scos din teren Lixandru și a fost introdus Daniel Bîrligea.

Modificarea n-a avut un efect pozitiv, deoarece Hermannstadt a preluat conducerea. În minutul 55, Bejan a dat o diagonală excelentă pentru Luca Stancu. Mijlocașul dreapta al sibienilor a profitat de lentoarea lui Risto Radunovic și a centrat perfect pentru Chițu, care a realizat „dubla”.

FCSB a terminat repriza a doua cu 3 fundași și 7 atacanți

Experimentele au continuat la FCSB după golul de 2-1 al lui Hermannstadt. Roș-albaștrii l-au scos din teren și pe Ionuț Cercel, iar în locul său a fost introdus Alexandru Stoian.

În acel moment, campioana României a rămas pe teren cu doar trei fundași: Graovac, Ngezana și Radunovic. În schimb, în compartimentul ofensiv aveau să joace nu mai puțin de șapte jucători de atac: Tănase, Olaru, Cisotti, Stoian, Bîrligea și Thiam.

Tactica de „3-7” a roș-albaștrilor a fost de bun augur pentru trupa lui Elias Charalambous. Cu această strategie, FCSB a marcat pentru 2-2. Risto Radunovic și-a mai spălat din păcate și, în minutul 63, a centrat nemaipomenit pentru reușita cu capul a lui David Miculescu. La scurt timp după golul lui Miculescu, Mamadou Thiam a fost înlocuit cu Octavian Popescu.

