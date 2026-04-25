Sport

Dezastru după plecarea de la FCSB! Ce s-a ales de atacantul campion de 5 ori în România

Perioadă teribilă prin care a trecut un jucător după ce a plecat de la FCSB. Ce s-a ales de atacantul străin care a fost de 5 ori campion în SuperLiga României.
Iulian Stoica
25.04.2026 | 14:05
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

FCSB a transferat de-a lungul timpului mai mulți jucători pe care Gigi Becali i-a apreciat pentru evoluțiile foarte bune avute în tricoul altei echipe. Printre aceștia se numără și Billel Omrani, care a strălucit la CFR Cluj, însă la campioana en-titre nu a reușit să se impună, astfel că a părăsit echipa după doar un sezon.

Billel Omrani, formă de coșmar după ce a plecat de la FCSB: câte un gol pe an! Atacantul a înscris în Concordia Chiajna – FC Bacău

Billel Omrani (32 de ani) a fost legitimat la FCSB între septembrie 2022 și septembrie 2023, fiind adus la echipă la insistențele lui Gigi Becali. Omul de afaceri l-a apreciat foarte mult pe atacant din perioada sa de glorie la CFR Cluj. Cu Omrani în atac, ardelenii au ajuns în primăvara europeană în sezonul 2019/2020, unde au fost eliminați după două remize cu Sevilla, pe atunci fiind încă valabilă regula golului marcat în deplasare.

ADVERTISEMENT

Mutarea la formația roș-albastră s-a produs după un sezon mai puțin strălucit, în care Omrani nu marca niciun gol pentru CFR Cluj în play-off, iar în sezonul regulat reușise doar 5 goluri și 5 pase decisive, cifre mult sub forma care îl consacrase în stagiunile anterioare. Cum era de așteptat, atacantul nu a dat randamentul dorit nici la FCSB.

La echipa patronată de Gigi Becali atacantul a adunat doar 22 de meciuri, în mare parte fiind introdus din postura de rezervă, și a izbutit să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive. Ulterior, Billel Omrani a ajuns liber la Petrolul Ploiești, iar de atunci cariera sa a cunoscut un declin considerabil.

ADVERTISEMENT
Francezul a rezistat la Ploiești doar jumătate de sezon, după care au urmat mutări la Wisla Krakow, Poli Iași, Anagennisi Karditsa și Concordia Chiajna. Revenit în România, Omrani a marcat în cea mai recentă etapă din Liga 2, în Concordia Chiajna – FC Bacău (2-0), însă cifrele sale de după plecarea de la FCSB sunt teribile. Mai exact, atacantul a bifat 5 formații după experiența la echipa patronată de Gigi Becali și a marcat doar trei goluri de-a lungul a trei ani.

ADVERTISEMENT
Cine este Billel Omrani

Billel Omrani este un produs al academiei lui Olympique Marseille, club la care a adunat 10 partide și a marcat un gol. Atacantul a mai fost legitimat în Franța la AC Arles-Avignon, iar apoi a venit în România, la CFR Cluj, în toamna lui 2016. Francezul s-a adaptat foarte bine în Gruia, lucru ce l-a propulsat și la echipa națională a Algeriei, pentru care a bifat o singură selecție, pe 12 iunie 2022, într-un meci Iran – Algeria 1-2.

ADVERTISEMENT

Francezul este unul dintre jucătorii străini de referință ai fotbalului românesc din ultimii ani. 194 de meciuri a adunat Billel Omrani în SuperLiga României, fie în sezonul regular, fie în play-off, a marcat 35 de goluri și a livrat 37 de pase decisive. Pe lângă competiția internă, atacantul a contribuit la performanțele obținute de CFR Cluj în cupele europene.

  • 125.000 de euro este cota francezului
  • 3,6 milioane de euro valora Billel Omrani în cea mai bună perioadă a sa la CFR Cluj, în decembrie 2019
  • 5 titluri de campion are atacantul, toate cu CFR Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
