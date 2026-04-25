Dezastru după plecarea de la FCSB! Ce s-a ales de atacantul campion de 5 ori în România

ADVERTISEMENT

FCSB a transferat de-a lungul timpului mai mulți jucători pe care Gigi Becali i-a apreciat pentru evoluțiile foarte bune avute în tricoul altei echipe. Printre aceștia se numără și Billel Omrani, care a strălucit la CFR Cluj, însă la campioana en-titre nu a reușit să se impună, astfel că a părăsit echipa după doar un sezon.

Billel Omrani (32 de ani) a fost legitimat la FCSB între septembrie 2022 și septembrie 2023, fiind adus la echipă la insistențele lui Gigi Becali. Omul de afaceri l-a apreciat foarte mult pe atacant din perioada sa de glorie la CFR Cluj. Cu Omrani în atac, ardelenii au ajuns în primăvara europeană în sezonul 2019/2020, unde au fost eliminați după două remize cu Sevilla, pe atunci fiind încă valabilă regula golului marcat în deplasare.

ADVERTISEMENT

Mutarea la formația roș-albastră s-a produs după un sezon mai puțin strălucit, în care Omrani nu marca niciun gol pentru CFR Cluj în play-off, iar în sezonul regulat reușise doar 5 goluri și 5 pase decisive, cifre mult sub forma care îl consacrase în stagiunile anterioare. Cum era de așteptat, atacantul nu a dat randamentul dorit nici la FCSB.

La echipa patronată de Gigi Becali atacantul a adunat doar 22 de meciuri, în mare parte fiind introdus din postura de rezervă, și a izbutit să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive. Ulterior, Billel Omrani a ajuns liber la Petrolul Ploiești, iar de atunci cariera sa a cunoscut un declin considerabil.

ADVERTISEMENT

Francezul a rezistat la Ploiești doar jumătate de sezon, după care au urmat mutări la Wisla Krakow, Poli Iași, Anagennisi Karditsa și a. Revenit în România, , în Concordia Chiajna – FC Bacău (2-0), însă cifrele sale de după plecarea de la FCSB sunt teribile. Mai exact, atacantul a bifat 5 formații după experiența la echipa patronată de Gigi Becali și a marcat doar trei goluri de-a lungul a trei ani.

ADVERTISEMENT

Cine este Billel Omrani

Billel Omrani este un produs al academiei lui Olympique Marseille, club la care a adunat 10 partide și a marcat un gol. Atacantul a mai fost legitimat în Franța la AC Arles-Avignon, iar apoi a venit în România, la CFR Cluj, în toamna lui 2016. Francezul s-a adaptat foarte bine în Gruia, lucru ce l-a propulsat și la echipa națională a Algeriei, pentru care a bifat o singură selecție, pe 12 iunie 2022, într-un meci Iran – Algeria 1-2.

ADVERTISEMENT

Francezul este unul dintre jucătorii străini de referință ai fotbalului românesc din ultimii ani. 194 de meciuri a adunat Billel Omrani în SuperLiga României, fie în sezonul regular, fie în play-off, a marcat 35 de goluri și a livrat 37 de pase decisive. Pe lângă competiția internă, atacantul a contribuit la performanțele obținute de CFR Cluj în cupele europene.