Dezastru! Fanatik a fost la bazinul interior de la Lia Manoliu! David Popovici avea dreptate! Ce am găsit acolo: „E închis din 15 octombrie 2018”. Exclusiv

În urma am aflat noi detalii uluitoare. Bazinul interior nu mai funcționează de aproximativ 6 ani.

Dezastru! Fanatik a fost la bazinul interior de la Lia Manoliu! David Popovici avea dreptate! Ce am găsit acolo: „E închis din 15 octombrie 2018”

FANATIK a fost prezent la bazinul din cadrul Complexului Național „Lia Manoliu”. În bazinul exterior erau zeci de copii care visează să devină noul David Popovici pentru înotul românesc. Antrenorii își făceau treaba de pe margine, îi învățau pe cei mici tainele înotului.

Am trecut de bazinul exterior, iar după aproximativ 10 metri am intrat în zona vestiarelor. În capătul cabinelor se află o ușă, iar dacă o deschizi și treci pragul acesteia ajungi la bazinul interior.

Reporterul FANATIK a apăsat pe clanță, însă a avut parte de o surpriză! Ușa era încuiată! Din comunicarea avută cu directorul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, Florin Oancea, am aflat că acea ușă este închisă din 15 octombrie 2018. Am ieșit din vestiare și am încercat să privim printr-un geam fumuriu, aproape negru, care . Nu se vedea mai nimic și am cerut mai multe detalii de la Florin Oancea, directorul CSN „Lia Manoliu”.

„În ceea ce privește data de la care bazinul acoperit nu mai funcționează, sistarea activității sportive din cadrul bazinului olimpic Lia Manoliu s-a făcut la data de 15 octombrie 2018”, a transmis directorul Florin Oancea pentru FANATIK.

„Au trecut 8 ani de când bazinul interior, obiectiv de interes național, extrem de important pentru pregătirea sportivilor de performanță, se află pe lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții în ‘Programul național de construcții de interes public sau social’ Subprogramul ‘Bazine de înot’ – obiectiv de investiții ‘Consolidare, reabilitare și modernizare la bazinele acoperite’.

Agenția Națională pentru Sport ne-a sprijinit în toate demersurile pentru urgentarea etapelor necesare realizării acestui obiectiv de investiții, în relația cu Compania Națională de Investiții CNI SA și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”, a adăugat directorul Florin Oancea.

În ce stadiu este modernizarea bazinului interior de la Lia Manoliu!

Florin Oancea, directorul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, a fost extrem de deschis la dialog și a oferit toate detaliile referitoare la situația bazinului acoperit despre care a vorbit David Popovici.

„Ca urmare a adresei Complexului Sportiv Național Lia Manoliu nr. 2682/08.06.2023 înregistrată la CNI SA cu nr. 33532/08.06.2023, prin care am solicitat stadiul obiectivului de investiții ne-au fost comunicate următoarele:

– Pentru obiectivul de investiții menționat au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 4497/11.04.2018 și au fost publicate două proceduri de achiziție publică a unui contract având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și execuția de lucrări, proceduri ce au fost anulate.

– În vederea reaprobării indicatorilor tehnico economici, obiectivul de investiții a parcurs o serie de reavizări ale Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Investiții, a fost supus analizei în cadrul ședinței pregătitoare a Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și ulterior în cadrul ședinței Consiliului Tehnico Economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, unde s-au formulat o serie de observații cu privire la necesitatea completării/actualizării documentației la faza D.A.L.I..

– În vederea soluționării observațiilor din cadrul ședinței CTE-M.D.L.P.A., este necesară achiziția publică a unui contract de servicii proiectare – actualizare D.A.L.I..

– În prezent, se lucrează la caietul de sarcini pentru achiziția publică a unui contract de servicii proiectare – actualizare D.A.L.I. și actualizare studii.

Prin adresa nr. 3156/01.08.2024 Complexul Sportiv Național Lia Manoliu a solicitat Companiei Naționale de Investiții CNI SA să comunice stadiul de avizare al proiectului pentru obiectivul de investiții ‘Consolidare, reabilitare și modernizare la bazinele acoperite (Bazinul acoperit de înot, Bazonul acoperit de sărituri)’ – Municipiul București, str. Maior Coravu Ion, Nr. 34”, a adăugat directorul Florin Oancea într-o comunicare către FANATIK.

Ministrul Ioana Bran, în 2018: „15 luni durează lucrările”. Au trecut 70 de luni și nu s-a mișcat nimic!

În octombrie 2018, Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului de la acea vreme, dădea asigurări că lucrările de reabilitare ale bazinului interior de la Lia Manoliu vor dura 15 luni. Au trecut aproape 6 ani de atunci, adică 70 de luni în care la bazinul în care se pregăteau peste 1000 de copii nu s-a făcut nimic.

„Săptămâna viitoare CNI–ul va redeschide procedura de licitaţie, sperăm să fie atribuită lucrarea cât de repede şi să înceapă lucrările. CNI a început procedurile de refacere, e vorba de reparaţii capitale, nu e vorba de o zugrăveală, de trei ani au loc discuţii. Ne bucurăm că au fost făcuţi paşi concreţi în a-l reface.

Din ce ştim noi 15 luni ar trebui să dureze lucrările. Am discutat şi despre posibilitatea ca bazinul descoperit tot de la Lia Manoliu să vedem dacă poate fi acoperit, să fie funcţional pe perioada iernii. Noi am avut o discuţie cu directorul, de a pune un balon peste acest bazin, dar din păcate, a fost construit cu instalaţiile în exterior şi riscăm o îngheţare”, spunea ministrul Ioana Bran în octombrie 2018.