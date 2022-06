Dezastru financiar pentru Amber Heard după procesul cu Johnny Depp. Cu câţi bani mai rămâne şi cum poate evita sechestrul pe avere

Amber Heard (36 de ani) ar avea parte de un adevărat dezastru financiar după procesul de defăimare cu Johnny Depp (58 de ani). Jurații au decis că actrița din filmul Aquaman l-a defăimat pe fostul soț prin acuzațiile făcute în presă. Astfel, Depp va primi despăgubiri în valoare de 15 milioane de dolari.

Dezastru financiar pentru Amber Heard după procesul cu Johnny Depp

În urma procesului cu Johnny Depp, Amber Heard va trebui să-i plătească acestuia daune în valoare de 15 milioane de dolari, potrivit .

Heard trebuie să plătească lui Johnny Depp daune compensatorii în valoare de 10 milioane de dolari. De altfel, este vorba și de daune punitive de 5 milioane de dolari. Acest lucru reprezintă un risc din punct de vedere financiar pentru actriță, potrivit experților.

Fosta soție a lui Johnny Depp a jucat în mai multe filme de-a lungul timpului. Printre acestea se numără și celebrul Aquaman (2018), unde a jucat alături de Jason Momoa. A câștigat milioane de dolari în urma proiectelor cinematografice în care a apărut de-a lungul carierei sale.

În plus, în urma divorțului de Johnny Depp, finalizat în 2016, Heard a primit 7 milioane de dolari, sumă despre care a spus că o va dona unor organizații de caritate. Ulterior, din cauza procesului intentat de fostul soț.

Conform mărturiilor din timpul procesului cu Johnny Depp, cariera lui Amber Heard ar fi stagnat în ultimii ani. Acest lucru ridică semne de întrebare în privința averii actriței, întrucât nu se știe dacă ar putea acoperi despăgubirile în valoare de 15 milioane de dolari, notează .

Deși Amber Heard ar putea ea face apel la verdict, ea ar trebui să depună o cauțiune pentru întreaga sumă de 10,35 de milioane de dolari, plus dobânda, pe măsură ce se desfășoară apelul, conform avocatei Sandra Spurgeon de la Spurgeon Law Group din Lexington, Kentucky.

“Pentru o persoană care nu are posibilitatea de a plăti hotărârea și nici capacitatea de a depune o cauțiune, atunci există o problemă reală dacă partea câștigătoare intenționează să execute hotărârea.”, a declarat avocata, potrivit sursei citate mai sus.

Ce opțiuni are Amber Heard în urma verdictului dat de jurați

Actrița ar putea face apel la verdict în speranța obținerii unei hotărâri mai favorabile, dar și pentru a reduce plata. Așa cum a menționat avocata Sandra Spurgeon, vedeta ar trebui să depună o cauțiune de peste 10 milioane de dolari. Acest lucru nu ar fi deloc avantajos pentru Heard.

În cazul în care Amber Heard decide să nu facă apel, dar nu are suficienți bani pentru a plăti despăgubirile, aceasta ar putea avea sechestru pe salariu din prezent, dar și pe cel din viitor.

“Întrebarea este dacă ea spune: ‘Uite, nu am. Nu este acolo – puteți să vă uitați în conturile mele bancare’, atunci putem vorbi despre lucruri precum poprirea salariului ei.”, a transmis Jessica Levinson, colaborator juridic, la CBS News.

O altă opțiune pentru Amber Heard ar fi să-și declare falimentul. Acest lucru ar elimina daunele compensatorii în valoare de 10 milioane de dolari. Cu toat acestea, daunele punitive nu ar putea fi achitate în cazul unui faliment.

Johnny Depp ar putea decide să nu execute hotărârea judecătorească și să renunțe la daunele pe care trebuie să i le plătească fosta parteneră. Avocata Sandra Spurgeon a spus că actorul ar putea negocia cu Amber Heard pentru o sumă mai mică.

După verdict, Depp a reacționat în mediul online. Actorul a menționat că “scopul de a intenta acest caz a fost de a dezvălui adevărul, indiferent de rezultat”. El nu a precizat dacă urmează să dea curs hotărârii împotriva lui Heard.

Amber Heard va primi 2 milioane de dolari după ce a fost defăimată de avocatul lui Johnny Depp.

Amber Heard, prima reacție după ce a pierdut procesul cu Johnny Depp

Pe contul de Instagram, Amber Heard a avut prima reacție în urma verdictului dat de jurați. Actrița s-a declarat “dezamăgită“ de acest rezultat.

“Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă din cauză că un munte de dovezi nu a fost suficient pentru a rezista puterii, influenţei disproporţionate a fostului meu soț. (…)

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber şi deschis.”, a scris Amber Heard pe contul de .

Johnny Depp: “Juriul mi-a dat viața înapoi”

La rândul său, Johnny Depp a postat și el un mesaj în mediul online, după ce jurații au decis în favoarea lui. Actorul este fericit că aceștia “i-au dat viața înapoi”, după ani de zile în care el și familia lui s-au luptat cu acuzațiile aduse de Amber Heard.

“În urmă cu șase ani, viața mea, viața copiilor mei, viața celor mai apropiați mie și, de asemenea, viața oamenilor care de mulți, mulți ani m-au susținut și au crezut în mine au fost schimbate pentru totdeauna.

Mi-au fost aduse acuzații false, foarte grave și penale prin intermediul mass media, ceea ce a declanșat un baraj nesfârșit de conținut de ură, deși nu mi s-a adus vreo acuzație.

A făcut deja înconjurul lumii de două ori într-o nanosecundă și a avut un efect seismic asupra vieții și carierei mele. Șase ani mai târziu, juriul mi-a dat viața înapoi. Sunt cu adevărat recunoscător.”, a transmis renumitul actor.

Actorul nu s-a aflat în sala de judecată în momentul anunțării verdictului. Acesta se află într-o călătorie în Marea Britanie, acolo unde a putut fi văzut și în weekend-ul trecut.

Johnny Depp în urma unui articol publicat în 2018, în .

În articolul respectiv, Heard s-a descris drept “o persoană publică reprezentantă violenței domestice”. Deși nu a menționat numele fostului soț, acesta susține că acuzațiile au avut un impact negativ asupra carierei sale.