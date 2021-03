Dezastru financiar pentru Michael Jordan: a pierdut 500 de milioane de dolari într-un singur an!

Averea estimată a lui Michael Jordan a scăzut cu 500 de milioane de dolari în ultimul an. Fostul baschetbalist a rămas cu „doar“ 1,6 miliarde de dolari.

Pierderi de 500 de milioane de dolari într-un an pentru Michael Jordan

Michael Jordan este considerat unul dintre cei mai buni sportivi din istorie, iar faima sa flerul pentru afaceri i-au adus o avere considerabilă. Aproximativ 2,1 miliarde de dolari era averea fostului baschetbalist în iulie 2020, conform Forbes.

Totuşi, ultimul an a fost unul de coşmar, din punct de vedere financiar, pentru Jordan. Aceeaşi publicaţie a prezentat sumele pentru 2021, iar legenda NBA-ului mai are „doar“ 1,6 miliarde de dolari.

În total, o pierdere de aproximativ 500.000.000 de dolari. Sau aproape 24%!

Venituri mici ca sportiv activ pentru Michael Jordan

În cariera sa în NBA, Michael Jordan a încasat puţin peste 90 de milioane de dolari. În toate sezoanele cumulat. Venituri foarte mici, dacă facem comparaţia cu salariile care se învârt în zilele noastre în campionatul american de baschet.

Cea mai mare parte a averii lui Jordan a venit din contractele pe care le are cu diverse companii. Colaborarea cu Nike, începută încă din 1984, i-a adus aproximativ 1,8 miliarde, iar Air Jordan rămâne un brand important în piaţa articolelor sportive, care produce în continuare mulţi bani.

Pe lângă înţelegerea cu Nike, Michael Jordan are contracte cu multe branduri importante, precum Hanes, Gatorade sau Upper Deck, deşi nu mai activează de 17 ani.

Fler în afaceri

Jordan a dovedit fler în afaceri. În 2006, a investit la echipa de baschet Charlotte Bobcats (acum Hornets), pentru ca în 2010 să preia pachetul majoritar de acţiuni. Valoarea de piaţă a francizei la momentul respectiv: 175 de milioane de dolari.

În septembrie 2019, a cedat o parte minoritară din acţiunile pe care le avea. Doar că, între timp, franciza crescuse de peste 8 ori, valorând circa 1,5 miliarde de dolari. Profit important.

Succes major cu „Ultimul dans“

În plină pandemie, între aprilie şi mai 2020, Netflix difuza documentarul „Ultimul dans“, o miniserie de 10 episoade despre sezonul 1997-1998 al lui Chicago Bulls, cel care aducea al şaselea titlu NBA.

„Ultimul dans“ s-a bucurat de un succes enorm la public, iar consecinţa directă a fost creşterea vânzărilor tuturor produselor asociate numelui Jordan.

„Am ratat peste 9.000 de aruncări în carieră. Am pierdut aproape 300 de partide. De 26 de ori mi s-a încredinţat aruncarea decisivă şi am ratat. Am dat greş de foarte multe ori în viaţa mea. Şi de aceea am reuşit“, afirma Michael Jordan.