Dezastru financiar pentru un fost jucător al lui Dinamo și al Craiovei: „Am pierdut 150 de mii de euro!”

Viața de fotbalist poate să fie scurtă și cu multe obstacole, mai ales când vorbim despre România. Multe cluburi nu plătesc jucătorii la timp și ajung să intre în insolvență sau se desființeze.

Mulți tineri fotbaliști au fost prinși în diferite combinații ale patronilor și au sfâșit în a pleca de la echipe fără vreun ban încasat.

Un fost jucător al Craiovei și al lui Dinamo a dezvăluit faptul că a strâns în total doi ani de neplată în toată cariera. Dragoș Firțulescu a vorbit despre banii pierduți în fotbal și spune că cea mai importantă rămâne sănătatea.

Câți bani a pierdut Dragoș Firțulescu în fotbal: „Am strâns doi de ani de neplată!”

Văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc și un produs al școlii de fotbal craiovene, Dragoș Firțulescu nu a ajuns să evolueze niciodată atât de sus pe cât de mare a fost talentul său. Ultima dată în India, la Chennaiyin FC, acolo unde a fost coleg cu Lucian Goian, mijlocașul de 31 a dezvăluit faptul că viața de fotbalist l-a pus de multe ori în ipostaze incredibile, fiind neplătit de foarte multe ori la echipele pe unde a jucat

„Am pierdut mulți bani. Am pierdut pe la Craiova, UTA Arad, Târgu Mureș, Universitatea Cluj, chiar și la Larnaca. Cred că am strâns doi ani fără plată, în jur de 150.000 de euro, dar asta este viața, contează că suntem sănătoși, mai ales cu pandemia asta,” a declarat Dragoș Firțulescu la Oltenia TV.

Fost internațional de juniori, Firțulescu a evoluat pentru FC U Craiova, FC Caracal, Jiul Petroșani, Alki Larnaca, ASA Târgu Mureș, U Cluj, ALRO Slatina, UTA, Kaposvar, Dinamo, CSM Râmnicu Vâlcea, Pandurii, Beroe, Dunav Ruse, iar ultima sa experiență a fost în India. „M-a ajutat foarte mult Lucian Goian. El era de mai mult timp acolo și m-a făcut să mă acomodez.”

61 de meciuri are Dragoș Firțulescu în Liga 1

350.000 de euro este cota jucătorului, conform site-urilor de specialitate

Născut în Craiova, jucătorul este liber de contract, dar spune că nu s-a pus problema să revină la vreo echipă a Băniei: „Nu am avut ofertă de la nicio echipă a Craiovei. Am primit mesaje de la fanii lui FC U, dar nu cred că mai este loc pentru mine la acea echipă. La CS Universitatea s-a pus doar o dată problema, când era Ovidiu Stângă, dar am ales să merg la UTA atunci.”

Ce spune despre relația cu Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Eram mult mai sus”

Dragoș Firțulescu a fost impresariat de Ana Maria Prodan, însă între cei doi s-a produs o ruptură la un moment dat, iar mijlocașul spune că dacă ar mai fi avut pe cineva alături de el, poate ar fi ajuns mai sus în carieră: „Trebuie să ai pe cineva în spate. Ana Maria Prodan a fost o persoană care m-a ajutat, a fost ceva foarte bun, însă s-a produs o ruptură când am plecat de la Târgu Mureș la Universitatea Cluj, ea era și președinte. În acte nu mai era voie să fie impresar. Am avut o relație foarte bună cu ei, dar atunci nu mai eram plătit de vreo șapte luni de zile. Vreo trei la Mureș și patru la Cluj și atunci am zis că vreau actele ca să plec.

Mi-a plăcut foarte mult relația cu Laurențiu Reghecampf. El e un antrenor foarte bun. Cred că dacă rămâneam în relații bune cu Ana Maria eram mult mai sus, dar nu mă plâng nici acum. Am ajuns la 31 de ani și am căpătat o maturitate. Când eram mic și vedeam camere, mă credeam Messi, dar când am ajuns la Slatina, am zis că trebuie să muncesc mult mai mult,” a mai spus Firțulescu.

