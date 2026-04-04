Dezastru financiar pentru UTA. Datorii mari raportate de șefii arădenilor pentru 2025

Echipa simbol a Aradului, UTA, are datorii mari înregistrate în anul 2025. Cifrele indică un adevărat dezastru financiar pentru „Bătrâna Doamnă”.
Bogdan Baratky Tudor
04.04.2026 | 14:00
Dezastru financiar pentru UTA Datorii mari raportate de sefii aradenilor pentru 2025
Cum arată cifrele de ordin financiar la UTA Arad. Ce cheltuieli și ce venituri înregistrează clubul de tradiție din vestul României. Foto: colaj Fanatik.
În august anul trecut UTA a intrat în concordat preventiv, procedură premergătoare insolvenței. Motivul? Datorii către foști jucători și fisc. De procedură se ocupă firma lui Răzvan Zăvăleanu, RTZ & Partners, societate care a rezolvat cu succes în trecut insolvențe la Dinamo și CFR Cluj. Astfel, la finalul lui Octombrie (2025), RTZ și UTA au reușit să primească din partea creditorilor aprobarea pentru planul de restructurare, iar asta este, desigur, o veste bună. Aprobarea Planului este un prim pas, important, însă și mai importanta este respectarea termenelor de plată impuse prin Plan. Ieri UTA a publicat rapoartele financiare pentru 2025, iar analiza lor trebuie să țină cont de cele de mai sus.

Venituri operaționale la UTA Arad

Radiografia financiară UTA 1

Problemele financiare au întotdeauna două componente: veniturile (prea mici) și cheltuielile (prea mari). Ca în viață. Venituri prea mici pentru valoarea cheltuielilor, sau cheltuieli prea mari pentru cuantumul veniturilor. Soluția? În teorie simplă: creștem veniturile, micșoram cheltuielile.

În 2025 veniturile operaționale au crescut cu 2.6 milioane lei (27.6 milioane, de la 25 milioane în 2024). Creșterea vine din patru surse: UEFA, subvenții (autorități locale), ticketing și activități comerciale. Din păcate, sponsorii și drepturile TV au contribuit cu minus.

Cu 7 milioane lei și 25% din veniturile totale, autoritățile locale sunt cel mai important contribuitor la bugetul clubului. De apreciat efortul autorităților, care susțin clubul în acest moment dificil cu cea mai mare sumă din ultimii 3 ani. Pe locul 2 ca și contribuție, drepturile TV, deși în scădere, aduc 6.4 milioane la buget și 23% din total venituri. Așadar, aproape 50% din venituri depind de autorități și de rezultatul sportiv.

„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte...
Digi24.ro
„Miresele Mounjaro” din India: injecțiile pentru slăbit devin „o tradiție” a pregătirilor înainte de nuntă

Suporterii au o contribuție directă de 6.2 milioane lei (ticketing și activități comerciale), adică 22.5% din total venituri. Clubul a reușit să crească și la rubrica alte venituri la 0.7 milioane, într-un moment în care probabil orice sumă în plus contează.

Radu Drăgușin a spus
Digisport.ro
Radu Drăgușin a spus "DA". Transfer de 20 de milioane de euro

Radiografia financiară UTA 2

Cu 4.9 milioane lei, sponsorii contribuie cu 17.7% la veniturile totale, suma fiind în scădere față de 2024 (6.3 milioane). Cei aproximativ 1.4 milioane de lei în minus se simt și reprezintă un semnal prost pentru club, dar și pentru capacitatea mediului economic local de a ajuta clubul.

Cât cheltuie UTA Arad. Ce spun cifrele

Cifrele arată faptul că se încearcă limitarea cheltuielilor, creșterile an pe an fiind, în general, în limita inflației.

Radiografia financiară UTA 3

Surprinde totuși neplăcut suma raportată la capitolul costuri de achiziție (1.3 milioane lei), în condițiile în care veniturile comerciale (1 milion) sunt mai mici decât cheltuiala.

Desigur, cea mai importantă cheltuială este cea cu salariile. În 2025 s-au cheltuit 22.9 milioane lei (cu 1 milion mai mult decât în 2024), iar raportul salarii/venit a scăzut ușor, deși se află tot în zona de atenție (83%). Totuși în scădere față de 2023, când raportul era practic 1 la 1. Cheltuielile de exploatare (aici intră deplasări, organizare meciuri, etc), sunt și ele în limita firescului pentru un club de liga 1 – 12.6 milioane lei.

Operațional, UTA este pe minus, la același nivel comparativ cu 2024 – 9.2 milioane lei. Pentru că pur și simplu veniturile nu sunt suficient de mari pentru a susține activitatea unul club de prima ligă.

Transferuri la UTA Arad – venituri din vânzări

Când nu reușești să generezi venituri operaționale suficiente, presiunea se mută pe zona sportivă. Care trebuie nu doar să aducă plus valoare sportivă, ci și să încerce să compenseze minusul operațional.

Radiografia financiară UTA 4

Din acest punct de vedere UTA nu s-a descurcat rău, bilanțul transferurilor fiind pozitiv an de an (1.5 milioane plus în 2025). Totuși, plusul din transferuri este insuficient pentru a acoperi minusul operațional și astfel rezultatul net rămâne în zona roșie – 7.7 milioane lei, ușor mai mare decât în 2024.

Radiografia financiară UTA 5

Finanțarea clubului UTA Arad. Capital social infim

UTA e un club fără acționariat privat relevant, iar asta se vede în capitalul social infim (1,540 lei) și în absența împrumuturilor de la acționari. Cu minus operațional constant și pe pierdere an de an, clubul are în mod evident nevoie de finanțare. Mai ales că datoriile au ajuns în 2024 la aproape 39 milioane de lei, de la 30 în 2024. Singura veste bună fiind aceea că datoriile pe termen scurt au scăzut ușor, urmare probabil a aprobării planului de restructurare.

Radiografia financiară UTA 6

Soldul creditele de la terți a rămas la nivelul anului 2024 (6.5 milioane lei), în timp ce capitalul propriu (diferența dintre active și pasive) a rămas profund in zona negativă, minusul ajungând la 35 de milioane, pentru că valoarea activelor este foarte mică.

Rămâne de văzut cum va reuși UTA să iasă din acest impas, pentru că situația nu arată deloc bine. Cum cheltuielile nu pot fi semnificativ ajustate fără a pune în pericol valoarea lotului, e imperios necesar ca veniturile să crească. Iar în vremuri economice tulburi, acest deziderat nu e deloc ușor de pus în practică…

Îi mai ții minte? Frații Costea și-au deschis academie de fotbal și îl...
Fanatik
Îi mai ții minte? Frații Costea și-au deschis academie de fotbal și îl așteaptă pe Budescu: „Sarmalele sunt bune aici”
MM la Fanatik, sâmbătă, 4 aprilie, ora 17:30. Horia Ivanovici și MM Stoica,...
Fanatik
MM la Fanatik, sâmbătă, 4 aprilie, ora 17:30. Horia Ivanovici și MM Stoica, ediție incendiară după FC Botoșani – FCSB
El este atacantul român de la AC Milan care a dat un gol...
Fanatik
El este atacantul român de la AC Milan care a dat un gol de pus în ramă în Italia! Preluare fantastică și lob peste portar. Video
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai...
iamsport.ro
Banciu cere desființarea unei echipe din SuperLiga: 'O chestiune de prioritate națională, ai dovada clară!'
