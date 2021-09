Dezastru în afaceri pentru Bianca Drăgușanu! Pierderi uriașe pentru vedetă, în 2020! Exclusiv

Bianca Drăgușanu, în ciuda luxului afișat constant pe rețelele de socializare, în ciuda vacanțelor extravagante, pare să fi trecut, în 2020, printr-un an cât se poate de dificil, cel puțin financiar.

Bianca Drăgușanu, pierderi uriașe cu firma

Conform actelor contabile depuse la ANAF, firma pe care o are Bianca Drăgușanu a reportat, pentru anul 2020, mari dificultăți financiare, anul trecut fiind marcat însă de pandemia de coronavirus și, evident, cum afacerea se bazează pe haine purtate la evenimente speciale, comenzile au fost mult mai mici.

Mai exact, firma frumoasei Bianca Drăgușanu a raportat o cifră de afaceri de 549.403 de lei, de trei ori mai puțin față de 2019, atunci când a declarat, conform actelor consultate de FANATIK, 1.561.273 lei.

Mai mult, firma Bella Dream Star, afacerea deținută de Bianca Drăgușanu, a raportat și o reducere a numărului de angajați, de la cei 11 în 2019, la doar 8 în 2020, lucru destul de sugestiv cu privire la felul în care s-au desfășurat afacerile creatoarei de modă anul trecut.

Firma Biancăi Drăgușanu, profit negativ în 2020

Conform actelor consultate de FANATIK, firma Biancăi Drăgușanu a înregistrat cel mai slab profit din istoria de șapte ani a societății, anul 2020 fiind, cu adevărat, dezastruos.

Astfel, creatoarea de modă și vedeta TV a raportat o pierdere de 227.473 de lei, anul 2020 fiind cu 185% mai slab decât 2019, atunci când Bianca Drăgușanu avea 266.125 de lei profit.

Bianca Drăgușanu explică pierderile avute

”Anii 2019-2020 au fost cei mai slabi (financiar, n. red.). Nu aveam echilibrul emoțional necesar, dar mi-am revenit. Pe atunci eram în pană, trebuia să mă ocup de alte lucruri în loc să îmi văd de familie și afaceri”, explica recent, în exclusivitate pentru FANATIK, .

În altă ordine de iei, anunța Bianca Drăgușanu, anul 2020 va fi ușor uitat, mai ales că anul acesta se anunță cel mai bun pentru ea, în ceea ce privește afacerile, atât la firmă, cât și cele legate din închirierea imaginii sale.

”Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant. Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni. (…) Vorbim de sume de șase cifre. În euro! E cel mai bun an al meu, și nu exagerez. Am încasat deja aceste sume, vorbim de sume care pot fi verificate, la Finanțe, sunt sume pentru care am plătit impozite, taxe, nu povești”, mai spunea, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, relație cu năbădăi cu Gabi Bădălău

Relația dintre , începută cu o vacanță de vis în insulele Maldive, urmată de alte concedii de vis, pare să îi fi dat obștescul sfârșit.

Și, chiar dacă, săptămâna trecută, între Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu încă mai erau valabile planurile cu privire la o nuntă fabuloasă, lucrurile par să se fi schimbat de câteva zile, milionarul din Giurgiu anunțând că s-au despărțit.

E adevărat, între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au existat mai multe episoade de acest gen, cei doi împăcându-se de fiecare dată, iar dulceața revederii era dublată de faptul că se petrece în vreun colț de lume unde se puteau bucura de momente cu adevărat liniștite și romantice.