Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această situație

În campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a venit însoțită la o emisiune televizată de fratele ei, Bogdan Grădinaru. Cei trei s-au numărat printre cei care au pus bazele Asociației „Salvați Bucureștiul”, care a fost înființată în 2008 și a reprezentat rampa de lansare în politică pentru Nicușor Dan.

Cumnatul lui Nicușor Dan a înființat firma în 2015

Și cumnatul lui Nicușor Dan a intrat în USR și chiar a candidat, în 2020, pentru un post de deputat, apoi pentru un post de consilier local în județul Ilfov, de fiecare dată fără a avea succes. Bogdan Grădinaru și-a dat ulterior demisia din USR Ilfov, dar a rămas activ politic pe paginile de socializare, postând mesaje de susținere pentru Nicușor Dan.

Bogdan Grădinaru a absolvit Facultatea de Informatică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și lucrează în domeniul IT. , Ciel Romania și Emag IT Research, de la care a încasat, conform declarației de avere din 2020, 46.429 lei, respectiv 17.500 lei.

Conform datelor consultate de FANATIK la Registrul comerțului Bogdan Grădinaru și-a înființat în 2015 propria firmă, MB Squad Consulting SRL, specializată în comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului. Societatea comercială are sediul în Balotești, acolo unde Bogdan Grădinaru își are domiciliul.

În primul an de activitate, firma a avut un profit net de 16.512 lei la o cifră de afaceri de 54.080 lei, apoi performanțele financiare au devenit din ce în ce mai bune: profit de 37.075 lei și cifră de afaceri de 115.196 lei (în 2016), 43.007 lei profit și 122.052 lei cifră de afaceri (în 2017), 61.922 lei profit și 157.472 lei cifră de afaceri (în 2018).

Firma a avut cifră de afaceri 0 timp de 5 ani

Firma administrată de Bogdan Grădinaru a înregistrat un recul în 2019, când profitul net a fost de doar 20.787 lei, de trei ori mai mic decât cel consemnat în anul precedent, deși cifra de afaceri a fost cea mai bună de la înființarea societății comerciale, de 162.244 lei. La finalul lui 2019, datoriile firmei erau de 56.978 lei, față de 64.990 lei, cât erau în 2018.

Pe 4 noiembrie 2019, Serviciul impozite și Taxe din cadrul Primăriei Balotești a comunicat un titlu executoriu pentru MB Squad Consulting SRL. În 2020 firma a înregistrat cifră de afaceri 0 și s-a consemnat pentru prima oară în activitatea firmei o pierdere, care a fost în valoare de 37.978 lei. La finalul lui 2020, datoriile firmei scăzuseră la 34.788 lei. În 2021, 2022 și 2023 firma a avut tot cifră de afaceri 0, iar pierderile au fost de 21.673 lei, 9.939 lei, respectiv de 9.198 lei.

În același timp, datoriile au fost de 17.321 lei (la finalul lui 2021) și de 10.734 lei (la sfârșitul anilor 2022 și 2023). Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pentru 2024, consultate de FANATIK, arată că MB Squad Consulting SRL a bifat cifră de afaceri 0 pentru al cincilea an consecutiv.

Datoriile firmei au fost achitate în 2024

Firma a bifat o pierdere de 8.798 lei, iar datoriile au ajuns și ele la zero, , prin dizolvare, lichidare sau radiere. MB Squad Consulting SRL avea, tot în 2024, active circulante de 14.997 lei, active imobilizate în valoare de 0 lei și capitaluri proprii de 15.577 lei.

În cazul în care o societate nu mai dorește să exercite o activitate comercială, asociații pot să pornească procesul de dizolvare voluntară, respectiv prin dizolvare și lichidare simultană, cu condiția de a nu avea datorii la bugetul de stat și să existe o înțelegere între asociați cu privire la modalitatea de repartizare a bunurilor.

Conform declarației de avere din 2020, Bogdan Grădinaru deține, împreună cu soția, un teren intravilan de 196 metri pătrați și o casă de locuit de 81 metri pătrați, ambele la Balotești, cumpărate în 2011. Familia Grădinaru mai are un teren intravilan agricol de 416 metri pătrați, cumpărat în 2020 printr-un credit de nevoi personale. La acel moment, Bogdan Grădinaru avea aproximativ 30.000 lei în conturi, dar și două credite la bancă, de 61.000 euro, respectiv de 30.000 lei.