Sport

Dezastru în apărarea FCSB: două goluri în 11 minute la Zagreb. Dawa și Ngezana, depășiți. Video

Startul meciului dintre Dinamo Zagreb și FCSB, din Europa League, a fost unul horror pentru campioana României, care a încasat două goluri după numai 11 minute jucate.
Mihai Alecu
22.01.2026 | 23:07
Dezastru in apararea FCSB doua goluri in 11 minute la Zagreb Dawa si Ngezana depasiti Video
ULTIMA ORĂ
Apărarea lui FCSB, dezastru în meciul cu Dinamo Zagreb
ADVERTISEMENT

FCSB a mers cu mari speranțe în Croația, pentru meciul cu Dinamo Zagreb, însă încrederea avută nu s-a văzut și în joc, iar scorul era deja defavorabil după niciun sfert de oră jucat.

Erori uriașe în apărarea FCSB. Cum a deschis Dinamo Zagreb scorul cu o fază simplă

Campioana României a părut că începe tare meciul și pune probleme în atac, însă vulnerabilitatea din defensivă și-a spus cuvântul. La prima acțiune închegată a formației croate, o centrare din dreapta, trimisă de Galesic, l-a găsit în 6 metri pe Bakrar, iar atacantul algerian a marcat cu o lovitură de cap simplă.

ADVERTISEMENT

Cei doi fundași centrali, Dawa și Ngezana, l-au scăpat din marcaj foarte ușor pe atacantul advers, după ce nu s-au poziționat și sincronizat bine, și i-au permis acestuia să aibă parte de o finalizare fără mare greutate. De asemenea, nici Ștefan Târnovanu nu a fost mai inspirat și a preferat să stea pe linia porții într-un moment în care putea să forțeze o ieșire pe centrare și să corecteze greșelile din defensivă printr-o minge boxată.

Graovac, depășit clar la golul 2 al lui Dinamo Zagreb. Fundașii centrali, de negăsit

Haosul din apărarea celor de la FCSB a continuat și cei de la Dinamo Zagreb au mai marcat o dată, chiar la următorul atac mai bine legat, care a fost în minutul 11. Croații au adus mingea în partea stângă, la Hoxha, care a pasat în centru, la Zajic, acesta i-a întors serviciul colegului său, cu o pasă simplă, pe poziție viitoare, iar Graovac l-a scăpat din marcaj.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

Hoxha, fără presiune, a centrat pe jos, în careu, iar Beljo, desprins din marcaj, a dat din prima, cu stângul, și Ștefan Târnovanu nu a putut să intervină și a privit cum balonul se duce în poartă. Toată faza făcută în viteză de către Dinamo Zagreb a arătat cum astfel de combinații pot destabiliza foarte ușor formula defensivă pe care Elias Charalambous a trimis-o în teren.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digisport.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență!

O altă variantă pe care formația bucureșteană o are, însă momentan doar pentru SuperLiga, este Andre Duarte, fotbalistul transferat în această iarnă dar care nu a primit încă cartea verde.

Europa League, rezultate etapa 7. Nouă meciuri se joacă acum! Ionuț Radu e...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 7. Nouă meciuri se joacă acum! Ionuț Radu e titular în Celta Vigo – Lille. Echipa sa a rămas în inferioritate numerică
Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion,...
Fanatik
Incidente grave la un meci de Europa League! Poliția a intrat în stadion, startul jocului a fost întârziat 53 de minute! Primarul a convocat o ședință de urgență. Video
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt...
Fanatik
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!