Dezastru în apărarea FCSB: două goluri în 11 minute la Zagreb. Dawa și Ngezana, depășiți. Video

FCSB a mers cu mari speranțe în Croația, , însă încrederea avută nu s-a văzut și în joc, iar scorul era deja defavorabil după niciun sfert de oră jucat.

Erori uriașe în apărarea FCSB. Cum a deschis Dinamo Zagreb scorul cu o fază simplă

a părut că începe tare meciul și pune probleme în atac, însă vulnerabilitatea din defensivă și-a spus cuvântul. La prima acțiune închegată a formației croate, o centrare din dreapta, trimisă de Galesic, l-a găsit în 6 metri pe Bakrar, iar atacantul algerian a marcat cu o lovitură de cap simplă.

Cei doi fundași centrali, Dawa și Ngezana, l-au scăpat din marcaj foarte ușor pe atacantul advers, după ce nu s-au poziționat și sincronizat bine, și i-au permis acestuia să aibă parte de o finalizare fără mare greutate. De asemenea, nici Ștefan Târnovanu nu a fost mai inspirat și a preferat să stea pe linia porții într-un moment în care putea să forțeze o ieșire pe centrare și să corecteze greșelile din defensivă printr-o minge boxată.

Graovac, depășit clar la golul 2 al lui Dinamo Zagreb. Fundașii centrali, de negăsit

Haosul din apărarea celor de la FCSB a continuat și cei de la Dinamo Zagreb au mai marcat o dată, chiar la următorul atac mai bine legat, care a fost în minutul 11. Croații au adus mingea în partea stângă, la Hoxha, care a pasat în centru, la Zajic, acesta i-a întors serviciul colegului său, cu o pasă simplă, pe poziție viitoare, iar Graovac l-a scăpat din marcaj.

Hoxha, fără presiune, a centrat pe jos, în careu, iar Beljo, desprins din marcaj, a dat din prima, cu stângul, și Ștefan Târnovanu nu a putut să intervină și a privit cum balonul se duce în poartă. Toată faza făcută în viteză de către Dinamo Zagreb a arătat cum astfel de combinații pot destabiliza foarte ușor formula defensivă pe care Elias Charalambous a trimis-o în teren.

O altă variantă pe care formația bucureșteană o are, însă momentan doar pentru SuperLiga, este Andre Duarte, fotbalistul transferat în această iarnă dar care nu a primit încă cartea verde.