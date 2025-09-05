Dezastru în apărarea lui Mircea Lucescu în prima repriza din România – Canada. Gafă incredibilă a lui Horațiu Moldovan

Horațiu Moldovan s-a făcut de râs în . Apărarea lui Mircea Lucescu a rezistat doar 11 minute. „Tricolorii” au tratat superficial o fază fixă, iar nord-americanii au deschis scorul printr-un fotbalist de la Juventus. A urmat apoi o gafă monumentală a

Horațiu Moldovan, gol de „cascadorii râsului” în România – Canada

În minutul 22, Horațiu Moldovan a primit o minge ușoară de la Andrei Rațiu. Inexplicabil, goalkeeperul de la Oviedo, care n-a jucat niciun minut în acest sezon de LaLiga, a încercat să îl dribleze pe Ali Ahmed. Mijlocașul lui Vancouver Whitecap i-a suflat însă mingea și a înscris golul 2 al canadienilor. – vezi

Apărarea lui Mircea Lucescu a fost la pământ și la reușita de 0-1. Jonathan David a deschis scorul în minutul 11 după un marcaj defectuos al lui Nicușor Bancu. Căpitanul Universității Craiova nu l-a ținut cum trebuie pe atacantul lui Juventus, care a reluat nestingherit cu capul în poarta lui Horațiu Moldovan.

Ștefan Târnovanu, cerut în poarta naționalei României: „Se spune că Moldovan joacă cu piciorul”

Decizia lui Mircea Lucescu de a îl titulariza pe Goalkeeperul în vârstă de 27 de ani e împrumutat până la finalul sezonului de Atletico Madrid la Real Oviedo, acolo unde, deocamdată, e doar rezervă.

Reputatul agent FIFA nu înțelege de ce selecționerul nu îl folosește pe Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul titular al campioanei FCSB.

„I se face o nedreptate de 3 ani de zile. Lui Târnovanu i se face o nedreptate de două sezoane și jumătate. Îl văd titular la națională. A luat primul campionat, a luat al doilea, a mers până în optimi în Europa League. Hai să îi dăm și lui șansa în meciurile de calificare.

Se spune că Moldovan joacă cu piciorul, că are joc de picior. Are 7-8 cm mai puțin decât Târnovanu. Donnarumma, crezi că joacă mai bine cu piciorul decât Ederson? Nu. Are alonjă, are intervenții excepționale. S-a convins și Guardiola că nu toată baza e în jocul portarului de picior.

Târnovanu are și a avut intervenții. Joci cu cine vrei în amicalul ăsta, poți schimba portarul. Hotărăște-te cu cine joci titular în Cipru. Sper la experiența lui Lucescu. Eu știu că face un joc de pase, dar să începi cu portarul… Timpurile se schimbă. Nu poți face același lucru 100 de ani. Ai nevoie de un portar care să iasă pe minge.

Noi nu avem. Un portar care joacă cu piciorul trebuie să aibă și fundași care să poată. Sau măcar închizătorul. Dacă vin cu marcajul după ei? Sunt portari care pur și simplu degajează în situații critice. Nu poți să riști. Din riscuri am văzut multe goluri luate, prin combinații în preajma careului. Trebuie să aibă și picior bun, dar picior bun pentru degajări”, a declarat Ioan Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.