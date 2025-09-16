Dezastru în cariera lui Liviu Ciobotariu! Tehnicianul de 53 de ani n-a avut niciodată cifre atât de proaste

Petrolul a fost surclasată de Dinamo pe teren propriu, scor 3-0, și se afundă în subsolul clasamentului.

Petrolul, corijentă la trei capitole

Antrenor cu experiență de 19 ani, Ciobi n-a avut niciodată un mandat atât de slab. Practic, în nouă meciuri, el a avut o singură victorie (3-0 cu Metaloglobus) și trei egaluri (0-0 cu Oțelul, 1-1 cu U Cluj și 1-1 cu Hermannstadt).

În mandatul lui, Petrolul este echipa, din Superligă, cu cele mai puține goluri, cele mai puține șuturi pe poartă și cele mai puține cornere. Ploieștenii ocupă locul 14, care duce la barajul de promovare/menținere.

Ciobotariu (53 ani) și-a început cariera de tehnician în 2006, la Dunărea Galați, unde a stat un an. Ulterior, a trecut pe la Otopeni (2007-2008), Internațional Curtea de Argeș (2008), Otopeni (2008-2009), Pandurii Tg. Jiu (2009- 2010), FC Brăila (2010), Dinamo II (2010-2011), Dinamo (2011-2012), Poli Iași (2012-2013), FC Vaslui (2013-2014), ASA Tg. Mureș (2015), Al Faisaly (2015-2016), Al Tai (2018), FC Botoșani (2018-2019), naționala Libanului (2019 – 2020), Hermannstadt (2021), FC Voluntari (2021-2023), Sepsi (2023), FC Botoșani (2024).

100 de victorii la 11 echipe

La nicio echipă nu a avut rezultate atât de slabe la Petrolul. Unica lui victorie pentru găzari, 3-0 cu Metaloglobus, a fost succesul cu numărul 100 în Superligă pentru fostul internațional. Ceea ce îl aduce la o medie de 9 victorii per mandat în prima ligă.

Iminenta despărțire de Petrolul, care se va oficializa probabil azi, confirmă ceea ce FANATIK a scris încă din vară. A pierdut-o, în 2022, în fața celor de la Sepsi, echipă la care avea să ajungă un an mai târziu.

Singurul lui trofeu din carieră a fost cucerit chiar la echipa din Sf. Gheorghe. A luat Supercupa României, în 2023, învingând cu 1-0 pe Farul Constanța.

Se caută înlocuitor liber de contract

Ciobotariu a fost la un meci de a deveni campion cu ASA Tg. Mureș, în 2015. Ardelenii au pierdut atunci, pe teren propriu, în ultima etapă, în fața celor de la Oțelul, care erau deja retrogradați. Astfel, titlul a ajuns atunci la FCSB, care a remizat la Iași.

Pentru înlocuirea lui Ciobotariu, Petrolul trebuie să aleagă într-un timp foarte scurt, unul dintre tehnicienii disponibili: Mircea Rednic, Dorinel Munteanu, Eugen Neagoe, Cosmin Contra, Daniel Pancu sau chiar Marius Șumudică. Sau să mizeze pe revenirea lu Mehmet Topal.