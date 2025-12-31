Sport

Dezastru în seara de Anul Nou pentru Real Madrid! Cum s-a accidentat Kylian Mbappe la ligamente și cât va lipsi. Video Update

Veste oribilă pentru Real Madrid la sfârșit de 2025! Kylian Mbappe a fost descoperit cu o leziune la nivelul ligamentelor: cât va lipsi atacantul francez
Ciprian Păvăleanu
31.12.2025 | 19:48
Dezastru in seara de Anul Nou pentru Real Madrid Cum sa accidentat Kylian Mbappe la ligamente si cat va lipsi Video Update
ULTIMA ORĂ
Kylian Mbappe s-a accidentat și va lipsi în debutul noului an calendaristic. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe are un sezon senzațional pentru Real Madrid, deși „los blancos” au dezamăgit până acum în această stagiune. În următoarele săptămâni, Xabi Alonso trebuie să se descurce fără ajutorul francezului, care s-a accidentat și va lipsi în debutul noului an.

UPDATE: Momentul în care Kylian Mbappe a simțit probleme la nivelul ligamentului

În timpul antrenamentului, Kylian Mbappe a simțit o durere la nivelul genunchiului. Francezul a fost surprins într-o filmare în care face o fandare frontală pentru a vedea cât de tare se intensifică durerea. Starul lui Real Madrid a fost devastat după ce și-a dat seama că nu poate continua antrenamentul, iar Alvaro Careras a venit la el pentru a-l consola.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe s-a accidentat și ratează primele meciuri din 2026. Cât va lipsi atacantul

Kylian Mbappe se află la al doilea său sezon pentru Real Madrid și încă nu a reușit să câștige niciun trofeu, deși a marcat goluri pe bandă rulantă. Atacantul francez a ajuns la 29 de goluri înscrise doar în acest sezon în toate competițiile și este unul dintre favoriții la „Balonul de Aur”.

Deși pare dependentă de forma sa bună, Real Madrid trebuie să se descurce în următoarele săptămâni fără Mbappe. Stafful medical al „los blancos” a descoperit o leziune la nivelul ligamentelor genunchiului și francezul va absenta pentru cel puțin trei săptămâni.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de...
Digi24.ro
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul

„Kylian Mbappe va lipsi cel puțin următoarele trei săptămâni. Atacantul lui Real Madrid suferă de o accidentare la ligamentele genunchiului de câteva săptămâni, iar un RMN efectuat miercuri dimineață a relevat o leziune care necesită tratament și repaus”, au transmis cei de la L’Équipe.

ADVERTISEMENT
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo...
Digisport.ro
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!

Real Madrid duce lipsă de atacanți centrali. Ce soluții are Xabi Alonso

Odată cu accidentarea lui Kylian Mbappe, Xabi Alonso este nevoit să improvizeze pentru a-l suplini. Antrenorul spaniol se poate baza doar pe tânărul Gonzalo Garcia, după ce brazilianul Endrick a fost cedat sub formă de împrumut la Lyon.

De asemenea, managerul lui Real Madrid ar putea să aleagă un sistem 5-3-2, în care să-i folosească pe Vinicius Junior și Rodrygo Goes în atac. În cazul unor rezultate slabe în debutul noului an calendaristic, Real Madrid riscă să rămână mult în spatele Barcelonei și să piardă orice șansă la titlul de campioană în La Liga. În acest moment, formația catalană are patru puncte avans, deși în urmă cu câteva săptămâni echipa lui Hansi Flick era la cinci puncte în spatele „los blancos”.

ADVERTISEMENT
Louis Munteanu a semnat cu DC United! Toate detaliile mutării și salariul de...
Fanatik
Louis Munteanu a semnat cu DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Edi Iordănescu, mesaj motivațional în limba engleză în ultima zi din 2025
Fanatik
Edi Iordănescu, mesaj motivațional în limba engleză în ultima zi din 2025
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Jucătorul promovat de Adi Mutu, trimis de...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Jucătorul promovat de Adi Mutu, trimis de Petrolul în Liga 2
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Antrenorul român care și-a pus amprenta la Dinamo: `Vorbea patru limbi`
iamsport.ro
Antrenorul român care și-a pus amprenta la Dinamo: `Vorbea patru limbi`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!