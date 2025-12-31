Dezastru în seara de Anul Nou pentru Real Madrid! Cum s-a accidentat Kylian Mbappe la ligamente și cât va lipsi. Video Update

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe are un sezon senzațional pentru Real Madrid, deși „los blancos” au dezamăgit până acum în această stagiune. În următoarele săptămâni, Xabi Alonso trebuie să se descurce fără ajutorul francezului, care s-a accidentat și va lipsi în debutul noului an.

În timpul antrenamentului, Kylian Mbappe a simțit o durere la nivelul genunchiului. Francezul a fost surprins într-o filmare în care face o fandare frontală pentru a vedea cât de tare se intensifică durerea. Starul lui Real Madrid a fost devastat după ce și-a dat seama că nu poate continua antrenamentul, iar Alvaro Careras a venit la el pentru a-l consola.

What happened to Kylian Mbappé ? Why did he take a knee and looked devastated during yesterday’s Real Madrid training 😟😢 Anyone knows what happened⁉️ — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC)

Kylian Mbappe s-a accidentat și ratează primele meciuri din 2026. Cât va lipsi atacantul

Kylian Mbappe se află la al doilea său sezon pentru Real Madrid și încă nu a reușit să câștige niciun trofeu, deși a marcat goluri pe bandă rulantă. Atacantul francez a ajuns la 29 de goluri înscrise doar în acest sezon în toate competițiile și este unul dintre favoriții la „Balonul de Aur”.

Real Madrid trebuie să se descurce în următoarele săptămâni fără Mbappe. Stafful medical al „los blancos” a descoperit o leziune la nivelul ligamentelor genunchiului și francezul va absenta pentru cel puțin trei săptămâni.

„Kylian Mbappe va lipsi cel puțin următoarele trei săptămâni. Atacantul lui Real Madrid suferă de o accidentare la ligamentele genunchiului de câteva săptămâni, iar un RMN efectuat miercuri dimineață a relevat o leziune care necesită tratament și repaus”, au transmis cei de la .

Real Madrid duce lipsă de atacanți centrali. Ce soluții are Xabi Alonso

Odată cu accidentarea lui Kylian Mbappe, Xabi Alonso este nevoit să improvizeze pentru a-l suplini. Antrenorul spaniol se poate baza doar pe tânărul Gonzalo Garcia,

De asemenea, managerul lui Real Madrid ar putea să aleagă un sistem 5-3-2, în care să-i folosească pe Vinicius Junior și Rodrygo Goes în atac. În cazul unor rezultate slabe în debutul noului an calendaristic, Real Madrid riscă să rămână mult în spatele Barcelonei și să piardă orice șansă la titlul de campioană în La Liga. În acest moment, formația catalană are patru puncte avans, deși în urmă cu câteva săptămâni echipa lui Hansi Flick era la cinci puncte în spatele „los blancos”.