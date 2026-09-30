Sport

Dezastru în Serie A! Cum contribuie Interul lui Chivu și Genoa lui Dan Șucu la decăderea fotbalului italian

Inter, echipa lui Cristi Chivu, este una dintre echipele italiene care promovează puțini tineri la nivel de seniori. Mai rău se situează echipa lui Dan Șucu, Genoa.
Gabriel Neagu
30.09.2026 | 18:32
Dezastru in Serie A Cum contribuie Interul lui Chivu si Genoa lui Dan Sucu la decaderea fotbalului italian
SPECIAL FANATIK
Cristi Chivu și Dan Șucu sunt complici la o statistică îngrijorătoare pentru fotbalul italian. sursa foto: colaj fanatik / hepta
ADVERTISEMENT

Campionatul italian se află la început, dar tensiunile din jurul ”Squadrei Azzurra” au crescut constant, după ratarea calificării la 3 Cupe Mondiale consecutive. Mai mult, viitorul pare din ce în ce mai sumbru pentru fotbaliștii italieni.

Sub jumătate din cluburile din Serie A nu promovează tineri. Cum stau Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu

Cluburile din Serie A, cunoscute de-a lungul timpului drept școli superioare de fotbal și pepiniere de staruri mondiale, au atins un număr îngrijorător de fotbaliști promovați la echipele de seniori. Dintre toate cele 20 de cluburi aflate în primul eșalon, numai 9 oferă șansa tinerilor formați în propriile academii să joace la echipă.

ADVERTISEMENT

Printre acestea se află și Inter. Echipa lui Cristi Chivu are în componență numai 4 jucători crescuți în propria pepinieră: Raffaele Di Gennaro, Federico Di Marco, Aleksandar Stankovic și Pio Esposito. Ultimul menționat a fost atent pregătit de român, încă de la vârsta de 14 ani. Esposito a lucrat sub comanda lui Chivu din 2018.

Numărul total al juniorilor promovați la prima echipă din Serie A este de numai 33! Clubul care a mizat cel mai mult pe construirea viitoarelor talente este Atalanta – 6 jucători, fiind urmată de AS Roma și Lazio – 5 jucători. La egalitate cu Inter se află rivala AC Milan și Fiorentina. Clasamentul este completat de Bologna – 3 jucători, Napoli și Juventus – 2 jucători.

ADVERTISEMENT
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a...
Digi24.ro
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR

Primavera lui Genoa nu a produs nimic

Echipa de pe ”Luigi Ferraris” a realizat mai multe schimbări de trupe în vara acestui an, însă se află într-o situație critică în campionat: Un singur punct în cele 5 meciuri disputate. Dan Șucu a cheltuit nu mai puțin de 36 de milioane de euro pentru transferuri.Finanțatorul român nu și-a îndreptat deloc atenția spre tinerele speranțe din academia ”grifonilor”, deși Genoa U20 a încheiat campionatul Primavera înaintea echipelor lui AC Milan și Napoli. În aceeași situație se află alte 10 cluburi din Serie A.

ADVERTISEMENT
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
Digisport.ro
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac

Numărul stranierilor din Serie A a crescut față de începutul deceniului trecut

Cluburile din prima ligă italiană au oferit mai mult credit jucătorilor străini, ce pot crește sau evolua la nivelul campionatului. Acest lucru este clar din componența loturilor. În sezonul 2010-2011, Serie A însuma un total de 358 de stranieri. Cei mai mulți se aflau la Inter – 27, fiind urmată de Udinese – 23 și AC Milan – 22.

ADVERTISEMENT

De asemenea, stagiunea respectivă a marcat debutul lui Alessandro Florenzi, jucător ce avea să strângă 49 de prezențe pentru naționala Italiei. Printre debuturile internaționalilor italieni se numără și cele ale lui Mattia Perin, Nicola Sansone și Gianluca Caprari. În prezent, Serie A însumează un total de 399 de stranieri. Cei mai mulți se află la Juventus – 22, Como – 21 și AC Milan – 20. Inter a scăzut numărul la numai 18, însă media de vârstă a echipei rămâne una ridicată: 28.2 de ani.

A fost rivalul FCSB, acum s-ar duce lângă Gigi Becali! Ce spune despre...
Fanatik
A fost rivalul FCSB, acum s-ar duce lângă Gigi Becali! Ce spune despre MM Stoica
Pep Guardiola, susținere totală pentru Manchester City în scandalul fără precedent din Premier...
Fanatik
Pep Guardiola, susținere totală pentru Manchester City în scandalul fără precedent din Premier League: „Voi fi mereu în spatele clubului meu”
România U21 – Finlanda U21, live în preliminariile Euro U21. Cum arată echipele...
Fanatik
România U21 – Finlanda U21, live în preliminariile Euro U21. Cum arată echipele de start
Tags:
Parteneri
Hagi renunță la tricolorul cu 47 de selecții la echipa națională
iamsport.ro
Hagi renunță la tricolorul cu 47 de selecții la echipa națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!