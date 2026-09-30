Dezastru în Serie A! Cum contribuie Interul lui Chivu și Genoa lui Dan Șucu la decăderea fotbalului italian

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Campionatul italian se află la început, dar tensiunile din jurul ”Squadrei Azzurra” au crescut constant, după ratarea calificării la 3 Cupe Mondiale consecutive. Mai mult, viitorul pare din ce în ce mai sumbru pentru fotbaliștii italieni.

Sub jumătate din cluburile din Serie A nu promovează tineri. Cum stau Interul lui Cristi Chivu și Genoa lui Dan Șucu

Cluburile din Serie A, cunoscute de-a lungul timpului drept școli superioare de fotbal și pepiniere de staruri mondiale, au atins un număr îngrijorător de fotbaliști promovați la echipele de seniori. Dintre toate cele 20 de cluburi aflate în primul eșalon, numai 9 oferă șansa tinerilor formați în propriile academii să joace la echipă.

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Printre acestea se află și Inter. Echipa lui Cristi Chivu are în componență numai 4 jucători crescuți în propria pepinieră: Raffaele Di Gennaro, Federico Di Marco, Aleksandar Stankovic și . Ultimul menționat a fost atent pregătit de român, încă de la vârsta de 14 ani. Esposito a lucrat sub comanda lui Chivu din 2018.

Numărul total al juniorilor promovați la prima echipă din Serie A este de numai 33! Clubul care a mizat cel mai mult pe construirea viitoarelor talente este Atalanta – 6 jucători, fiind urmată de AS Roma și Lazio – 5 jucători. La egalitate cu Inter se află rivala AC Milan și Fiorentina. Clasamentul este completat de Bologna – 3 jucători, Napoli și Juventus – 2 jucători.

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Primavera lui Genoa nu a produs nimic

Echipa de pe ”Luigi Ferraris” a realizat mai multe schimbări de trupe în vara acestui an, însă : Un singur punct în cele 5 meciuri disputate. Dan Șucu a cheltuit nu mai puțin de 36 de milioane de euro pentru transferuri.Finanțatorul român nu și-a îndreptat deloc atenția spre tinerele speranțe din academia ”grifonilor”, deși Genoa U20 a încheiat campionatul Primavera înaintea echipelor lui AC Milan și Napoli. În aceeași situație se află alte 10 cluburi din Serie A.

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Numărul stranierilor din Serie A a crescut față de începutul deceniului trecut

Cluburile din prima ligă italiană au oferit mai mult credit jucătorilor străini, ce pot crește sau evolua la nivelul campionatului. Acest lucru este clar din componența loturilor. În sezonul 2010-2011, Serie A însuma un total de 358 de stranieri. Cei mai mulți se aflau la Inter – 27, fiind urmată de Udinese – 23 și AC Milan – 22.

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De asemenea, stagiunea respectivă a marcat debutul lui Alessandro Florenzi, jucător ce avea să strângă 49 de prezențe pentru naționala Italiei. Printre debuturile internaționalilor italieni se numără și cele ale lui Mattia Perin, Nicola Sansone și Gianluca Caprari. În prezent, Serie A însumează un total de 399 de stranieri. Cei mai mulți se află la Juventus – 22, Como – 21 și AC Milan – 20. Inter a scăzut numărul la numai 18, însă media de vârstă a echipei rămâne una ridicată: 28.2 de ani.