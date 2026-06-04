Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!

ADVERTISEMENT

Problemele financiare de la Petrolul nu se mai opresc, iar formația ploieșteană a ajuns acum la ultima soluție legală pentru a încerca să se redreseze: intrarea în insolvență. Formația prahoveană a depus la tribunal cererea de intrare în insolvență, după cum arată datele publice.

Petrolul Ploiești a depus cererea de intrare în insolvență

Datoriile uriașe, la nivelul milioanelor de euro, pe care Petrolul le-a înregistrat în ultimii ani, au ajuns să-i oblige pe șefii echipei să apeleze la mai multe pârghii legale pentru a ușura situația. După ce s-a aflat în concordat preventiv, acum formația ploieșteană a cerut să intre în insolvență pe 3 iunie, pentru a putea șterge o parte din obligațiile financiarea existente.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă judecătorii de la tribunal vor aproba această procedură și cum o să reușească echipa prahoveană să treacă de o perioadă ce se anunță dificilă, mai ales în contextul în care formația a mai trecut prin momente de cumpănă și a fost nevoită să înceapă toată activitatea din ligile inferioare.

Datorii uriașe pentru cei de la Petrolul

care cunoaște bine situația financiară, a dezvăluit în urmă cu câteva săptămâni că urmează insolvența . Acesta a spus și care ar fi datoriile exacte pe care le are clubul la momentul actual.

ADVERTISEMENT

„Fac o mică paranteză. Vreau să le spun acelor domni care conduc Petrolul, Asociația Sportivă Petrolul 52 care este un ONG, că marca nu au cum să o vândă, deoarece aparține Primăriei Ploiești. Am luat-o eu personal cu domnul primar de la FSLI Petrom. Ne-am rugat de domnul Luca și domnul Bercea și le mulțumesc că ne-au dat marca, pentru că ăștia ne vindeau și marca. Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

N-au spus, deși ar fi trebuit să o facă, dar au modificat concordatul preventiv. Ei tot spuneau că nu pot să se transforme în SA. Ei în concordatul ăsta preventiv spun că trebuie să transforme ONG-ul în SA. Din luna mai până în noiembrie, aproximativ 3 milioane în plus la datorii față de concordatul preventiv. Nu sunt datorii făcute în ultimele luni, dar sunt datorii ale unor firme care nu au fost trecute în prima fază în tabelul de datorii către terți”, spunea Valeriu Răchită recent.