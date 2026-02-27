Dezastru în SuperLiga! Încă un capitol la care fotbalul românesc a ajuns sub-mediocru

SuperLiga României suferă cumplit la un capitol care poate face diferența la meciuri. Și la care, ani buni, s-au remarcat fotbaliști de top, inclusiv Hagi, Balaci sau Boloni, jucători cu rezultate excepționale pe plan intern și internațional.
Actuala ediție de campionat este cea mai săracă în goluri marcate din lovituri libere. Reușitele dintr-o astfel de execuție au devenit o raritate. În primele 28 de etape, doar șase goluri, dintr-un total de 571 de reușite până la aceste moment.
Asta înseamnă un procent insignifiant, de 1,1 la sută, în care difereneța la meciuri s-a făcut dintr-o execuție din lovitură liberă. Niciunul dintre cei șase fotbaliști nu a reușit mai mult de un gol, dintr-un astfel de procedeu, ceea ce nu-i poate încadra la capitolul specialiști.
Ultimul fotbalist care putea transforma lejer o lovitură liberă în gol este Constantin Budescu. Fostul jucător de la Astra și FCSB a punctat de multe ori din lovituri fixe, reușind goluri chiar și din corner. Budescu nu s-a retras, dar nici n-are echipă.
Analiza FANATIK arată și că nicio echipă cu pretenții nu are un executant de calibru. Dintre formațiile aflate acum în play-off, cu excepția celor de la FC Argeș, niciuna n-a scos din joben vrreun fotbalist care să dea gol în acest fel.
Excepție nu face nici campioana FCSB, echipa cu cele mai multe șuturi la poartă și pe poartă din SuperLiga României. Echipa lui Becali conduce la capitolul penaltyuri, prin Florin Tănase, care a transformat opt, dar la lovituri libere e pe zero.
Dacă Budescu este ultimul fotbalist important din România care transforma lovituri libere, cel mai de temut a fost Claudiu Niculescu. Fostul dinamovist a avut un procent de peste 25 % de transformare a acestor lovituri, el marcând peste 40 de goluri în acest fel.
După retragerea din fotbal, actualul antrenor al celor de la Unirea Slobozia a cochetat un timp cu ideea de a preda niște cursuri de executare a loviturilor libere, în cadrul unei școli de fotbal. A renunțat la idee, deoarece a început să antreneze, iar apoi a suferit o operație de șold, care nu i-a mai permis să se miște corespunzător pe teren.
Fotbaliști care au marcat din lovitură liberă în sezonul 2025-2026
Câmpanu (ex-FC Botoșani)
Alibec (Farul)
Moldoveanu (FC Argeș)
Alin Roman (UTA)
Ogenda (FC Botoșani)
Iacob (Oțelul)