Sport

Zero! Arnold Garita, aproape inexistent în primul său meci ca titular la FCSB

Arnold Garita a fost titular la FCSB în partida cu UTA de la Târgoviște, însă a avut o evoluție mult sub așteptări și nu și-a putut ajuta echipa, care a cedat cu 1-3.
Bogdan Mariș
30.08.2026 | 22:56
Zero Arnold Garita aproape inexistent in primul sau meci ca titular la FCSB
ULTIMA ORĂ
Arnold Garita (31 de ani) a avut o evoluție ștearsă în primul meci ca titular la FCSB. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

Arnold Garita (31 de ani) a fost titularizat în premieră la FCSB în meciul cu UTA, după plecarea lui Daniel Bîrligea în Serie A, însă camerunezul a avut o evoluție ștearsă și nu și-a putut ajuta echipa, care a cedat surprinzător la Târgoviște, scor 1-3, contra formației pregătite de Adrian Mihalcea.

Arnold Garita, cifre teribile în primul meci ca titular la FCSB

Titularizat în meciul cu UTA, Arnold Garita a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Alexandru Stoian, cel care avea să marcheze singurul gol al FCSB-ului în meciul disputat la Târgoviște. În repriza petrecută pe teren, camerunezul nu a reușit să trimită niciun șut, a pierdut ambele dueluri la sol și a câștigat doar unul dintre cele 6 dueluri aeriene.

ADVERTISEMENT

Garita a atins de doar 10 ori balonul, o singură dată în careul advers, și a avut un procentaj al paselor corecte de 80%, 4 din 5. Camerunezul și Alexandru Stoian sunt singurele variante pe care FCSB le are în acest moment pentru postul de atacant, după ce Daniel Bîrligea a fost împrumutat în Serie A, la Frosinone.

Arnold Garita, implicat în scandalul uriaș de la FCSB

Valentin Crețu s-a despărțit de FCSB după scandalul uriaș din această săptămână, iar Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că totul a pornit de la un conflict între experimentatul fundaș și Arnold Garita. „De ce crezi că i-am făcut contractul numai pe jumătate de an? I-am zis: ‘Pentru că tu vociferezi’. ‘Nu, nea Gigi, că sunt cuminte’. ‘Tu faci numai cutare și la antrenamente înjuri, dregi, țipi, urli’. Și s-a luat de străini.

ADVERTISEMENT
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el,...
Digi24.ro
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran

Păi ăia vin și ei să mănânce o pâine într-o țară străină, din Africa de unde vin. Vine și el în țară străină săracul să ia pentru familia lui o pâine. Și vii tu Crețule, mare fotbalist te dai tu și ești și vreun mare puternic. Dacă îi dădea o palmă Garita îl făcea una cu pământul. S-a dat la Garita: ‘Cutare, du-te în China’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. A zis: ‘Băi purice, dacă îți dau o labă…’. După aia m-a sunat el pe mine că ‘Gata, nea Gigi, la revedere’. Aici nu este scandal la echipa asta că prea multe s-au întâmplat”, a afirmat patronul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"A înnebunit lumea": Gigi Becali a spus un singur lucru despre soția lui Vali Crețu, în direct la TV!
Serie A, etapa 2 LIVE VIDEO. Cagliari – Inter și Genoa – Lazio...
Fanatik
Serie A, etapa 2 LIVE VIDEO. Cagliari – Inter și Genoa – Lazio se joacă ACUM! Echipa lui Chivu conduce din minutul 9
FCSB – UTA Arad 1-3, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Dezastru pentru...
Fanatik
FCSB – UTA Arad 1-3, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Dezastru pentru echipa lui Marius Baciu la Târgoviște!
Apariție surpriză la FCSB – UTA! Fostul rival al roș-albaștrilor, surprins în discuții...
Fanatik
Apariție surpriză la FCSB – UTA! Fostul rival al roș-albaștrilor, surprins în discuții cu Florin Cernat
Tags:
Parteneri
Patronul care și-a pus vestiarul în cap după ce a impus un fotbalist...
iamsport.ro
Patronul care și-a pus vestiarul în cap după ce a impus un fotbalist ca titular în fața antrenorului și a jucătorilor: 'Trebuia să-l duc la echipa națională!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!