ADVERTISEMENT

Arnold Garita (31 de ani) a fost titularizat în premieră la FCSB în meciul cu UTA, după plecarea lui Daniel Bîrligea în Serie A, însă camerunezul a avut o evoluție ștearsă și nu și-a putut ajuta echipa, care a cedat surprinzător la Târgoviște, scor 1-3, contra formației pregătite de Adrian Mihalcea.

Arnold Garita, cifre teribile în primul meci ca titular la FCSB

Titularizat în meciul cu UTA, Arnold Garita a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Alexandru Stoian, cel care avea să marcheze singurul gol al FCSB-ului în meciul disputat la Târgoviște. În repriza petrecută pe teren, camerunezul nu a reușit să trimită niciun șut, a pierdut ambele dueluri la sol și a câștigat doar unul dintre cele 6 dueluri aeriene.

ADVERTISEMENT

Garita a atins de doar 10 ori balonul, o singură dată în careul advers, și a avut un procentaj al paselor corecte de 80%, 4 din 5. Camerunezul și Alexandru Stoian sunt singurele variante pe care FCSB le are în acest moment pentru postul de atacant, după ce .

Arnold Garita, implicat în scandalul uriaș de la FCSB

Valentin Crețu s-a despărțit de FCSB după scandalul uriaș din această săptămână, iar . „De ce crezi că i-am făcut contractul numai pe jumătate de an? I-am zis: ‘Pentru că tu vociferezi’. ‘Nu, nea Gigi, că sunt cuminte’. ‘Tu faci numai cutare și la antrenamente înjuri, dregi, țipi, urli’. Și s-a luat de străini.

ADVERTISEMENT

Păi ăia vin și ei să mănânce o pâine într-o țară străină, din Africa de unde vin. Vine și el în țară străină săracul să ia pentru familia lui o pâine. Și vii tu Crețule, mare fotbalist te dai tu și ești și vreun mare puternic. Dacă îi dădea o palmă Garita îl făcea una cu pământul. S-a dat la Garita: ‘Cutare, du-te în China’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. A zis: ‘Băi purice, dacă îți dau o labă…’. După aia m-a sunat el pe mine că ‘Gata, nea Gigi, la revedere’. Aici nu este scandal la echipa asta că prea multe s-au întâmplat”, a afirmat patronul FCSB-ului.