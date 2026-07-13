Dezastru la o echipă de tradiție din România: a rămas fără bani şi e gata să se retragă imediat din campionat!

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Situația fotbalului românesc este una tristă în eșaloanele secunde. Dacă formațiile din SuperLiga, precum și cele din Liga 2 supraviețuiesc în mare parte din sumele primite din drepturile TV, același lucru nu se întâmplă și în diviziile inferioare. Într-o situație similară se află și un club cu tradiție în sportul autohton.

Dezastru la o echipă de tradiție din România

Aflată de 75 de ani în fotbalul românesc, CSM Bucovina Rădăuți traversează o perioadă extrem de dificilă. Cu doar două zile înainte ca Federația Română de Fotbal să prezinte echipele ce vor lua startul în noul sezon al Ligii a III-a, formația din nordul României nu știe dacă va participa.

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Potrivit , mai multe voci din anturajul clubului au transmis că sunt șanse foarte mari ca echipa să nu se înscrie în competiția ce va începe pe 1 august. Majoritatea jucătorilor și-au găsit deja noi angajamente, iar staff-ul tehnic de la CSM Bucovina Rădăuți a părăsit deja baza de pregătire.

Problemele financiare mari din cadrul formației au dus la această situație, iar comunitatea locală speră ca, în cele din urmă, echipa să se înscrie. CSM Bucovina Rădăuți are o istorie de peste 75 de ani, locuitorii orașului crescând practic alături de cei care au jucat sau practică fotbal la echipa locală.

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Istoria CSM Bucovina Rădăuți

CSM Bucovina Rădăuți a fost fondată în anul 1950 și, deși a purtat de-a lungul istoriei mai multe denumiri, locuitorii orașului s-au identificat mereu cu formația de Liga a III-a. Pe stadionul Municipal din Rădăuți au evoluat echipe importante din fotbalul românesc, cum ar fi: Steaua, Oțelul Galați, Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Buzău, Gaz Metan Mediaș, Foresta Suceava și Aerostar Bacău, iar de fiecare dată arena a fost umplută până la refuz.

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Speranța suporterilor este că se va găsi un om de afaceri care să ofere siguranță financiară, Deși a evoluat în cea mai mare parte a timpului în Liga a III-a, : CSM Bucovina Rădăuți.