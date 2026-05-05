Dezastru la o fermă din Buzău: patru cai de rasă au ars de vii într-un incendiu devastator. Pierderi de zeci de mii de euro! ”Toată afacerea a fost afectată”

În localitatea buzoiană Vernești, un incendiu violent a făcut ravagii într-o fermă, unde patru cai de rasă au fost carbonizați în doar câteva minute de flăcările scăpate de sub control. Dincolo de pierderea animalelor, întreaga afacere a proprietarului a fost serios afectată, fiind înregistrate pagube importante la grajduri și spațiile anexe. Ancheta autorităților este în desfășurare.

Patru cai de rasă arși de vii, pierderi estimate la zeci de mii de euro

Un incendiu violent a izbucnit marți dimineață, 9 mai, la o fermă din Vernești. Flăcările au cuprins rapid grajdul și depozitul de furaje, iar patru cai de rasă au murit carbonizați, fără să mai poată fi salvați. Focul s-a extins apoi cu repeziciune și la un spațiu din apropiere, unde erau depozitate mașini pentru dezmembrări, amplificând pagubele. Alarma a fost dată puțin după ora 9:00, când un angajat a observat incendiul și a sunat la 112. Până la sosirea pompierilor, mai mulți oameni, inclusiv angajați ai Primăriei Vernești, au încercat să țină focul sub control folosind cisterne cu apă, însă flăcările erau deja prea puternice și se propagau rapid, alimentate de materialele inflamabile din zonă.

Intervenția a mobilizat mai multe echipaje de pompieri, iar din cauza fumului dens și a pericolului de extindere, autoritățile au fost nevoite să oprească temporar circulația atât pe DN10, cât și pe calea ferată Buzău–Nehoiașu. Coloanele groase de fum erau vizibile de la distanță, iar zona a fost complet blocată pentru a permite intervenția în siguranță. Incendiul a afectat o suprafață de câteva sute de metri pătrați și a produs pierderi importante, iar cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită de anchetatori.

Cum s-a declanșat incendiul și ce spun autoritățile din Vernești despre intervenție

Pentru a contura mai clar modul în care s-a produs incendiul și amploarea situației din teren, FANATIK a stat de vorbă atât cu proprietarul locului unde erau ținute cabalinele, cât și cu primarul comunei Vernești, Daniel Năstase, în a cărui jurisdicție se află proprietatea afectată. Edilul a oferit detalii despre proprietar, cunoscut în zonă drept Toni (Lucian I.), dar și despre momentele critice în care focul s-a extins rapid și a provocat pierderi majore. , în incintă se aflau nouă cai, iar intervenția s-a desfășurat contracronometru.

„Din câte am aflat de la proprietarul locației, cunoscut în localitate ca Toni (Lucian I.), și unitatea centrală a luat foc, astfel că imaginile de pe camerele de supraveghere nu mai pot fi accesate. În acest moment, poliția verifică alte camere din zonă, iar cauza exactă a incidentului nu este încă cunoscută. Am înțeles că, în jurul orei 9:00, un băiat a ajuns la fața locului și a adus o mașină, garajul fiind în același perimetru, dar situat la o oarecare distanță. Aproximativ la 9:30, a ieșit afară sau s-a întors, nu este foarte clar, moment în care a observat fum în zona grajdurilor. L-a sunat imediat pe proprietar, iar totul s-a desfășurat în decurs de aproximativ 30 de minute.

Garajul era amplasat separat, într-un alt corp de clădire, nu în cel în care se aflau mașinile. De acolo a fost observat fumul. Oamenii au alergat imediat și au reușit să elibereze cinci cai, însă la ceilalți nu au mai putut ajunge, deoarece flăcările erau deja foarte puternice. Service-ul auto aparținea aceluiași proprietar”, ne-a dezvăluit acesta, în exclusivitate.

Cai de rasă carbonizați și afacerea afectată aproape în totalitate

Năstase, șeful administrației locale, a vorbit și despre , subliniind impactul puternic asupra întregii afaceri, dar și despre tragedia animalelor care nu au mai putut fi salvate. Potrivit acestuia, focul a distrus atât grajdurile, cât și o parte din spațiile folosite pentru activități conexe.

„Patru cai au fost carbonizați. Chiar acum vorbeam cu medicii, pentru a veni echipa din București, cu care am contract, să îi ridice. Au ars și câteva grajduri. Băiatul se ocupa cu organizarea de evenimente, participând cu cai și șarete la diverse ocazii. Erau cai de rasă. Nu știu exact valoarea lor, însă erau dintre cei scumpi — puteau ajunge și la 50.000 de euro sau chiar mai mult. Eu, de exemplu, am cumpărat un cal cu 6.000–7.000 de euro, dar era unul mai slab, așa că aceștia depășeau cu siguranță 10.000 de euro bucata. A fost afectată și o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați de garaj.

În apropiere era un spațiu unde se aflau mai multe mașini, iar o parte dintre ele au ars. Autoturismele erau dintr-un parc de dezmembrări, fiind deja avariate și folosite pentru piese. Însă, și acestea valorau ceva. Practic, aproape toată afacerea a fost afectată, cu excepția zonei în care se făceau efectiv reparațiile”, sunt constatările făcute de edilul buzoian, pentru FANATIK.

După cum am precizat mai sus, FANATIK a discutat și cu Toni, proprietarul, care a precizat pe scurt că se află în continuare la fața locului împreună cu anchetatorii și că, în acest moment, nu poate oferi detalii suplimentare.