Dezastru la prima participare românească în cupele europene: “Dinamo a luat 8 goluri!”

CFR-ul lui Dan Petrescu a suferit o înfrângere rușinoasă în Suedia, în fața lui Hacken, iar în acest context Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat despre rușinile trăite de echipele românești în cupele europene. Dinamo a trăit o umilință încă de la prima sa participare în competițiile continentale, când a primit 8 goluri.
Fotbalul românesc a trecut prin mai multe umilințe de-a lungul timpului în ceea ce privește scorul. În direct la emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a povestit că Dinamo a primit 8 goluri într-un meci încă de la prima participare în cupele europene, în 1956:
„Prima dată când am luat 8 goluri a fost chiar la prima participare românească în cupele europene. Dinamo a participat în a doua ediție organizată, deoarece la prima echipele românești nu au fost invitate. Au primit un 8-1 de la actuala TSKA Sofia, care era campioana Bulgariei.
La Dinamo era antrenor Angelo Niculescu. Ăștia care au luat câte 7-8 au fost antrenori mari, cum a luat și Dan Petrescu 7 de la Hacken. Dinamo a participat la a doua ediție, cea din 1956. Competiția a fost gândită în 1955 de jurnaliști, ca să vedeți că și jurnaliștii au rolul lor.
Începe bine, joacă un tur preliminar cu Galatasaray, unde Dinamo câștigă la București cu 3-1. Sunt și imagini de la jocul acela. În retur deschid scorul cei de la Dinamo, turcii revin, fac 2-1, dar nu reușesc să întoarcă scorul din tur. În al doilea tur au întâlnit bulgarii, care urmau să devină medalie de bronz la jocurile olimpice de la Melbourne, din ’56”, a povestit Andrei Vochin, la „Oldies But Goldies”.
Deoarece Bulgaria era participantă la Olimpiada din ’56 de la Melbourne, Dinamo și TSKA au programat returul după mai bine de două luni: „Pe 21 octombrie 1956 ne-au bătut cu 8-1 la ei acasă. A fost șocul foarte mare. Returul s-a jucat înainte de revelion, pe 30 decembrie, pentru că atunci echipele stabileau între ele când să se joace. Bulgarii erau la olimpiadă în perioada octombrie – noiembrie și au fost disponibili abia la sfârșitul lui decembrie.
A fost o victorie reparatorie, dar nu s-a mai putut întoarce soarta calificării. Unul dintre golurile marcate de Dinamo a fost dat de Dumitru Nicolae Nicușor, cel ce avea să fie antrenorul echipei care ducea Dinamo în semifinalele cu Liverpool din 83-84”, a mai spus Andrei Vochin, în exclusivitate la „Oldies But Goldies”.