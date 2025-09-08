Sport

Dezastru la prima participare românească în cupele europene: “Dinamo a luat 8 goluri!”

Andrei Vochin a vorbit la „Oldies But Goldies” despre dezastrul fotbalistic din prima participare a echipelor românești în cupele europene. Cine i-a dat 8 goluri lui Dinamo
Ciprian Păvăleanu
08.09.2025 | 15:45
Dezastru la prima participare romaneasca in cupele europene Dinamo a luat 8 goluri
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo s-a făcut de râs la prima sa participare în cupele europene. Foto: Colaj FANATIK

CFR-ul lui Dan Petrescu a suferit o înfrângere rușinoasă în Suedia, în fața lui Hacken, iar în acest context Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat despre rușinile trăite de echipele românești în cupele europene. Dinamo a trăit o umilință încă de la prima sa participare în competițiile continentale, când a primit 8 goluri.

ADVERTISEMENT

Dinamo, umilință în prima participare din cupele europene. Ce echipă le-a dat „câinilor roșii” 8 goluri

Fotbalul românesc a trecut prin mai multe umilințe de-a lungul timpului în ceea ce privește scorul. În direct la emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a povestit că Dinamo a primit 8 goluri într-un meci încă de la prima participare în cupele europene, în 1956:

„Prima dată când am luat 8 goluri a fost chiar la prima participare românească în cupele europene. Dinamo a participat în a doua ediție organizată, deoarece la prima echipele românești nu au fost invitate. Au primit un 8-1 de la actuala TSKA Sofia, care era campioana Bulgariei.

ADVERTISEMENT

La Dinamo era antrenor Angelo Niculescu. Ăștia care au luat câte 7-8 au fost antrenori mari, cum a luat și Dan Petrescu 7 de la Hacken. Dinamo a participat la a doua ediție, cea din 1956. Competiția a fost gândită în 1955 de jurnaliști, ca să vedeți că și jurnaliștii au rolul lor.

Începe bine, joacă un tur preliminar cu Galatasaray, unde Dinamo câștigă la București cu 3-1. Sunt și imagini de la jocul acela. În retur deschid scorul cei de la Dinamo, turcii revin, fac 2-1, dar nu reușesc să întoarcă scorul din tur. În al doilea tur au întâlnit bulgarii, care urmau să devină medalie de bronz la jocurile olimpice de la Melbourne, din ’56”, a povestit Andrei Vochin, la „Oldies But Goldies”.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

„Au jucat turul în octombrie și returul înainte de revelion”

Deoarece Bulgaria era participantă la Olimpiada din ’56 de la Melbourne, Dinamo și TSKA au programat returul după mai bine de două luni: „Pe 21 octombrie 1956 ne-au bătut cu 8-1 la ei acasă. A fost șocul foarte mare. Returul s-a jucat înainte de revelion, pe 30 decembrie, pentru că atunci echipele stabileau între ele când să se joace. Bulgarii erau la olimpiadă în perioada octombrie – noiembrie și au fost disponibili abia la sfârșitul lui decembrie.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Așa arată blocul meu! Soția, copilul și mama mea erau acasă". Un fotbalist ucrainean a publicat imagini dramatice

A fost o victorie reparatorie, dar nu s-a mai putut întoarce soarta calificării. Unul dintre golurile marcate de Dinamo a fost dat de Dumitru Nicolae Nicușor, cel ce avea să fie antrenorul echipei care ducea Dinamo în semifinalele cu Liverpool din 83-84”, a mai spus Andrei Vochin, în exclusivitate la „Oldies But Goldies”.

Dinamo S-A FACUT DE RAS la PRIMA PARTICIPARE romaneasca in cupele europene

Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Marea speranță a lui...
Fanatik
Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Marea speranță a lui Dan Șucu a ajuns la o rivală din SuperLiga
Transfer în Cluj între CFR și ”U” în ultima zi de mercato! Varga...
Fanatik
Transfer în Cluj între CFR și ”U” în ultima zi de mercato! Varga a confirmat mutarea dezvăluită exclusiv de Fanatik. Update
Portughezii nu au stat la discuții după ce au aflat de „româneasca” pusă...
Fanatik
Portughezii nu au stat la discuții după ce au aflat de „româneasca” pusă la cale de patronul FCSB cu FC Argeș: „Au vrut să păcălească Benfica! Să aibă grijă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Gigi Becali și-a anunțat retragerea: 'Cum să mă comande pe mine cineva?'
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali și-a anunțat retragerea: 'Cum să mă comande pe mine cineva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!