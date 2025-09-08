Dezastru la prima participare românească în cupele europene: “Dinamo a luat 8 goluri!”

în fața lui Hacken, iar în acest context Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat despre rușinile trăite de echipele românești în cupele europene. Dinamo a trăit o umilință încă de la prima sa participare în competițiile continentale, când a primit 8 goluri.

Dinamo, umilință în prima participare din cupele europene. Ce echipă le-a dat „câinilor roșii” 8 goluri

F în ceea ce privește scorul. În direct la emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a povestit că Dinamo a primit 8 goluri într-un meci încă de la prima participare în cupele europene, în 1956:

„Prima dată când am luat 8 goluri a fost chiar la prima participare românească în cupele europene. Dinamo a participat în a doua ediție organizată, deoarece la prima echipele românești nu au fost invitate. Au primit un 8-1 de la actuala TSKA Sofia, care era campioana Bulgariei.

La Dinamo era antrenor Angelo Niculescu. Ăștia care au luat câte 7-8 au fost antrenori mari, cum a luat și Dan Petrescu 7 de la Hacken. Dinamo a participat la a doua ediție, cea din 1956. Competiția a fost gândită în 1955 de jurnaliști, ca să vedeți că și jurnaliștii au rolul lor.

Începe bine, joacă un tur preliminar cu Galatasaray, unde Dinamo câștigă la București cu 3-1. Sunt și imagini de la jocul acela. În retur deschid scorul cei de la Dinamo, turcii revin, fac 2-1, dar nu reușesc să întoarcă scorul din tur. În al doilea tur au întâlnit bulgarii, care urmau să devină medalie de bronz la jocurile olimpice de la Melbourne, din ’56”, a povestit Andrei Vochin, la „Oldies But Goldies”.

„Au jucat turul în octombrie și returul înainte de revelion”

Deoarece Bulgaria era participantă la Olimpiada din ’56 de la Melbourne, Dinamo și TSKA au programat returul după mai bine de două luni: „Pe 21 octombrie 1956 ne-au bătut cu 8-1 la ei acasă. A fost șocul foarte mare. Returul s-a jucat înainte de revelion, pe 30 decembrie, pentru că atunci echipele stabileau între ele când să se joace. Bulgarii erau la olimpiadă în perioada octombrie – noiembrie și au fost disponibili abia la sfârșitul lui decembrie.

A fost o victorie reparatorie, dar nu s-a mai putut întoarce soarta calificării. Unul dintre golurile marcate de Dinamo a fost dat de Dumitru Nicolae Nicușor, cel ce avea să fie antrenorul echipei care ducea Dinamo în semifinalele cu Liverpool din 83-84”, a mai spus Andrei Vochin, în exclusivitate la „Oldies But Goldies”.