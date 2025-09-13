Dezastru la revelaţia SuperLigii după pauza internaţională! Trei jucători de bază, out: “Unul şi-a rupt clavicula, altul a făcut ruptură de ligamente! Pierderi importante”

în primele opt etape din SuperLiga României. Până la meciul cu Rapid, „Bătrâna Doamnă” era neînvinsă în campionat, iar arădenii își doresc să-și continue parcursul adunând cât mai multe puncte, însă se confruntă cu trei pierderi extrem de grele pentru următoarea perioadă.

Adrian Mihalcea a pierdut trei jucători importanți pentru UTA: „Fractură de claviculă, ligament și ruptură musculară”

UTA s-a descurcat peste așteptări în debutul noului sezon de campionat, După pauza meciurilor naționale, arădenii se confruntă cu o situație destul de delicată din punct de vedere al accidentărilor.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mihalcea a dezvăluit cine sunt cei trei fotbaliști pe care nu se va putea baza în următoarea perioadă: „Nu prea m-a ajutat pauza asta. Am avut cinci jucători la loturile naționale și am pierdut trei fotbaliști de bază. Doar astăzi suntem în efectiv complet, dar cu acei trei jucători ce vor lipsi o perioadă mai lungă, din păcate.

Abdallah a venit de la națională cu fractură de claviculă, Mino Sota are o ruptură de ligament, dar nu încrucișat. Pauză de două-trei luni. Padula cu ruptură musculară. La Abdallah și la Mino Sota este cel mai grav”, a explicat Adi Mihalcea la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-a accidentat Hakim Abdallah la națională: „Nu a simțit nimic imediat după meci. Este dezamăgit”

Hakim Abdallah a fost convocat la naționala Madagascarului, care, surprinzător, duce o luptă strânsă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Atacantul celor de la UTA a înscris în prelungirile partidei cu Chad, după care a căzut destul de rău și și-a fracturat clavicula.

„Abdallah la golul înscris pentru națională a căzut în umăr. Nu a simțit nimic după meci, dar în zilele următoare a resimțit niște dureri și erau din ce în ce mai acute. La Arad a făcut o radiografie și i s-a descoperit această fractură. Nu este de operat, dar are de stat între 2 și 3 luni, depinde de gradul lui de suportabilitate.

Pentru noi, toți trei sunt pierderi importante pentru perioada următoare, dar nu avem ce face. Vom găsi soluții, n-o să ne culcăm pe o ureche pentru că nu este cazul. Am avut discuții cu Abdallah… este dezamăgit pentru că se afla într-o formă bună, i-am zis că lucrurile sunt clare și că trebuie să urmeze planul de recuperare și că va reveni mai puternic”, a mai spus Adrian Mihalcea.

Cum vede Adrian Mihalcea duelul împotriva lui FC Argeș: „Au un trident ofensiv periculos”

La fel ca UTA, „vulturii violeți” reprezintă una dintre revelațiile acestui an. Deși sunt proaspăt promovați în SuperLiga, iar Adi Mihalcea se teme de cei trei fotbaliști periculoși din atacul piteștenilor:

„Vom juca împotriva revelației SuperLigii. O nou-promovată aflată în această poziție după 8 etape este ceva nemaiîntâlnit în ultimii ani. Pun probleme reale prin tridentul ofensiv: Caio, Bettaieb, Matos. Jucăm acasă și ne bazăm pe asta. Și noi eram printre echipele care nu pierdusem, iar acum vrem să redevenim echipa de până la meciul cu Rapid. Obiectivul meu este de a aduna puncte și nu neapărat de a juca frumos”, a conchis antrenorul arădenilor.