Sport

Dezastru la testarea arbitrilor din SuperLiga! Opt cavaleri ai fluierului au picat probele

Comisia Centrală a Arbitrilor a organizat seminarul de vară înainte de începerea noului sezon din SuperLiga. Mai mulți cavaleri ai fluierului nu au trecut probele impuse.
Traian Terzian
07.07.2026 | 19:33
Dezastru la testarea arbitrilor din SuperLiga Opt cavaleri ai fluierului au picat probele
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Arbitrii din SuperLiga au susținut probele fizice înainte de startul noului sezon. Sursă foto: frf.ro
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În perioada 5-7 iulie, la Mogoșoaia și Buftea, arbitrii, arbitrii asistenți și observatorii de arbitri au participat la testele anuale efectuate de CCA. Opt ”centrali” nu au finalizat probele și nu vor putea conduce deocamdată meciuri din SuperLiga.

Opt arbitri din SuperLiga nu a trecut probele

Prezent la seminar, Kyros Vassaras, președintele CCA, le-a prezentat participanților modificările aduse Legilor Jocului înainte de startul noului sezon. Arbitrii au susținut cu această ocazie atât testări teoretice, cât și fizice.

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Opt ”centrali”, Radu Petrescu, Andrei Chivulete, Horia Mladinovici, Ionuț Coza, Bogdan Dumitrache, Marius Omuț, Ovidiu Mazilu și Cătălin Buși, și șapte asistenți, Radu Ghinguleac, Doru Lucaciu, Marius Marchidanu, Marius Bobe, Andrei Constantinescu, Raul Ghiciulescu și Alexandru Cerei, nu au încheiat probele fizice.

”Din motive de prevenție, pentru a nu risca accidentări musculare serioase care le-ar putea compromite o mare parte din sezon, aceștia nu au finalizat toate probele fizice și, implicit, nu au promovat testarea susținută marți, 7 iulie. Aceștia vor fi retestați și vor putea primi delegări pe teren la jocurile oficiale după ce vor promova probele fizice”, se arată pe site-ul oficial al FRF.

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Ovidiu Hațegan, instrucție cu arbitrii pe partea de VAR

De la seminarul organizat de CCA au lipsit motivat ”centralul” Istvan Kovacs și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Aceștia se află în această perioadă în corpul arbitrilor de la Cupa Mondială.

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Arbitrii au lucrat și cu managerul VAR, Ovidiu Hațegan, pentru a a îmbunătăți activitatea pe acest sector. Începând cu viitorul sezon, în fotbalul românesc va exista la Mogoșoaia un HUB VAR unde cavalerii fluierului vor analiza faze din meciurile interne.

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De asemenea, la seminar au existat și sesiuni video dedicate analizării fazelor de joc, teme privind poziționarea în teren, interpretarea situațiilor de joc și managementul jocurilor. Totodată, au fost dezbătute și aspecte referitoare la jocul cu mâna și alte abateri prevăzute de regulament.

Ce schimbări pregătește Kyros Vassaras în fotbalul românesc

Noi reguli au fost introduse în fotbal odată cu ediția din 2026 a Cupei Mondiale, iar FANATIK a aflat că șeful CCA, Kyros Vassaras, își dorește ca o mare parte dintre acestea să fie introduse și în competițiile interne din sezonul viitor.

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Cea mai importantă schimbare va fi regula celor 5 secunde prin care se încearcă reducerea tragerile de timp. Dacă un jucător nu execută în acest timp un aut sau un aut de poartă, mingea va fi repusă în joc de echipa adversă.

De asemenea, fotbaliștii care vor avea nevoie de îngrijiri medicale vor fi nevoiți să iasă în afara terenului și vor putea reveni pe gazon după ce trece un minut.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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