Dezastru la un club finanțat din bani publici! Antrenorul are de recuperat 200.000 de euro! Cazul a ajuns la DNA

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Un nou scandal în handbalul românesc! CSM Iași 2020, club finanțat din bani publici, a fost sancționat drastic de Federația Română de Handbal, după ce nu și-a achitat datoriile către antrenorul Iulian Stamate. Tehnicianul are de recuperat aproape 200.000 de euro, deși nu a mai activat la echipă. Gruparea ieșeană a fost depunctată și a primit interdicție la transferuri pentru următorii doi ani.

CSM Iași 2020, depunctată și interzisă la transferuri timp de doi ani

Federația Română de Handbal a luat o decizie drastică împotriva clubului CSM Iași 2020. În ședința Comisiei Centrale de Disciplină, s-a hotărât sancționarea formației cu scăderea unui punct din clasament și interzicerea transferurilor, legitimărilor și acordării dreptului de joc pentru o perioadă de doi ani, începând cu 4 noiembrie 2026. Motivul este nerespectarea unei hotărâri definitive prin care gruparea ieșeană fusese obligată să achite o datorie uriașă către antrenorul Iulian Stamate.

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Conflictul a început după ce tehnicianul a semnat, în vara anului 2025, un contract valabil două sezoane cu echipa finanțată de Primăria Iași. Ulterior, conducerea clubului a decis să nu mai apeleze la serviciile sale, iar Stamate s-a adresat comisiilor Federației Române de Handbal pentru a-și recupera banii. În ianuarie 2026, Comisia Centrală de Apel i-a dat dreptate, însă CSM Iași 2020 nu a efectuat plățile.

Aproape 200.000 de euro pentru antrenorul care nu a mai pregătit echipa

Suma pe care trebuie să o primească este uriașă. Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, clubul a fost obligat să-i achite 930.000 de lei, reprezentând despăgubiri, la care se adaugă cheltuieli de judecată și dobânzi. În hotărârea inițială au fost stabilite și cheltuieli de judecată de 5.091,05 lei, astfel că totalul depășește 935.000 de lei, echivalentul a aproximativ 185.000 de euro.

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Contractul semnat de tehnician prevedea un salariu net lunar de 7.000 de euro în primul sezon și 8.000 de euro în al doilea, sume uriașe pentru un club care evoluează în ultima divizie a handbalului românesc. În plus, CSM Iași 2020 se confruntă cu litigii similare cu mai multe handbaliste, iar obligațiile financiare pot ajunge la câteva milioane de lei.

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Scandalul a ajuns la DNA! Reacții dure din partea politicienilor locali

Problemele de la CSM Iași 2020 au provocat reacții vehemente și în administrația locală. În ianuarie, după apariția primelor informații despre despăgubirile uriașe, Ciprian Bostan, liderul grupului PNL din Consiliul Local, a criticat managementul clubului și a cerut identificarea persoanelor responsabile. La rândul său, Andrei Popescu, reprezentantul USR, a reclamat lipsa unei conduceri profesioniste și a solicitat reformarea grupării. Consilierul AUR Vasile Pușcașu a mers și mai departe, susținând că echipa ar trebui desființată, iar banii redirecționați către alte structuri sportive.

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Conducerea CSM Iași 2020 a depus, în toamna anului 2025, o plângere la , după descoperirea unor presupuse nereguli privind contractele semnate în perioada fostului director interimar Iustin Jalaboi. Potrivit presei locale, clubul a cheltuit aproximativ 17 milioane de euro din fonduri publice în ultimii cinci ani.