Dezastru lăsat de bombardamentele armatei lui Putin. Rușii au distrus casa marelui compozitor Piotr Ilici Ceaikovski

La finalul lui martie, ucrainenii au eliberat orașul Trostianeț, după o lună de ocupație rusă. Ocupanții au lăsat în urmă distrugeri, civili morți și o populație împietrită de durere.

Duminica trecută, pentru prima dată după o lună, oamenii au reușit să iasă din casele și pivnițele lor din Trostianeț, fiindu-le greu să creadă că, în sfârșit, coșmarul s-a încheiat.

Trupele ruse s-au retras vineri după-amiază, după 30 de zile în care au făcut ravagii în acest oraș balnear de 25.000 de locuitori din estul Ucrainei, pe care l-au ocupat chiar în prima zi a .

Ocuparea orașului Trostianeț nu făcea parte din planul rușilor. Se așteptau că vor continua rapid ofensiva spre Kiev. Ucrainenii le-au făcut însă o surpriză și au aruncat în aer un pod mare la sud de oraș, iar rușii s-au întors și au ocupat zona.

Până să ajungă rușii aici, orașul fusese o destinație turistică cu o faimoasă grădină botanică și o curte neogotică din 1749, care este folosită ca teatru în aer liber.

Localitatea găzduiește, de asemenea, o fabrică de ciocolată și un muzeu de ciocolată, situate într-un vechi conac unde Ceaikovski și-a compus uvertura ”Furtuna” în 1864, scrie .

Nici casa celebrului compozitor rus nu a rămas neatinsă de bombardamentele armatei lui Putin. La fel ca întreg orașul, și vila lui Piotr Ilici Ceaikovski este acum o ruină.

