Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026: „Visele noastre s-au spulberat!”

Naționala Ungariei și-a luat adio de la Campionatul Mondial de anul viitor după 2-3 acasă cu Irlanda de Nord. Presa din țara vecină a reacționat imediat după drama prin care a trecut echipa lor.

Reacția presei din Ungaria după ce naționala lor ratează Mondialul de anul viitor

Dacă naționala României mai are șanse să ajungă la Campionatul Mondial prin barajul din luna martie de anul viitor, naționala Ungariei, în schimb, va rămâne oficial acasă după un meci de infarct în ultima etapă a preliminariilor cu Irlanda de Nord.

Presa din țara vecină a reacționat și a scris despre Jurnaliștii au catalogat întregul scenariu ca pe unul petrecut „în circumstanțe dramatice rar întâlnite”.

„Nu există așa ceva… Echipa națională a Ungariei a suferit o înfrângere împotriva Irlandei în circumstanțe dramatice rar întâlnite până acum, iar odată cu aceasta, își poate lua adio de la visurile de calificare la Cupa Mondială. Golul lui Troy Parrott în ultimele momente a schimbat totul, iar în doar câteva secunde, irlandezii, și nu fotbaliștii maghiari, sărbătoreau după fluierul final.

Le-a luat ceva timp membrilor echipei naționale să-și revină după fluierul final. Cei mai mulți dintre ei zăceau pe teren, cu privirea în gol, alții stăteau pe lada cu băuturi de lângă marginea terenului, ținându-se de cap, dar erau și cei care stăteau pe bancă, privindu-și pantofii cu privirea pierdută.

După fluierul final, copii triști, tineri răgușiți de la strigăte și familii care se îndreptau spre casă în tăcere și doliu au părăsit stadionul. Visul echipei naționale a Ungariei de a participa la Cupa Mondială s-a încheiat pe 16 noiembrie. Deși multă vreme părea că echipa își va atinge obiectivul și va ajunge în baraje, irlandezii ne-au furat în cele din urmă șansa… Pentru noi, obiectivul era să terminăm pe locul al doilea în grupă, dar ne-au lipsit doar câteva secunde”, au notat jurnaliștii de la

Troy Parrot, omul care a condamnat Ungaria la ratarea Campionatului Mondial din 2026

Scene demne de jocuri video în partida de la Budapesta. Maghiarii au deschis scorul încă din minutul 3 și totul părea că se îndreaptă către o seară plină de sărbătoare. Irlandezii au egalat câteva minute mai târziu, însă tot Ungaria a fost cea care a trecut din nou în avantaj în minutul 37.

Maghiarii au păstrat scorul de 2-1 până spre ultimele 10 minute, însă finalul a fost unul total imprevizibil. a marcat în minutul 80 pentru 2-2 și tot el a fost cel care a lovit, din nou, în minutul 90+5. Astfel, vârful de 23 de ani i-a lăsat pe maghiari acasă.