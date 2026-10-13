Sport

Dezastru! Naționala României a cedat cu 0-6 și a ratat calificarea la Cupa Mondială

Bogdan Mariș
13.10.2026 | 23:52
Dezastru Nationala Romaniei a cedat cu 06 si a ratat calificarea la Cupa Mondiala
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Naționala de fotbal feminin a României a cedat cu 0-6 în Norvegia și a ratat calificarea la Cupa Mondială. FOTO: Sport Pictures
Naționala României a fost spulberată de Norvegia în barajul de calificare pentru Cupa Mondială feminină din 2027. După 0-2 la București, „tricolorele” au primit 6 goluri în deplasare.
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Naționala de fotbal feminin a României, pregătită de fostul antrenor secund de la FCSB, Massimo Pedrazzini, a cedat cu 0-6 pe terenul Norvegiei în manșa secundă a primului baraj de calificare pentru Cupa Mondială din 2027. Meciul tur, disputat la București, pe stadionul „Arcul de Triumf”, a fost câștigat tot de fosta campioană mondială, cu 2-0.

Naționala feminină a României, spulberată în Norvegia

Naționala feminină a României a obținut accesul la barajul pentru Cupa Mondială după ce a terminat pe primul loc în grupa C5 a Ligii Națiunilor, din care au mai făcut parte Cipru și Moldova, însă „tricolorele” nu au avut nicio șansă contra Norvegiei, formație care are în palmares un titlu mondial, cucerit în 1995, și două Campionate Europene, în 1987 și 1993.

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După ce a cedat cu 0-2 la București, echipa pregătită de Massimo Pedrazzini a fost surclasată în meciul disputat la Oslo. Norvegia avea 3-0 încă din minutul 12, după reușita lui Synne Jensen și „dubla” semnată de Elisabeth Terland. În partea secundă, Terland și-a completat hat-trick-ul, Marthine Ostenstad a făcut 5-0, iar Julie Blakstad a închis tabela. Astfel, naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială, în timp ce Norvegia a avansat în runda a doua a barajului, unde va înfrunta Țara Galilor pentru un loc la turneul final.

Cum au arătat formațiile în partida Norvegia – România 6-0

  • Norvegia: Fisckerstrand (Panengstuen 46) – Bjelde (Maanum 62), Ostenstad, Harviken (Bergsvand 46), Blakstad – Naalsund, Engen, Reiten (Boe Risa 62) – Jensen, Terland (Tandberg 62), Gaupset. Selecționer: Gemma Grainger
  • România: Părăluţă – Stanciu (Jivan 82), Ficzay, Goder (Stancu 78), Gered – Nicoară, Botojel (Bumbar 78), Iordăchiuşi – Nagy, Ciolacu (Ienovan 78), Marcu (Bistrian 78). Selecționer: Massimo Pedrazzini

Ce echipe s-au calificat la Cupa Mondială Feminină

Preliminariile pentru Cupa Mondială de fotbal feminin din 2027 se vor încheia în decembrie, însă 18 formații au obținut deja calificarea. Este vorba despre Brazilia (țara gazdă), Danemarca, Franța, Spania, Germania, Australia, China, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Filipine, Algeria, Camerun, Malawi, Maroc, Argentina, Columbia și Noua Zeelandă. În Europa urmează cele 8 finale ale barajelor, iar 7 dintre câștigătoare vor avansa direct la turneul final, în timp ce a opta, echipa cu cea mai slabă clasare în Liga Națiunilor, va merge la barajul intercontinental. Iată cum arată finalele barajelor din Europa:

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  • Ucraina – Anglia
  • Portugalia – Islanda
  • Elveția – Austria
  • Polonia – Irlanda
  • Finlanda – Italia
  • Țara Galilor – Norvegia
  • Scoția – Suedia
  • Slovenia – Olanda
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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