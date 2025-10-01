Sport

Dezastru! O legendă a lui Liverpool a ajuns în faliment. Ce datorii a acumulat

Unul dintre jucătorii legendari ai lui Liverpool a ajuns într-o situație critică, după ce compania sa a acumulat datorii uriașe și a intrat în faliment.
Traian Terzian
01.10.2025 | 18:50
Un fotbalist de legendă al lui Liverpool a intrat în faliment. Sursă foto: BBC

Marea majoritate a fotbaliștilor aleg să rămână alături de acest sport după ce își încheie cariera, însă alții își încearcă norocul în lumea afacerilor. Așa s-a întâmplat și cu o legendă a lui Liverpool, care însă nu a reușit să dea lovitura și acum a intrat în faliment.

Faliment pentru un jucător de legendă al lui Liverpool

Fostul mare jucător englez John Barnes a fost declarat falimentar după ce compania sa a acumulat datorii uriașe. Firma acestuia, John Barnes Media Limited, a înregistrat datorii de peste 1,5 milioane de lire sterline.

Conform The Sun, notificarea de faliment a fost publicată marți, 30 septembrie, după o petiție depusă de HM Revenue & Customs (HMRC) la începutul lunii august. Ordinul de faliment a fost emis de Înalta Curte de Justiție pe 23 septembrie.

Cel mai recent raport al lichidatorilor privind compania media a lui Barnes a arătat că acesta datora către HMRC suma 776.878 de lire sterline reprezentând TVA, impozite și alte taxe neplătite.

Pe lista datoriilor se mai regăsește suma de 461.849 de lire sterline către creditori negarantați, un împrumut de 226.000 de lire sterline acordat directorilor și costuri de lichidare în valoare de 56.535 de lire sterline.

Reacția lui John Barnes cu privire la datoriile acumulate

Fostul internațional englez în vârstă de 61 de ani a vorbit în cadrul unei apariții la podcast-ul All Things Business despre impactul pe care problemele financiare l-au avut asupra vieții sale.

”În afară de câteva nopți nedormite, nu au avut un impact major asupra mea, pentru că mă uit la cum este lumea, la oameni care au o situație mult mai rea decât a mea. Nu sunt îngrijorat atâta timp cât pot munci și plăti.

Câștigam mulți bani, am fost primul fotbalist care câștiga 10.000 de lire sterline pe săptămână și am beneficiat de asta timp de câțiva ani. Ca mulți sportivi de elită, am păcătuit pentru că am avut încredere în oameni.

Am fost păcălit de câteva ori și am ajuns să pierd între un milion și 1,5 milioane de lire sterline în 4 ani. În 2017, am început să discut cu HMRC despre ce aș putea face pentru a rambursa ceea ce datoram”, a declarat Barnes.

John Barnes, o icoană a fotbalului englez

Născut la Kingston în Jamaica, John Barnes și-a început ascensiunea în fotbalul mare la Watford, formație pentru care a jucat între 1981 și 1987. Însă, consacrarea a cunoscut-o în cei 10 ani petrecuți la Liverpool.

A fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai ”cormoranilor”, reușind să marcheze 84 de goluri în 314 meciuri. Alături de gruparea de pe Anfield Road a câștigat 2 titluri, 2 Cupe, o Cupă a Ligii și 3 Supercupe ale Angliei.

A jucat apoi timp de doi ani pentru Newcastle United, iar cariera și-a încheiat-o la Charlton Athletic. A îmbrăcat de 79 de ori tricoul echipei naționale a Angliei și a înscris 10 goluri.

