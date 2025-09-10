Sport

FC U Craiova, exclusă din toate competițiile! Reacția dură a lui Adrian Mititelu: ”O grupare criminală a pus mâna pe Federație! Mi-au luat suporterii și sponsorii”. Update

FRF a decis ca echipa FC U Craiova să fie exclusă din toate competițiile pe care le organizează, iar Adrian Mititelu a reacționat extrem de dur.
FANATIK
10.09.2025 | 22:14
FC U Craiova a fost exclusă de FRF din toate competițiile oficiale Foto: Sport Pictures

Adrian Mititelu a mai primit o nouă lovitură din partea Federației Române de Fotbal. FC U Craiova a primit interzis să mai participe în competițiile oficiale, după ce nu și-a achitat datoriile.

UPDATE: Mititelu, replică virulentă după excluderea FC U Craiova

Patronul Adrian Mititelu a avut o reacție furibundă după ce Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis excluderea echipei FC U Craiova din toate competițiile și a anunțat că va va face recurs.

”E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii. Deci, nu am nicio emoție pe termen mediu și lung.

Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac. După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată.

Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Decizia CJUE e foarte clară. Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile.

Asta nu înseamnă că nu vom mai juca în Liga 3. Decizia e supusă căilor de atac. Mâine vom face, la instanța de judecată, o acțiune și, săptămâna viitoare, vom cere suspendarea ei. Din câte am înțeles de la avocat, pentru cauze urgente, justiția funcționează. După decizia CJUE, deciziile federațiilor sportive nu mai sunt definitive.

Ei asta nu vor să înțeleagă. Asta nu le convine, pentru că ei au creat un stat în stat. Ei au făcut niște reguli și și-au numit judecătorii. Un clan care și-a făcut regulile după bunul plac și și-a numit oamenii. Eu nu contest datoriile mele, dar acestea vin dintr-o sarabandă de probleme.

Mi-au luat clubul în 2011, mi l-au devalizat, apoi mi-au creat o clonă în oraș, care nici acum nu e afiliată la Federație. Eu, dacă nu aveam blocaje în oraș și nu apărea o clonă care să-mi ia suporterii și sponsorii, nu ajungeam în situația de neplată. Din păcate, am avut ghinionul să mă confrunt cu astfel de nenorociți care au pus mâna pe Federație.

Niște neaveniți, care, înainte să vină la Federație, n-au avut niciun serviciu. Dar ei știu că scadența nu mai durează mult, este la nivel de luni de zile, hai poate maximum un an. În concluzie, acea excludere nu este încă o excludere, ea poate fi. Nu spun că peste o lună nu poate fi. Dar, la ora actuală, echipa este încă în competiție”, a declarat Mititelu, pentru prosport.ro.

FC U Craiova, exclusă din campionat

Deja retrogradată de forul condus de Răzvan Burleanu în Liga 3, cu o penalizare de -94 de puncte, FC U Craiova a mai primit o veste proastă. FRF a comunicat pe 10 septembrie, printr-un comunicat oficial, că echipa din Bănie a fost exclusă oficial din toate competițiile, ca rezultat al proceselor cu alți creditori privați.

„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, se arată în comunicatul transmis de FRF.

Marcel Pușcaș și Dinamo, ”vinovați” de excluderea echipei lui Mititelu

FRF a publicat pe site-ul oficial cauzele care au dus la decizia Comisiei de Disciplină și Etică de a exclude FC U Craiova din toate competițiile. Printre cei care au depus memorii că nu și-au primit banii și au pus astfel umărul la această hotărâre se află fostul președinte al oltenilor, Marcel Pușcaș, dar și clubul Dinamo.

Pe lista creditorilor se mai află fotbaliștii Gabriel Buta, Vlad Achim și Aurelian Chițu, dar și foștii angajați în sectorul tehnic Florin Drăgan, Maurizio Morra și Gabriele Aldegani.

Decizia de excludere a FC U Craiova din toate competițiile vine la doar 3 săptămâni după ce Adrian Mititelu a decretat la FANATIK SUPERLIGAva câștiga toate procesele pe care le are cu FRF și LPF.

