Dezastru pentru Adrian Mititelu! Nucleul dur al galeriei refuză să mai susțină FC U Craiova

Decizia ultrașilor vine după ce clubul patronat de Adrian Mititelu . Curtea de Apel Timișoara a decis că rivala CS U Craiova are dreptul de proprietate asupra performanțelor sportive de la 1948 încoace.

FC U Craiova a pierdut susținerea galeriei

Deși decizia s-a dat în urmă cu aproape o lună, galeria a așteptat motivarea instanței în această speță pentru a lua hotărârea de a nu mai susține în viitor echipa FC U Craiova. Fanii din Peluza Sud 1997 vor deveni inactivi, ei nefiind nici de partea rivalei din oraș, patronată de Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

”Începând de azi, 02.08.2023, Peluza Sud își suspendă activitatea. Decizia a fost luată în unanimitate, de toate brigăzile componente. Ne vedem puși în fața luării unei decizii grele, o decizie care vine odată cu motivarea procesului recent încheiat.

Conform acestuia, entitatea sportivă pe care am susținut-o până în acest moment a pierdut palmaresul Universității Craiova, câștigat la aceeași instanță judecătorească în urmă cu câțiva ani. De asemenea, conform aceleași motivări, nici clubul înființat în 2013 la Mogoșoaia, județ Ilfov, nu deține acest palmares, ci îl folosește prin închiriere în scopuri comerciale și sportive.

ADVERTISEMENT

Nu dorim să recatalogăm această decizie, am mai făcut-o și anterior, ci vrem să menționam că nu ne putem continua prezența și susținerea la o entitate care nu mai are nimic de a face cu Universitatea Craiova. Am așteptat în aceste săptămâni motivarea judecătorească pentru a putea avea toate detaliile ‘pe masă’ și azi vă prezentăm decizia pe care am luat-o”, se arată într-o postare pe Facebook a fanilor olteni.

Condițiile fanilor pentru a reveni în peluză

”Anunțam în mod clar, încă de pe acum, că odată ce echipa noastră dragă va reveni pe gazon vom fi primii prezenți, mai vocali ca niciodată. Pentru a fi cât mai expliciți, date fiind insinuările și paranoia care orbitează în jurul oricărui comunicat, pentru noi Universitatea Craiova este echipa care va deține LEGAL palmaresul (nu prin jocuri de culise), echipa care va juca cu LEUL pe piept și cea care va fi susținută de PELUZA SUD.

ADVERTISEMENT

Această triadă este cea care a dat și va da mereu veridicitate clubului UNIVERSITATEA CRAIOVA. Până când aceste lucruri nu se vor soluționa, Peluza Sud nu va mai fi prezentă la meciul vreunei echipe de club.

Suspendarea reprezintă cel mai dificil lucru pentru un ultras, pentru o persoană care a fost meci de meci pe stadion. O decizie grea, dar corectă, pe care ne-o asumăm public. Poate Știința o să ne mai demonstreze încă o dată ca este nemuritoare și ne vom reîntâlni în Peluza Sud! Până atunci, rămânem o familie unită, nostalgică și cu speranța!

Reamintim că atât ca și până acum, cât și în viitor, singurele anunțuri oficiale ale Peluzei Sud au fost, sunt și vor fi prezentate DOAR prin intermediul acestei pagini! Știința suntem noi… Peluza Sud!”, se mai arată în comunicat.

ADVERTISEMENT

După ce a pierdut palmaresul, Adrian Mititelu s-a văzut nevoit să schimbe și numele echipei. Conform documentelor prezentate în exclusivitate de FANATIK, au existat . Mai întâi Mititelu a ales numele Fotbal Club Oltenia Craiova S.A., iar apoi s-a hotărât să-i spună FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A.