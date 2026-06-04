Sport

Dezastru pentru Aioani! Pus pe lista de transferuri de Rapid, lui Gică Hagi i se cere să nu-l mai cheme la națională

România a remizat, 1-1, cu Georgia, la primul meci de la revenire pentru Gică Hagi pe banca naționalei, iar mai mulți jucători nu s-au ridicat la nivelul așteptat.
Catalin Oprea
04.06.2026 | 15:16
Dezastru pentru Aioani Pus pe lista de transferuri de Rapid lui Gica Hagi i se cere sa nul mai cheme la nationala
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Marian Aioani, după ce a gafat la meciul Georgia - România 1-1 Foto: Fanatik
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Echipa națională a plecat cu un egal de la Tbilisi, după un meci echilibrat, în care nimeni nu a strălucit. Tricolorii au primit gol în startul reprizei secunde după o gafă uriașă făcută de portarul celor de la Rapid, Marian Aioani, iar acum goalkeeperul are parte de un verdict crunt.

Ioan Andone, fără milă față de Marian Aioani după gafa făcută în egalul României cu Georgia

Ioan Andone, fost fotbalist important al României, dar și antrenor la Dinamo și Rapid, a spus că nu-l mai vede pe portarul giuleștenilor în lot dacă continuă cu asemenea gafe decisive, care să coste echipa națională.

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„S-a văzut construcție, pressing avansat, mi-a plăcut. Una este meciul amical, suntem la sfârșitul unui an competițional, totul este în regulă. Selecția este în regulă, sunt 30 și ceva de jucători. Nu se stabilizează după două meciuri, dar își conturează un lot.

M-am bucurat pentru el că a început cu dreptul. Georgia este o națională bună, se mișcă bine, are jucători buni și joacă sus. Mi-a plăcut ce caută Hagi. Caută să unească echipa, să dea încredere și toată lumea să susțină acest lucru. Aioani trebuie să învețe. Poate pierde naționala. De jucători din ăștia nu ai nevoie când fac asemenea greșeli. O dată se întâmplă, dar după a treia poate să-și ia adio”, a spus Ioan Andone pentru GSP.

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Marian Aioani are probleme mari. Nu mai e dorit nici la națională, nici la Rapid

Mai mulți oameni de fotbal spun că greșeala făcută de portar are șanse mari să-l scoată din circuitul echipei naționale pentru viitor, iar Gică Hagi pare decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale la următoarele acțiuni ale tricolorilor. Goalkeeperul a dezamăgit la partida din Georgia și nu a răsplătit încrederea care i s-a arătat.

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De altfel, nici cei de la Rapid nu au planuri de viitor cu portarul român. Se pare că după venirea lui Daniel Pancu, giuleștenii doresc să aibă o altă variantă pentru postul de goalkeeper și caută soluții în mercato. Aioani a avut mai multe greșeli importante și pentru Rapid în ultimul sezon, nefiind un jucător constant, care să convingă prin evoluțiile sale, motiv pentru care noul tehnician vrea o schimbare.

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