Dezastru pentru Alex Maxim și Deian Sorescu! Gaziantep, ca și eliminată din Cupa Turciei chiar dacă fostul jucător de la FCSB a marcat

Probleme mari pentru Gaziantep în Cupa Turciei. Echipa lui Alex Maxim și Deian Sorescu a fost învinsă cu 2-5 de Rizespor, formația la care evoluează Valentin Mihăilă.
Alex Bodnariu
17.12.2025 | 19:37
Deian Sorescu a marcat, dar nu a fost suficient pentru Gaziantep
Gaziantep, echipa fotbaliștilor români Alexandru Maxim și Deian Sorescu, a suferit o înfrângere drastică în prima rundă din Cupa Turciei, în fața celor de la Rizespor, club la care este legitimat Valentin Mihăilă. Gazdele s-au impus cu scorul de 5-2.

Rizespor a debutat cu dreptul în Cupa Turciei. Echipa lui Valentin Mihăilă a câștigat clar meciul împotriva celor de la Gaziantep, scor 5-2, și a făcut un pas important spre calificarea în fazele superioare. Doar primele trei echipe din clasamentul unei grupe de opt merg mai departe.

Valentin Mihăilă nu a fost inclus în lotul celor de la Rizespor, însă echipa sa a început perfect meciul. În minutul 20 era deja 2-0 pentru gazde, după dubla semnată de Dervișoğlu. Deian Sorescu, mijlocașul lui Gaziantep, a redus din diferență până la finalul primei reprize, profitând de o eroare colosală comisă de portarul advers.

În repriza a doua, Rizespor a preluat clar controlul partidei. Gazdele au mai înscris de trei ori, iar scorul a ajuns la 5-1. Pe final, Gaziantep a redus din diferență prin Güler, însă nu a fost suficient, iar echipa românilor riscă să rateze calificarea în fazele eliminatorii.

Gaziantep, șansă mici să iasă din grupe în Cupa Turciei. Programul echipei lui Sorescu și Maxim

Sistemul din Cupa Turciei este asemănător cu cel din România. Sunt trei grupe a câte opt echipe. Primele două clasate avansează în faza de play-off, iar doar cea mai bună formație de pe locul al treilea merge mai departe. În acest moment, Gaziantep mai are șanse mici de calificare.

Gaziantep, echipa lui Sorescu și Maxim, va mai juca în Cupa Turciei cu Kocaelispor, Keçiörengücü și Fenerbahçe și are nevoie de cât mai multe puncte pentru a se clasa pe primele două locuri. În schimb, Rizespor va mai da piept cu Erzurumspor, Beyoğlu și Beșiktaș, însă are deja avantajul victoriei obținute în prima rundă.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
