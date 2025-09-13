Sport

Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute. Video

Întors în China după meciurile echipei naționale din luna septembrie, Alex Mitriță a avut parte de un ghinion teribil și s-a accidentat după doar 40 de minute.
Iulian Stoica
13.09.2025 | 15:59
Dezastru pentru Alex Mitrita Atacantul sa accidentat in China si a fost schimbat dupa 40 de minute Video
ULTIMA ORĂ
Alexandru Mitriță, ieșit accidentat în ultima etapă din China. Sursă foto: Colaj Fanatik

Alex Mitriță s-a transferat în această vară la Zhejiang Professional, iar evoluțiile sale au fost de excepție. Aflat într-o formă extrem de bună, mijlocașul a avut parte de ghinion și s-a accidentat în ultima partidă de campionat.

ADVERTISEMENT

Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute

Întors de la acțiunea echipei naționale din luna septembrie, Alex Mitriță a fost titular în partida dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, din etapa 24 a Chinese Super League.

Mijlocașul a avut o prestație solidă până în minutul 40, când, la scorul de 0-0, a cerut schimbare după o intrare imprudentă a unui fundaș advers. Mitriță s-a prăbușit pe jos de durere și a fost nevoie ca o targă să intervină ca să îl scoată de pe teren.

ADVERTISEMENT

Contactul a venit după o acțiune periculoasă a internaționalului român, fundașul advers călcându-l din inerție pe Alexandru Mitriță. În momentul în care s-a pus pe teren, mijlocașul și-a dat jos gheata, iar pe filmare se poate vedea cum glezna i s-a umflat instant.

Alexandru Mitriță, ieșit accidentat în ultima etapă de campionat

Alex Mitriță, nemulțumit după meciurile echipei naționale

Convocat la meciurile României din septembrie, Alex Mitriță a fost folosit doar 17 minute de Mircea Lucescu, asta în partida împotriva Canadei. La finalul remizei în fața Ciprului, mijlocașul oltean s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a evoluat mai mult, însă respectă deciziile selecționerului,

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

„A fost un meci greu, știam că ne așteaptă o echipă foarte bună, dar trebuie să mergem cu capul înainte și să ne gândim la următorul meci.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui Cristi Borcea

Da, mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am citit că s-a scris că am ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină. Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect”, a declarat Alexandru Mitriță, după Cipru – România 2-2.

ADVERTISEMENT
Rezultate Liga 2, etapa 6. Poli Iași, înfrângere rușinoasă la Afumați. Cum arată...
Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 6. Poli Iași, înfrângere rușinoasă la Afumați. Cum arată clasamentul
Fiica unui președinte de club din SuperLiga, show total în noul sezon de...
Fanatik
Fiica unui președinte de club din SuperLiga, show total în noul sezon de Vocea României. A întors patru scaune şi juraţii s-au bătut pe ea
Rezultate SuperLiga, etapa 9. Echipele de start la UTA – FC Argeș
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 9. Echipele de start la UTA – FC Argeș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Adrian Mutu și Florin Prunea nu s-au menajat: 'Până și el ar fi ieșit mai...
iamsport.ro
Adrian Mutu și Florin Prunea nu s-au menajat: 'Până și el ar fi ieșit mai bine pe centrare în 94 / A bătut nu unul, ci doi ospătari'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!