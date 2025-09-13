Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute. Video

Alex Mitriță s-a transferat în această vară la Zhejiang Professional, iar evoluțiile sale au fost de excepție. Aflat într-o formă extrem de bună, mijlocașul a avut parte de ghinion și s-a accidentat în ultima partidă de campionat.

Dezastru pentru Alex Mitriţă! Atacantul s-a accidentat în China şi a fost schimbat după 40 de minute

Întors de la acțiunea echipei naționale din luna septembrie, , din etapa 24 a Chinese Super League.

Mijlocașul a avut o prestație solidă până în minutul 40, când, la scorul de 0-0, a cerut schimbare după o intrare imprudentă a unui fundaș advers. Mitriță s-a prăbușit pe jos de durere și a fost nevoie ca o targă să intervină ca să îl scoată de pe teren.

Contactul a venit după o acțiune periculoasă a internaționalului român, fundașul advers călcându-l din inerție pe Alexandru Mitriță. În momentul în care s-a pus pe teren, mijlocașul și-a dat jos gheata, iar pe filmare se poate vedea cum glezna i s-a umflat instant.

Alexandru Mitriță, ieșit accidentat în ultima etapă de campionat

Alex Mitriță, nemulțumit după meciurile echipei naționale

Convocat la meciurile României din septembrie, Alex Mitriță a fost folosit doar 17 minute de Mircea Lucescu, asta în partida împotriva Canadei. , însă respectă deciziile selecționerului,

„A fost un meci greu, știam că ne așteaptă o echipă foarte bună, dar trebuie să mergem cu capul înainte și să ne gândim la următorul meci.

Da, mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am citit că s-a scris că am ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit.

Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină. Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect”, a declarat Alexandru Mitriță, după Cipru – România 2-2.