Dezastru pentru Antonio Sefer în Israel! Fostul jucător al Rapidului a ratat un penalty și și-a „îngropat” echipa. Video

Antonio Sefer (26 de ani) a avut un start pozitiv în play-out-ul primei divizii din Israel. Fotbalistul celor de la Maccabi Bnei Reineh a reușit să marcheze câte un gol în victoriile cu Hapoel Haifa, 3-2, și SC Ashdod, 2-1, însă în partida cu Hapoel Ierusalim a ratat un penalty la scorul de 0-0, iar echipa sa a suferit un eșec devastator în lupta pentru evitarea retrogradării.

Antonio Sefer și-a „îngropat” echipa în Israel

Maccabi Bnei Reineh ocupă ultimul loc în play-out-ul primei divizii din Israel și avea mare nevoie de un succes în duelul cu Hapoel Ierusalim pentru a mai face un pas spre ieșirea din zona retrogradării. În minutul 55, la scorul de 0-0, gazdele au beneficiat de un penalty, „centralul” luând decizia după o verificare din camera VAR.

Antonio Sefer a fost desemnat să execute, însă șutul său a fost unul previzibil, iar portarul Nadav Zamir a intuit direcția și a prins balonul. După un sfert de oră, oaspeții au reușit să deschidă scorul prin Yonatan Laish, iar reușita sa avea să rămână singura a meciului. Hapoel Ierusalim s-a impus cu 1-0 și a ieșit din „zona roșie”.

Antonio Sefer missed the penalty — TheFootballZone (@football_t69515)

De cealaltă parte, Maccabi Bnei Reineh a rămas cu doar 18 puncte, iar distanța până la prima echipă aflată pe un loc care asigură menținerea în prima ligă este de 7 lungimi. Până la finalul sezonului mai sunt doar 4 etape, așadar penalty-ul irosit de Antonio Sefer ar putea fi extrem de costisitor pentru echipa sa, care ar putea reveni în liga secundă după 4 ani.

Câte goluri a marcat Antonio Sefer în acest sezon

Antonio Sefer a semnat în vară cu Maccabi Bnei Reineh, însă a evoluat în doar 15 jocuri pentru gruparea din Israel, reușind să marcheze 6 goluri. Fotbalistul care a debutat în 2022 la echipa națională a României a lipsit timp de trei luni și jumătate din cauza unei probleme la inghinali. .

În perioada în care a fost indisponibil, Sefer a fost prezent în tribune la mai multe meciuri ale Rapidului, echipă pentru care a evoluat în perioada 2019-2023. , pe care giuleștenii au câștigat-o cu 2-0.