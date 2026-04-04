Dezastru pentru Arsenal! „Tunarii”, out din FA Cup! Formația lui Arteta, răpusă de o echipă din liga a doua!

Surpriză colosală în sferturile de finală ale FA Cup. Arsenal, echipa de pe primul loc în Premier League și marea favorită la titlu, a ratat calificarea în semifinale. Southampton, formație din Championship, a reușit minunea și i-a scos pe „tunari” din competiție. Echipa lui Mikel Arteta a încasat golul înfrângerii în minutele de final.

Arsenal, eliminată din FA Cup de o echipă din liga secundă!

„Sfinții” au început perfect meciul de pe St Mary’s Stadium. În minutul 36, Stewart a reușit să-l învingă pe portarul celor de la Arsenal, Kepa. „Tunarii” au forțat egalarea până la finalul celor 45 de minute, însă în zadar. Southampton s-a apărat excelent, iar jucătorii au intrat la pauză cu avantajul de 1-0 pentru echipa gazdă.

În repriza a doua, Mikel Arteta a făcut câteva schimbări, iar lucrurile păreau că funcționează. În minutul 68, Viktor Gyokeres a primit o pasă foarte bună de la Kai Havertz, iar suedezul a trimis balonul în plasa porții. „Tunarii” păreau favoriți clari în acel moment la calificarea în semifinale. Totuși, în minutul 85, Charles a dat lovitura de grație, iar Southampton merge în penultimul act al FA Cup.

Liverpool s-a făcut de rușine în duelul cu City. Galop de sănătate pentru Chelsea!

„Cetățenii” au câștigat clar duelul cu rivala din Premier League. Scorul final a fost un categoric 4-0 în favoarea echipei pregătite de antrenorul spaniol Pep Guardiola, care este în acest moment marea favorită la trofeul FA Cup.

Show a făcut și Chelsea. Londonezii au avut noroc la tragerea la sorți și au picat în sferturi cu formația din liga a treia a fotbalului englez, Port Vale. Elevii lui Enzo Maresca nu au avut nicio emoție. Formația de pe Stamford Bridge s-a impus cu scorul de 7-0.