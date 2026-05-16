Dezastru pentru Cristiano Ronaldo! Al Nassr a pierdut o nouă finală și poate termina încă un sezon fără trofeu! Cum a reacționat portughezul. Video

O nouă lovitură pentru Cristiano Ronaldo! Al Nassr a ratat încă un trofeu important, iar seceta portughezului de trofee se prelungește! Vezi cum a reacționat superstarul după finala pierdută.
Dragos Petrescu
16.05.2026 | 23:50
Cristiano Ronaldo și Al Nassr au pierdut finala AFC Champions League Two, 0-1 cu japonezii de la Gamba Osaka // FOTO: colaj FANATIK
Cu Cristiano Ronaldo (41 de ani) integralist, Al Nassr a pierdut finala AFC Champions League Two, echivalentul Europa League din Asia, în fața japonezilor de la Gamba Osaka, scor 0-1, iar astfel, superstarul portughez a ratat o nouă șansă de a-și trece în palmares primul trofeu important alături de gruparea din Riad. La finalul meciului, vizibil afectat, CR7 a refuzat să participe la ceremonia de premiere.

Al Nassr a pierdut finala AFC Champions League Two! Cristiano Ronaldo nu a mers la premiere!

Echipa pregătită de Jorge Jesus a dominat autoritar jocul împotriva celor de la Gamba Osaka, însă nu a izbutit să găsească drumul spre gol. Ba mai mult, japonezii au dat lovitura pe contraatac, în minutul 30 al întâlnirii. Turcul Deniz Hummet a semnat unica reușită a finalei, după o fază la care jucătorii lui Al Nassr au acuzat o poziție de ofsaid. În cele din urmă însă, după analiza VAR, golul a fost validat, iar marele trofeu a fost adjudecat de niponi.

Imediat după fluierul de final al „centralului” Abdullah Jamali, Cristiano Ronaldo a părăsit terenul și s-a dus direct la vestiare, fiind vizibil afectat de eșecul echipei sale. Ba mai mult, superstarul portughez nu s-a întors pe teren în momentul în care a avut loc ceremonia de premiere a celor două echipe, fiind singurul jucător de la Al Nassr care a refuzat să primească medalia de argint.

 

Cristiano Ronaldo și Al Nassr, favoriți la titlu în Arabia Saudită

Finala pierdută în fața celor de la Gamba Osaka a reprezentat penultimul meci al lui Al Nassr din actuala stagiune. Ultima partidă a formației din Riad va avea loc joi, 21 mai, și va fi un duel cu Damac, fost echipa a lui Cosmin Contra și Nicușor Stanciu. Disputa respectivă face parte din runda cu numărul #34 a campionatului saudit, ultima din acest sezon. Dacă vor câștiga, Cristiano Ronaldo și Al Nassr vor fi noii campioni.

Titlul în Arabia Saudită putea fi câștigat însă în urmă cu cinci zile, atunci când Al Nassr a dat piept cu marea rivală Al Hilal, principala contracandidată la trofeu. Echipa lui Cristiano a condus cu 1-0 până la ultima fază, însă nu au reușit să câștige cele trei puncte care le-ar fi adus matematic titlul, elevii lui Simone Inzaghi egalând după o eroare uriașă în defensivă, la care protagoniști au fost stoperul Inigo Martinez și portarul Bento.

Dacă va cuceri titlul cu Al Nassr, Cristiano își va trece astfel în cont primul trofeu major de când a ajuns în Arabia Saudită. Singurul titlu câștigat până acum în Orientul Mijlociu de cel mai mare marcator din istoria fotbalului este Arab Club Champions Cup, adjudecat în 2023, însă acest turneu nu reprezintă o competiție de mare anvergură.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
