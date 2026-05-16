Dezastru pentru Cristiano Ronaldo! Al Nassr a pierdut o nouă finală și poate termina încă un sezon fără trofeu! Cum a reacționat portughezul. Video

Cu (41 de ani) integralist, Al Nassr a pierdut finala AFC Champions League Two, echivalentul Europa League din Asia, în fața japonezilor de la Gamba Osaka, scor 0-1, iar astfel, superstarul portughez a ratat o nouă șansă de a-și trece în palmares primul trofeu important alături de gruparea din Riad. La finalul meciului, vizibil afectat, CR7 a refuzat să participe la ceremonia de premiere.

Echipa pregătită de Jorge Jesus a dominat autoritar jocul împotriva celor de la Gamba Osaka, însă nu a izbutit să găsească drumul spre gol. Ba mai mult, japonezii au dat lovitura pe contraatac, în minutul 30 al întâlnirii. Turcul Deniz Hummet a semnat unica reușită a finalei, după o fază la care jucătorii lui Al Nassr au acuzat o poziție de ofsaid. În cele din urmă însă, după analiza VAR, golul a fost validat, iar marele trofeu a fost adjudecat de niponi.

🚨🚨| GOAL: GAMBA OSAKA HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST AL NASSR IN THE FINAL!!! Al Nassr 0-1 Gamba Osaka — CentreGoals. (@centregoals)

Imediat după fluierul de final al „centralului” Abdullah Jamali, Cristiano Ronaldo a părăsit terenul și s-a dus direct la vestiare, fiind vizibil afectat de eșecul echipei sale. Ba mai mult, superstarul portughez nu s-a întors pe teren în momentul în care a avut loc ceremonia de premiere a celor două echipe, fiind singurul jucător de la Al Nassr care a refuzat să primească medalia de argint.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo is NOT with the squad to collect his silver medal. The reason why is UNKNOWN. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Cristiano Ronaldo și Al Nassr, favoriți la titlu în Arabia Saudită

Finala pierdută în fața celor de la Gamba Osaka a reprezentat penultimul meci al lui Al Nassr din actuala stagiune. Ultima partidă a formației din Riad va avea loc joi, 21 mai, și va fi un duel cu Damac, fost echipa a lui Cosmin Contra și Nicușor Stanciu. Disputa respectivă face parte din runda cu numărul #34 a campionatului saudit, ultima din acest sezon. Dacă vor câștiga, Cristiano Ronaldo și Al Nassr vor fi noii campioni.

Titlul în Arabia Saudită putea fi câștigat însă în urmă cu cinci zile, atunci când , principala contracandidată la trofeu. Echipa lui Cristiano a condus cu 1-0 până la ultima fază, însă nu au reușit să câștige cele trei puncte care le-ar fi adus matematic titlul, elevii lui Simone Inzaghi egalând după o eroare uriașă în defensivă, la care protagoniști au fost stoperul Inigo Martinez și portarul Bento.

Dacă va cuceri titlul cu Al Nassr, Cristiano își va trece astfel în cont primul trofeu major de când a ajuns în Arabia Saudită. Singurul titlu câștigat până acum în Orientul Mijlociu de cel mai mare marcator din istoria fotbalului este Arab Club Champions Cup, adjudecat în 2023, însă acest turneu nu reprezintă o competiție de mare anvergură.