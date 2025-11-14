Dezastru pentru Cristiano Ronaldo: decizia care i-ar putea încheia cariera la naționala Portugaliei

ADVERTISEMENT

Naționala Portugaliei a pierdut confruntarea cu Irlanda, scor 0-2, meci la care superstarul Cristiano Ronaldo a fost eliminat pentru un cartonaș roșu direct primit în repriza secundă a întâlnirii.

Cristiano Ronaldo riscă o suspendare drastică pentru eliminarea din meciul Irlanda – Portugalia

ar putea să aibă parte de vești foarte proaste. Conform , se pare că atacantul riscă o suspendare drastică pentru comportamentul avut la confruntarea cu britanicii. Ronaldo ar putea să fie suspendat pentru minim 3 meciuri și astfel ar urma să rateze primele două partide din grupa de la Cupa Mondială.

Totuși, nimic nu este bătut în cuie și decizia este așteptată să fie dată în zilele viitoare. Ar exista și varianta în care suspendarea să fie doar de un meci și astfel atacantul să poată să fie pe teren încă de la prima confruntare din faza grupelor a Cupei Mondiale. Mulți speculează pe seama acestui fapt și mai ales că interesul de a-l vedea pe portughez la turneul din Statele Unite, Canada și Mexic este unul uriaș.

Ce a făcut Cristiano Ronaldo la meciul dintre Irlanda și Portugalia

a fost un lup singuratic la confruntarea pe care Portugalia a jucat-o împotriva Irlandei. Atacantul s-a zbătut în apărarea supraaglomerată pe care britanicii au pus-o în teren și nu a reușit să aibă ocazii clare de a marca. Acest fapt l-a frustrat și l-a făcut să răbufnească în partea secundă a partidei. Lusitanul l-a lovit cu cotul în spate pe O’Shea.

Inițial, arbitrul confruntării i-a acordat doar cartonaș galben atacantului și părea că faza va fi trecută cu vederea. Colegii din camera VAR au sesizat însă lovitura și au decis să-l cheme pe central să revadă faza. A urmat eliminarea lui Cristiano Ronaldo, iar gesturile acestuia, prin care îi aplauda pe spectatorii care îl huiduiau, plus că a făcut un semn către banca de rezerve a Irlandei să tacă din gură, ar putea să conteze la suspendarea sa.

Portugalia, fără Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială?

Un subiect de discuție interesant ce a apărut în mediul online este legat de prezența lui Ronaldo la turneul final. O suspendare de minim 3 meciuri a atacantului a adus discuții cu privire la locul său în lotul ales de Roberto Martinez pentru Cupa Mondială.

Sunt unii fani ai lusitanilor care spun că acesta nu trebuie chemat dacă suspendarea va fi de 3 sau 4 meciuri și nu va putea juca în faza grupelor, iar locul său să fie luat de un alt fotbalist, care poate juca și ajuta echipa.