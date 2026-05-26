Dezastru pentru CSA Steaua! FRF pregătește lovitura fatală pentru clubul din Ghencea

CSA Steaua nu are drept de promovare în SuperLiga, din cauza faptului că e club de drept public. Acum, FRF are de gând să implementeze o nouă regulă, prin care să îi blocheze accesul în play-off-ul din Liga 2
Cristian Măciucă
26.05.2026 | 16:55
Federația Română de Fotbal pregătește o lovitură dură pentru CSA Steaua și restul cluburilor de drept public. Din sezonul 2027-2028, FRF vrea să le interzică acestor entități să mai participe în play-off-ul din Liga 2.

Fără drept de promovare, CSA Steaua ar putea avea interzis și în play-off-ul din Liga 2

În sezonul 2025-2026 din Liga 2 au luat startul nu mai puțin de nouă cluburi de drept public, fără drept de promovare în SuperLiga. Dintre acestea, CSA Steaua a ajuns până în play-off și, deși a terminat pe locul 5, nu a putut participa la barajul de promovare/menținere în SuperLiga.

Potrivit golazo.ro, din vara lui anului viitor există șanse bune ca echipele de fotbal din România, organizate ca societăți de drept public, așa cum e formațai din Ghencea, să nu mai aibă dreptul de a participa în play-off-ul ligii secunde. În prezent, FRF le permite acestor cluburi să jaoce în play-off, chiar dacă nu au drept de promovare în SuperLiga, indiferent de locul pe care termină. Cel mai bun exemplu e chiar CSA Steaua, care a terminat în ultimele sezoane atât pe poziție promovabilă, cât și pe loc care mergea la baraj, dar nici nu a acces în prima ligă, nici n-a fost lăsată să participe la baraj.

Și în acest sezon, CSA Steaua ar fi avut dreptul să participe la baraj, dacă ne raportăm la poziția din clasament. Deși echipa lui Daniel Oprița a încheiat pe locul 5, FC Bihor, formația clasată pe 4, nu a obținut licența pentru SuperLiga, deoarece nu avea o echipă feminină U15. Totuși, „militarii” au fost excluși din ecuație din cauza statutului de club de drept public, iar la baraj a mers ocupanta locului 6, Chindia Târgoviște.

Când ar urma să se pună în aplicare noua regulă

Federația Română de Fotbal vrea să schimbe însă această regulă. La finalul Comitetului Executiv de marți, 26 mai, FRF a anunțat că „Amână pentru o viitoare ședință a Comitetului Executiv adoptarea unei decizii cu privire la modificările aduse criteriilor de participare în play-off-ul competiției Liga 2 Casa Pariurilor, începând cu sezonul 2027-2028”.

Potrivit sursei menționate anterior, FRF ar urma să decidă ca a toate cluburile de drept public să nu aibă dreptul să joace în play-off-ul Ligii 2, începând cu sezonul 2027-2028. Dacă regula ar fi fost activă în actuala stagiune, atunci CSA Steaua mergea în play-out, iar în play-off ar fi jucat ASA Tg. Mureș (locul 7 în sezonul regulat).

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
