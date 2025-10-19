ADVERTISEMENT

Genoa rămâne fără victorie în Serie A și după etapa a 7-a. Formația lui Dan Șucu a remizat, scor 0-0, pe teren propriu contra Parmei, la finalul unui meci cu o desfășurare incredibilă. „Grifonii” nu au reușit să înscrie, deși au evoluat cu un om în plus încă din prima repriză. De asemenea, aceștia au irosit și un penalty în ultimele minute.

Dezastru pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Parma

Genoa a controlat teritorial prima repriză a meciului cu Parma, însă nu a reușit să deschidă scorul. Spre finalul primei părți, senegalezul Abdoulaye Ndiaye a primit două cartonașe galbene în decurs de cinci minute, iar oaspeții au rămas în zece oameni.

ADVERTISEMENT

În partea secundă, Parma nu a contat deloc din punct de vedere ofensiv, însă a rezistat incredibil la atacurile „grifonilor”, portarul Zion Suzuki fiind în zi de grație. Chiar și în acest context, Genoa putea să „smulgă” victoria în ultimele minute, după ce Troilo l-a faultat în careu pe Ekhator.

Cornet a fost cel desemnat să execute lovitura de la 11 metri, însă șutul său a fost respins de portarul Suzuki, iar partida s-a încheiat la egalitate, 0-0. Așadar, Genoa a ratat o oportunitate uriașă de a obține primul succes din acest sezon, în timp ce fosta echipă a lui Cristi Chivu a obținut un punct nesperat.

ADVERTISEMENT

De ce a lipsit Nicolae Stanciu la meciul cu Parma

Dacă s-ar fi aflat pe gazon, Nicolae Stanciu s-ar fi numărat cu siguranță printre candidații lui Patrick Vieira pentru executarea penalty-ului, însă . Acesta este afectat în continuare de problemele medicale care nu i-au permis să ia parte la acțiunea echipei naționale din această lună.

ADVERTISEMENT

Stanciu a evoluat în cinci partide pentru Genoa în acest sezon, trei în Serie A și două în Cupa Italiei. În startul stagiunii, acesta a fost titular, reușind chiar să marcheze un gol în partida cu LR Vicenza din Cupă, disputată pe 15 august. Ultimul meci în care a jucat mijlocașul a fost cel cu Lazio (0-3), de pe 29 septembrie.

Clasament Serie A. Situație dificilă pentru Genoa

Genoa a ajuns la 3 puncte în clasament după remiza cu Parma și se află pe penultimul loc al campionatului, la egalitate cu „lanterna roșie” Pisa, care are însă un golaveraj inferior. Pentru urmează un duel în deplasare contra celor de la Torino, care va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 13:30.